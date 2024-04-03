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Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali İstanbul'da Başlıyor

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali İstanbul\'da Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden çocuk halk dansları toplulukları yer alacak. Dans gösterilerinin yanı sıra tiyatro oyunları, kortej yürüyüşü, konserler, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri de festivalde yer alacak.

03.04.2024 13:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali 19-25 Nisan'da gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden çocuk halk dansları toplulukları katılacak.

Şehrin 11 farklı noktasında gerçekleştirilecek 7 günlük festivalde, dans gösterilerinin yanı sıra tiyatro oyunları, kortej yürüyüşü, konserler, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri çocuklarla buluşacak.

Ağrı, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları topluluklarının da katılacağı festivalde ayrıca İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar da yer alacak.

Festival etkinlikleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Çubuklu Silolar, Çatalca, Sancaktepe Yaşam Vadisi, Turşucuzade Konağı, Tuzla, Üsküdar Sahil Meydanı ve Beyoğlu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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