Türkiye\'de Yerel Yöneticilerin Belirlenmesi İçin Oy Verme Başladı

Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme doğudaki 32 ilde saat 07.00'de, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı. Doğuda oy verme saat 16.00'ya kadar sürecek. Batıdaki 49 ilde ise saat 17.00'ye kadar sandığa gitmek mümkün olacak. Seçimin huzurlu ve sağlıklı geçebilmesi için alınan kararlar gereği gün boyunca yurt genelinde bazı yasaklar uygulanacak.
OY VERME DOĞUDA 16.00'DA BATIDA 17.00'DE SONA ERECEK
61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin bulunduğu 2024 yerel seçimlerinde bugün oy kullanılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güneşin doğuş-batış saatlerini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme işleminin 07.00'de başlaması 16.00'da tamamlanması kararını aldı. Buna göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te seçmen saat 07.00'de oy kullanmaya başladı. Diğer 49 ilde oy verme saat 08.00'de başladı, 17.00'ye kadar sürecek.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Bugün saat 06.00'da seçim yasakları başladı. Bugün gece saat 00.00'a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, alkollü içki servisi yapan yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki servis edilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy vermenin sürdüğü saatlerde kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliği bulunan lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilecek. Yurt genelinde sadece emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek.
Bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması da yasaklar arasında. 18.00-21.00 saatlerinde sadece YSK'dan verilen seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçimle ilgili tüm yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. Ancak önceki seçimlerde olduğu gibi YSK'nin saat 21.00'den önce yayınların serbest bırakılması yönünde karar alması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de Yerel Yöneticilerin Belirlenmesi İçin Oy Verme Başladı - Son Dakika
Bolu'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'da başlayan seçimde, sandık başkanları ve görevlileri seçmenleri bilgilendirdi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, bin 61 sandıkta oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 07.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise saat 16.00'da sona erecek.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanmak için sabah 07.00'dan itibaren okullara akın etti. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma sürecine sadece dakikalar kala, oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara taşındı. Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Van'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah saat 07.00'de başladı. Kentte toplam 714 bin 992 kişi oy kullanacak ve oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Vanlı seçmenler, sorunsuz bir şekilde oy kullanarak seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başladı. 1'i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.
Mahalli İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Şanlıurfa'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor ve oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Adıyaman'da oy kullanma işlemi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oy kullanılacak okullara gelen görevliler, gerekli hazırlıkları yaparak seçmenlerin oy kullanmasını sağladı. Adıyaman'da bin 582 sandıkta 412 bin 272 seçmen oy kullanacak.
Şırnak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Şırnak il genelinde bin 168 sandıkta ve 343 bin 495 seçmenin oy kullanması beklenirken, Şırnak merkezde ise 228 sandıkta 68 bin 983 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. Vatandaşlar, huzur ve Şırnak'ın kazanması için oy kullanacaklarını belirtti.
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