Ümit Özdağ: "Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki enflasyonu Rusya, Ukrayna ve Suriye ile karşılaştırarak bu ülkelerdeki enflasyon oranlarının daha düşük olduğuna dikkati çekti. Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Farkında mısınız övündüğünüz durum bu. ve Suriyeli sığınmacılar bile Suriye daha ucuz diye dönmeye karar verebilirler. Şimdi Mehmet Şimşek de cevap olarak, 'Ümit Bey, ben de zaten size çalışıyorum' derse hiç şaşırmam doğrusu. Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor?" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "fon soruşturması" açıklamasına ilişkin, "Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama göstermektedir ki finansal istikrarı ve güvenliği sağlamakla görevlendirilen kurumların yöneticileri finansal yolsuzluğu organize suç örgütü yapılanmasıyla gerçekleştirmiştir. Bu ne kadar büyük bir felakettir. Millet devleti bürokratlara değil, siyasete ve siyasetçilere emanet eder. Bürokrasiyi kontrol etmesi gereken siyasi iktidardır Devleti anonim şirket gibi yöneteceğiz diye iktidara gelen AK Parti'nin geldiği nokta işte budur. Bürokrasi suç örgütü kurup yönetmesi için gereken siyasal ortamı sağlayan hangi siyasettir ve hangi siyasetçilerdir?" dedi.

"Fon krizi"nin ekonomik etkilerine dikkati çeken Özdağ, yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğunu ve borsada ciddi değer kayıpları yaşandığını söyledi. Özdağ, krizin bankacılık sektörüne ve genel ekonomiye yayılma riskine ilişkin endişelerini dile getirerek, iktidarın olası etkilerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alıp almadığını sordu.

"Değeri şişirilmiş hisseleri teminat göstererek banka kredisi alan var mı? Fon mağdurlarının geri ödemede bankalara yüklenen meblağ nedir? Krizin bankacılık sektörüne sıçramaması için gereken önlemler alınmış mıdır?" ifadelerini kullanan Özdağ, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek iflas, işten çıkarma ve ekonomik büyümede yavaşlama risklerine karşı gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı.

"SURİYELİ SIĞINMACILAR BİLE SURİYE DAHA UCUZ DİYE DÖNMEYE KARAR VEREBİLİRLER"

Özdağ, "Ama AK Parti iktidarı, fon rezaletinin, yolsuzluğunun üstünü zamana yayarak ve yapay gündemlerle örterek sanki unutturmaya çalışıyor. ve bürokratlar dışında şu ana kadar yapılmış ciddi bir soruşturma yok. Gazeteciler şafak operasyonlarıyla alınıyorlar. İnanılmaz cezalar istenen iddianameler hazırlandı. Bu insanlar kimseyi öldürmediler. Cinayet işlemediler. Yalan haber de yapmadılar. İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir yıldırma politikası? Peki, bu yatırımcıyı silkeleyen ve 100 milyon TL'nin üzerinde kar ettiği ifade edilen 214 kişinin adı ne zaman açıklanacak? Evet, kim bu 214 kişi? Bu listeleri kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız? Fon krizi patlamadan önce yüksek karla çıkan bu kişiler hakkında hukuki işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa aynen FETÖ'nün siyasi ayağına yaptığınız gibi hiçbir şey yapmamayı mı tercih edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki enflasyonu farklı ülkelerin ekonomik verileriyle karşılaştıran Özdağ, Rusya, Ukrayna ve Suriye'deki enflasyon oranlarına dikkati çekti. Rusya'da enflasyonun yüzde 6,35, Ukrayna'da yüzde 10, Suriye'de ise yüzde 24 olduğunu belirten Özdağ, savaş koşullarına rağmen bu ülkelerdeki enflasyon oranlarının Türkiye'den düşük olduğuna işaret etti. Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Farkında mısınız övündüğünüz durum bu. ve Suriyeli sığınmacılar bile Suriye daha ucuz diye dönmeye karar verebilirler. Şimdi Mehmet Şimşek de cevap olarak, 'Ümit Bey, ben de zaten size çalışıyorum' derse hiç şaşırmam doğrusu. Nasıl oluyor da aktif sıcak savaş halinde olan ülkelerden daha yüksek bir enflasyonla bu halk bu şekilde eziliyor?" değerlendirmesinde bulundu.

"İKTİDARIN HALKIN ÖNÜNE KOYABİLECEĞİ HERHANGİ BİR UMUT, HERHANGİ BİR PROJE YOK"

Özdağ, emekli, işçi, memur ve esnaf başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi. Emekli maaşlarına yılbaşında yapılacağı açıklanan iyileştirmeyi de eleştiren Özdağ, emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmadığını hatırlatan Özdağ, bu durumun emekliler açısından gelir kaybına yol açtığını savundu. Emekli maaşının sosyal yardım değil, çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin karşılığı olan kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Özdağ, "Emekli, işçi, orta direk, esnaf, yoksul bıraktığınız, açlığa sürüklediğiniz, elindeki mütevazı birikimini korumak için yatırım yapınca fonuna kadar soyulan vatandaşlarımız şimdi sandığa gitmek için bekliyor. Sandık gelecek ve iktidar gidecek. Bu iktidarın Türk halkının önüne koyabileceği herhangi bir umut, herhangi bir proje yok" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirdiği ziyareti eleştiren Özdağ, Filistin'in KKTC'yi tanımadığına ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2016'dan bu yana sürdürülen üçlü iş birliği mekanizmasında yer aldığına dikkati çekti. Özdağ, AK Parti iktidarının Filistin politikasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini savundu. Özdağ, "Gazze'de yapılan siyonist soykırıma karşı durmak bir insanlık meselesidir. Fakat kimse de bize Gazze'de gerçekleşen soykırıma karşı durmanın Filistin'in bir milli dava olduğu masalını anlatmasın. Bizim için milli dava başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir" şeklinde konuştu.

"JANDARMAYA MI TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ANLATACAKSINIZ? HİÇ SANMIYORUM ANLATABİLECEĞİNİZİ"

Özdağ, eşit özlük hakları talebiyle er şehit aileleri ve er gazilerin 7 Kasım'da yeniden Ankara'da olacağını belirterek, kentte bulundukları süre boyunca Zafer Partisi Genel Merkezi'ni istedikleri gibi kullanabileceklerini bildirdi. Gazilere destek çağrısında bulunan Özdağ, "Gazilerimiz Güvenpark'tayken, benim bildiğim kadarıyla bir çorba yardımı dahi yapmayan Çankaya Belediyesi'nin şimdi DEM'li gruplara yardım için koşturduğunu görüyorum. Çankayalı sevgili Atatürkçüler, bunun için mi seçtiniz? Bu mu Atatürkçülük? Bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye" toplantısını da eleştiren Özdağ, toplantıya jandarma temsilcilerinin davet edildiğini belirterek, "Jandarma gidip Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu anlayacakmış. Elinden alay sancakları alınan, yüzlerce evladını şehit ve yüzlercesini gazi vermiş jandarmaya mı Terörsüz Türkiye'yi anlatacaksınız? Hiç sanmıyorum anlatabileceğinizi" ifadelerini kullandı.