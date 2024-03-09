Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştıracak - Son Dakika
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Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştıracak

Türkiye\'deki yardım kuruluşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştıracak

Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ülkedeki deprem bölgesi ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak. Türk Kızılay, İHH, Deniz Feneri Derneği, İDDEF, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği, Umuda Koşanlar Derneği ve diğer yardım kuruluşları, ramazanda milyonlarca insana yardım elini uzatmayı hedefliyor.

09.03.2024 11:21
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Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ülkedeki deprem bölgesi ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.

Türkiye, ramazanda sivil toplum kuruluşları (STK) eliyle deprem bölgesi ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca insana yardım elini uzatmaya devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" sloganıyla çalışmalarını başlatan Türk Kızılay, 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla, yurt içi ve dışında toplam 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılay, ramazanda Gazze ve Türkiye'de 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illeri öncelikli yardım ulaştırılacak bölgeler olarak planladı.

İHH ramazanda 60 ülkede yardım yapacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 60 ülkede yapacağı yardım çalışmalarıyla 3,5 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor.

Bu kapsamda, iftariyelik ve kumanya dağıtımı yapılacak. İHH tarafından bedeli 800 lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye ulaştırılması planlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 45 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası dağıtılması hedefleniyor.

Ramazanda çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı. Bu çerçevede, yurt içi ve dışında 100 bin yetim ile ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edilecek. Hayırseverler, 750 liraya bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Ay boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve ramazanın 15. gününe denk gelen "Dünya Yetimler Günü'ne özel programlar düzenlemeyi planlayan İHH, ayrıca bağışçıların zekat, fidye ve fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Deniz Feneri Derneği 3 kıta 25 ülkede faaliyette bulunacak

Deniz Fener Derneği ise "Bağışlayın Bereketlensin" sloganıyla yürüttüğü ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 3 kıtadaki 25 ülkede 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Dernek, Afganistan, Bangladeş, Filistin, Lübnan, Somali, Sudan ve Yemen'in de aralarında bulunduğu ülkelerde gıda kolisi dağıtacak. Koli içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturulacak.

Türkiye'de dağıtılacak kumanya paketlerinde temel gıda ürünleri yer alırken, yurt içinde ihtiyaç sahibi 50 bin aileye gıda kartı dağıtılması planlandı. Bağışçılar, yapacakları 130 liralık destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek.

Ayrıca yurt içi ve dışında on binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 1050 liraya bir çocuğun bayramlık ihtiyacını giderebilecek.

Dernek, ramazan boyunca yetimlere yönelik iftar programları düzenleyecek. "Dünya Yetimler Günü"nde ise 25 ülkede yetim sofraları kurulup, bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılacak.

İDDEF 56 ülke 310 bölgede ramazan yardımı yapacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda hayırseverlerin bağışlarını 56 ülke ve 310 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernek, zekat, fitre, fidye, kumanya, iftarlık ve diğer yardımları, Türkiye, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan ülkelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler ile onların yoksul ailelerine gönderecek.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği de "İyiliği Paylaşalım, Bereketi Yayalım" sloganıyla yardımlarda bulunacak.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da depremzedelerle iftar sofralarında buluşacak Dernek, ayrıca İstanbul ve Malatya'dan yola çıkaracağı birer tır kumanya paketini Gazze'ye ulaştıracak. Dernek, Afganistan, Bangladeş, Filistin, Lübnan, Pakistan ve Somali'de kumanya dağıtacak, yetimleri giydirecek.

Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 21 ülkede 200 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Yetim Vakfı ise bağış miktarını kumanya için 900, ramazan çocuk paketi için 250, bayram için 1000, iftariye için 130, fitre ve fidye için 130 lira olarak belirledi.

Sadakataşı, Beşir, Yeryüzü Doktorları, Umuda Koşanlar....

Sadakataşı Derneği, Filistin başta olmak üzere 29 ülkede ihtiyaç sahiplerine bağışları ulaştıracak, Türkiye'de depremden etkilenen, 29 ilde yaşayan binlerce aileye 1000'er lira değerinde market kartı dağıtacak.

Beşir Derneği, Gazze, Yemen, Arakan, Suriye'ye yardım ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyasıyla 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtacak, iftar sofraları kuracak.

Umuda Koşanlar Derneği, Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso gibi Afrika ülkeleri yoğunluklu çalışacak.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İnsan Vakfı, Mirasımız Kudüs Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ve Hayrat İnsani Yardım Derneği de Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştıracak - Son Dakika

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