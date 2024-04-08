Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu

Söğütlü OSB'ye Yoğun Talep: 200'ün Üzerinde Yatırımcı Başvuru Yaptı

Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.