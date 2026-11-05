Ümit Özdağ: "Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ümit Özdağ: "Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özdağ: "Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki enflasyonu Rusya, Ukrayna ve Suriye ile karşılaştırarak bu ülkelerdeki enflasyon oranlarının daha düşük olduğuna dikkati çekti. Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Farkında mısınız övündüğünüz durum bu. ve Suriyeli sığınmacılar bile Suriye daha ucuz diye dönmeye karar verebilirler. Şimdi Mehmet Şimşek de cevap olarak, 'Ümit Bey, ben de zaten size çalışıyorum' derse hiç şaşırmam doğrusu. Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor?" diye konuştu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki enflasyonu Rusya, Ukrayna ve Suriye ile karşılaştırarak bu ülkelerdeki enflasyon oranlarının daha düşük olduğuna dikkati çekti. Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Farkında mısınız övündüğünüz durum bu. ve Suriyeli sığınmacılar bile Suriye daha ucuz diye dönmeye karar verebilirler. Şimdi Mehmet Şimşek de cevap olarak, 'Ümit Bey, ben de zaten size çalışıyorum' derse hiç şaşırmam doğrusu. Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor?" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "fon soruşturması" açıklamasına ilişkin, "Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama göstermektedir ki finansal istikrarı ve güvenliği sağlamakla görevlendirilen kurumların yöneticileri finansal yolsuzluğu organize suç örgütü yapılanmasıyla gerçekleştirmiştir. Bu ne kadar büyük bir felakettir. Millet devleti bürokratlara değil, siyasete ve siyasetçilere emanet eder. Bürokrasiyi kontrol etmesi gereken siyasi iktidardır Devleti anonim şirket gibi yöneteceğiz diye iktidara gelen AK Parti'nin geldiği nokta işte budur. Bürokrasi suç örgütü kurup yönetmesi için gereken siyasal ortamı sağlayan hangi siyasettir ve hangi siyasetçilerdir?" dedi.

"Fon krizi"nin ekonomik etkilerine dikkati çeken Özdağ, yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğunu ve borsada ciddi değer kayıpları yaşandığını söyledi. Özdağ, krizin bankacılık sektörüne ve genel ekonomiye yayılma riskine ilişkin endişelerini dile getirerek, iktidarın olası etkilerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alıp almadığını sordu.

"Değeri şişirilmiş hisseleri teminat göstererek banka kredisi alan var mı? Fon mağdurlarının geri ödemede bankalara yüklenen meblağ nedir? Krizin bankacılık sektörüne sıçramaması için gereken önlemler alınmış mıdır?" ifadelerini kullanan Özdağ, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek iflas, işten çıkarma ve ekonomik büyümede yavaşlama risklerine karşı gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı.

"SURİYELİ SIĞINMACILAR BİLE SURİYE DAHA UCUZ DİYE DÖNMEYE KARAR VEREBİLİRLER"

Özdağ, "Ama AK Parti iktidarı, fon rezaletinin, yolsuzluğunun üstünü zamana yayarak ve yapay gündemlerle örterek sanki unutturmaya çalışıyor. ve bürokratlar dışında şu ana kadar yapılmış ciddi bir soruşturma yok. Gazeteciler şafak operasyonlarıyla alınıyorlar. İnanılmaz cezalar istenen iddianameler hazırlandı. Bu insanlar kimseyi öldürmediler. Cinayet işlemediler. Yalan haber de yapmadılar. İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir yıldırma politikası? Peki, bu yatırımcıyı silkeleyen ve 100 milyon TL'nin üzerinde kar ettiği ifade edilen 214 kişinin adı ne zaman açıklanacak? Evet, kim bu 214 kişi? Bu listeleri kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız? Fon krizi patlamadan önce yüksek karla çıkan bu kişiler hakkında hukuki işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa aynen FETÖ'nün siyasi ayağına yaptığınız gibi hiçbir şey yapmamayı mı tercih edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki enflasyonu farklı ülkelerin ekonomik verileriyle karşılaştıran Özdağ, Rusya, Ukrayna ve Suriye'deki enflasyon oranlarına dikkati çekti. Rusya'da enflasyonun yüzde 6,35, Ukrayna'da yüzde 10, Suriye'de ise yüzde 24 olduğunu belirten Özdağ, savaş koşullarına rağmen bu ülkelerdeki enflasyon oranlarının Türkiye'den düşük olduğuna işaret etti. Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Farkında mısınız övündüğünüz durum bu. ve Suriyeli sığınmacılar bile Suriye daha ucuz diye dönmeye karar verebilirler. Şimdi Mehmet Şimşek de cevap olarak, 'Ümit Bey, ben de zaten size çalışıyorum' derse hiç şaşırmam doğrusu. Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor?" değerlendirmesinde bulundu.

"İKTİDARIN HALKIN ÖNÜNE KOYABİLECEĞİ HERHANGİ BİR UMUT, HERHANGİ BİR PROJE YOK"

Özdağ, emekli, işçi, memur ve esnaf başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi. Emekli maaşlarına yılbaşında yapılacağı açıklanan iyileştirmeyi de eleştiren Özdağ, emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmadığını hatırlatan Özdağ, bu durumun emekliler açısından gelir kaybına yol açtığını savundu. Emekli maaşının sosyal yardım değil, çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin karşılığı olan kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Özdağ, "Emekli, işçi, orta direk, esnaf, yoksul bıraktığınız, açlığa sürüklediğiniz, elindeki mütevazı birikimini korumak için yatırım yapınca fonuna kadar soyulan vatandaşlarımız şimdi sandığa gitmek için bekliyor. Sandık gelecek ve iktidar gidecek. Bu iktidarın Türk halkının önüne koyabileceği herhangi bir umut, herhangi bir proje yok" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirdiği ziyareti eleştiren Özdağ, Filistin'in KKTC'yi tanımadığına ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2016'dan bu yana sürdürülen üçlü iş birliği mekanizmasında yer aldığına dikkati çekti. Özdağ, AK Parti iktidarının Filistin politikasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini savundu. Özdağ, "Gazze'de yapılan siyonist soykırıma karşı durmak bir insanlık meselesidir. Fakat kimse de bize Gazze'de gerçekleşen soykırıma karşı durmanın Filistin'in bir milli dava olduğu masalını anlatmasın. Bizim için milli dava başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir" şeklinde konuştu.

"JANDARMAYA MI TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ANLATACAKSINIZ? HİÇ SANMIYORUM ANLATABİLECEĞİNİZİ"

Özdağ, eşit özlük hakları talebiyle er şehit aileleri ve er gazilerin 7 Kasım'da yeniden Ankara'da olacağını belirterek, kentte bulundukları süre boyunca Zafer Partisi Genel Merkezi'ni istedikleri gibi kullanabileceklerini bildirdi. Gazilere destek çağrısında bulunan Özdağ, "Gazilerimiz Güvenpark'tayken, benim bildiğim kadarıyla bir çorba yardımı dahi yapmayan Çankaya Belediyesi'nin şimdi DEM'li gruplara yardım için koşturduğunu görüyorum. Çankayalı sevgili Atatürkçüler, bunun için mi seçtiniz? Bu mu Atatürkçülük? Bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye" toplantısını da eleştiren Özdağ, toplantıya jandarma temsilcilerinin davet edildiğini belirterek, "Jandarma gidip Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu anlayacakmış. Elinden alay sancakları alınan, yüzlerce evladını şehit ve yüzlercesini gazi vermiş jandarmaya mı Terörsüz Türkiye'yi anlatacaksınız? Hiç sanmıyorum anlatabileceğinizi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Mehmet ŞimşekZafer PartisiÜmit ÖzdağTürkiyeGüncelSuriyeRusyaSon Dakika

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:59:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: "Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android