Teslime'yi öldürüp 50 metre taşımış! Gözaltındaki sevgilinin her sözü ayrı çelişki

07.08.2025 14:40  Güncelleme: 14:54
Aydın'da orman yolunda başından vurulmuş halde cesedi bulunan Teslime'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Erkek arkadaşı Efe F.'nin, Hanedan'ı 50 metre sırtında taşıdığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin olayın ardından 112'ye "Teslime'ye ulaşamadığım için uygulamadan yerini tespit ettim. Kendisini ölü buldum" dediği ilk ifadesinde ise bu sözleriyle çeliştiği öğrenildi

Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, orman yolunda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Genç kızın gözaltına alınan erkek arkadaşının çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

GENÇ KIZ ÖLÜ BULUNDU SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Dün saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki ormanda silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efe F.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

ÇELİŞKİLERİ İFADELER VERDİ

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede, Efe F.'nin Hanedan'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Efe F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği saptandı. Efe F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yapılan araştırmada, olay öncesi Teslime Hanedan ile Efe F., onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksi ile geldikleri tespit edildi. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Teslime Hanedan'ın ailesinin Mersin'in Mut ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

