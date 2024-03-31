Türkiye\'de Yerel Yöneticilerin Belirlenmesi İçin Oy Verme Başladı

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Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme doğudaki 32 ilde saat 07.00'de, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı. Doğuda oy verme saat 16.00'ya kadar sürecek. Batıdaki 49 ilde ise saat 17.00'ye kadar sandığa gitmek mümkün olacak. Seçimin huzurlu ve sağlıklı geçebilmesi için alınan kararlar gereği gün boyunca yurt genelinde bazı yasaklar uygulanacak.

OY VERME DOĞUDA 16.00'DA BATIDA 17.00'DE SONA ERECEK

61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin bulunduğu 2024 yerel seçimlerinde bugün oy kullanılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güneşin doğuş-batış saatlerini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme işleminin 07.00'de başlaması 16.00'da tamamlanması kararını aldı. Buna göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te seçmen saat 07.00'de oy kullanmaya başladı. Diğer 49 ilde oy verme saat 08.00'de başladı, 17.00'ye kadar sürecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Bugün saat 06.00'da seçim yasakları başladı. Bugün gece saat 00.00'a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, alkollü içki servisi yapan yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki servis edilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy vermenin sürdüğü saatlerde kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliği bulunan lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilecek. Yurt genelinde sadece emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek.

Bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması da yasaklar arasında. 18.00-21.00 saatlerinde sadece YSK'dan verilen seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçimle ilgili tüm yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. Ancak önceki seçimlerde olduğu gibi YSK'nin saat 21.00'den önce yayınların serbest bırakılması yönünde karar alması bekleniyor.