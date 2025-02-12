Türkiye'de Mükellef Sayısı ve Denetim Artıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Mükellef Sayısı ve Denetim Artıyor

Gelir ve kurumlar vergisi mükellef sayıları artarken, sağlık alanında sigara denetimleri yoğunlaşıyor.

12.02.2025 11:18
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6 Nisan 1920

1- Gelir vergisi mükellef sayısı 2,6 milyonu aştı

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da 1,2 milyona yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayısına da yansırken, geçen yıl itibarıyla gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı 2,7 milyon oldu

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Sağlık Bakanlığından 81 ilde çapraz denetimle "duman avı"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Bakanlık ekipleri, Türkiye genelinde umuma açık kapalı alanlarda yeşil dedektörlerle sigara denetimine çıkacak

Farklı illerden gelen ve "çapraz denetim" elemanı olarak adlandırılan tütün denetçileri, kafe ve restoranlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol edecek

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol: "Gelen şikayetler, ihbarlar, yeşil dedektörle ilgili sisteme düşen talepler, bizim denetim hassasiyetini artırmamız gerektiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın CİMER ve SABİM'den gelen talepleri bunun çapraz denetimlerle güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkmen gazının tedariki için atılan imza Türkiye'nin merkez olma hedefine katkı sağlayacak

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener:

"Türkiye'nin bu, jeostratejik konumunu güçlendiren, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren, Türkiye'nin küçük de olsa enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bir adım olacaktır"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

4- Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya:

"1 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımla Türkiye, Pakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumundadır. İkili ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolardır ve bu hedefe ulaşma konusunda Türk iş dünyamız ile Pakistan arasında köprüleri kurmaya devam ediyoruz"

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanında yeni kapıların açılacağına ve ortak refahımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Alışveriş sırasında "telefon numarası istemek için" bilgilendirme gerekiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir:

"Yaptığımız incelemelerde, hatta araştırmalarda alışverişe ilk telefonla başlandığını görüyoruz. 'Telefon numaranızı verir misiniz?' deniliyor, vatandaşta da 'telefon numarası istenmesinin' alışverişin olmazsa olmazı gibi bir algı oluşuyor"

"'Biz telefon numaranızı reklam için, geri bildirimler için' veya eğer ürün kargo yoluyla teslim edilecekse 'iletişim için istiyoruz' denilmesi gerekir. Kanunen başkaca bir veri işleme şartının bulunmadığı hallerde vatandaşın açık rızasının alınması gerektiğini savunuyoruz"

(Kemal Karadağ/TBMM)

6- STM'nin geliştirdiği İHA sistemi Kargu, 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güleryüz:

"Önce belli miktarda Kargu alan ülkeler, daha sonra daha yüksek adetlerde siparişler vermeye başladı"

"Ükemizin, savunma sanayisinde bir marka haline gelmeye başladı. ?Bütün şirketlerimizin yaptığı faaliyetlerle ve ihracatlarla tanınırlığımız çok daha fazla artıyor"

(Fatih Hepokur/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- DOSYA HABER/KANADA, ABD'NİN 51. EYALETİ Mİ OLACAK? - Trump'la ilişkiler, Kanada'da baharda yapılması planlanan federal seçimleri şekillendirecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski kıdemli dış politika ve savunma danışmanı Prof. Dr. Roland Paris: "Şimdi seçimlerde bir başka önemli mesele daha olacak: Çalkantılı ikinci Trump döneminde ABD ile ilişkileri yönetmek için hangi adaya güveniyorsunuz?"

Kanada Savunma ve Güvenlik Ağı Direktörü Prof. Dr. Stephen Saideman: "Kanadalıların son birkaç gündür hokey maçlarında ABD Ulusal Marşı'nı yuhaladıklarını gördük. Kanada'da, Trump'ın tarafını tutanlar vatan haini olarak adlandırıldı. Dolayısıyla bunun sonuçları olacak"

(Elif Gültekin Karahanoğlu/Ankara)

8- Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Zuluğ:

"Şu an hem Avrupa'ya hem Amerika'ya ihracatımız söz konusu. Avrupa'da Hollanda ve Almanya gibi ülkelere satışlarımız mevcut. Ayrıca Amerika'daki online zincirler üzerinde satışlarımızı yapabilmek adına şu an görüşmelerimiz de devam ediyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Sevgililer Günü için en çok teknoloji, moda ve kozmetik ürünleri tercih ediliyor

Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Görkem Dereli: "Bu özel dönemde özellikle akıllı saatler, saç şekillendirme ürünleri, kulaklıklar, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi teknolojik ürünler yüksek talep görüyor"

Trendyol Grubu Büyüme ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Başkan Kutay Konakçı: "Sürdürülebilirlik politikalarını vurgulayarak çevre bilincine sahip tüketicilere hitap etme eğiliminin, sürdürülebilir ürünlere talebi önemli ölçüde artırdığını gözlemliyoruz"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Atlarının zinde kalması için kar üstünde antrenman yaptırıyorlar

Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'nın Kargapazarı köyünde yaşayan gençler, atlarını yaz aylarında düzenlenen yarışlara karlı zeminde hazırlıyor

Köydeki gençlerde Yusuf Uzun: "Bu gelenek dededen, babadan kalan bir miras gibidir. Bu geleneği sürdürmek için uğraşıyoruz. Atlar artık bizim arkadaşımız, yoldaşımız oldu"

(Rıdvan Korkulutaş-Bülent Temiz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle örnek oluyor

Kırklareli'nde 3 yıldır huzurevinde yaşamlarını sürdüren Metin çifti, yarım asrı geçen evliliklerinde örnek birliktelik sergiliyor

Asiye Metin: "Evlilik birazcık fedakarlık istiyor. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Evde tüm sorumluluk bendeydi ama zaman nasıl geçti anlamadım. Günümüz gençleri en küçük sıkıntıda pes ediyor"

Numan Metin: "Ona duyduğum sevgi ilk günkü gibi. 54 yıl su gibi akıp geçti"

(Özgün Tiran/Kırklareli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- "Sibirya soğukları" nedeniyle Ardahan Göle'de hayat durma noktasına geliyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceye kadar düştüğü yaklaşık 6 bin nüfuslu ilçe merkezinde, yollar, kaldırımlar, araç ve iş yeri camları buzla kaplanıyor

Göle Belediye Başkan Vekili Beyza Atalay: "Şebeke sularımızda donmalar meydana geldi. Vatandaşlarımız mağdur oldu ama onların mağduriyetini giderdik. Soğuklar halen devam ediyor"

(Günay Nuh/Ardahan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Anadolu Ajansının (AA) futbolda kış transfer döneminin tamamlanmasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerde, sayısal veriler ele alındı:

DOSYA HABER - Süper Lig takımları, 58 transferin 33'ünü yurt dışından yaptı (Bozhan Memiş/İstanbul)

DOSYA HABER - Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2 (Bozhan Memiş/İstanbul)

DOSYA HABER - Süper Lig takımları 27 yabancı futbolcu aldı (Bozhan Memiş/İstanbul)

14- Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirdi

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray, kadrodan ayrılan oyunculardan toplamda 9 milyon 400 bin avro gelir elde etti

Yeni transferlerden Morata ve Cuesta, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklendi

(Emrah Oktay/Alkmaar)

15- Fenerbahçe, Avrupa'da 283. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 282 karşılaşmada 111 galibiyet yaşadı

(Süha Gür/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Mükellef Sayısı ve Denetim Artıyor - Son Dakika

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