CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Instagram'a erişim engeli 86 milyonun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır - Son Dakika
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CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Instagram'a erişim engeli 86 milyonun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır

CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Instagram\'a erişim engeli 86 milyonun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, temmuz ayı basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Gazetecilerin 20 günde 43 kez hâkim karşısına çıktığını belirten Çakırözer “22 yıllık AKP iktidarında Türkiye sansürle, erişim engelleriyle anılır oldu” dedi.

02.08.2024 15:52  Güncelleme: 15:54
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Instagram'a getirilen erişim yasağı tartışılırken, temmuz ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. Çakırözer, " Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü adına utanç verici bir dönemi daha yaşıyoruz. 22 yıllık AKP iktidarında Türkiye sansürle, erişim engelleriyle anılır oldu. Instagram'a erişim engeli getirilmesi 86 milyonun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır" dedi.

CHP'nin gazeteci kökenli isimlerinden Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, temmuz ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. Instagram'a erişim engeli getirilmesi, basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çökırözer şunları söyledi:

"Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü adına utanç verici bir dönemi daha yaşıyoruz. 22 yıllık AKP iktidarında Türkiye sansürle, erişim engelleriyle anılır oldu. Demokrasinin temel taşları, hukuk devleti, özgürlükler yok sayılıyor. Haberler yurttaşlardan gizleniyor, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Türkiye'de yasaklanıyor. Instagram'a erişim engeli getirilmesi 86 milyonun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ama bunu son değil, AKP iktidarında son da olmayacak. Tamamen keyfi uygulamalarla milyonların ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlamakla kalmadılar, Türkiye'yi yasaklar, sansürler ülkesi yaptılar."

Gazeteciler 20 günde 43 kez hakim önüne çıktı, hedef gösterildi, tehdit edildi…

Çakırözer'in açıkladığı rapora göre; gazeteciler, 20 günlük sürede 43 kez hakim karşısına çıktı, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin haberleri nedeniyle gazeteciler temmuz ayında da hedef gösterildi ve tehdit edildi. Bunların yanı sıra iktidar yetkilileri ve kamu yöneticilerine ilişkin rüşvet, taciz, torpil iddialarını konu alan haberlere erişim engelleri geldi.

Çakırözer'in raporuna göre, temmuz ayında ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller şöyle:

Gazeteciler haberleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 43 kez hakim karşısına çıktı. 2 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı.

Ankara'da 11 gazetecinin yargılandığı davada 8 gazeteciye 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Gazeteci Hayko Bağdat Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapse mahkum edildi.

Gazeteci Metin Cihan hakkında İsrail ile ticari ilişkileri hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma açılırken, çok sayıda gazeteci haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturmalara maruz kaldı. BirGün editörü, gazeteci Kayhan Ayhan sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifade verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yılın son haftasında düzenlediği basın toplantısında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 154 kişiyi hedef aldı.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç da gazeteciler İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan'ı sosyal medyadan yaptığı 'Kurşun' göndermeli paylaşımla hedef aldı.

Gazeteciler İsmail Arı, Abdullah Kaya, Ruşen Takva haber ve paylaşımları nedeniyle tehdit edildi.

RTÜK temmuz ayında Açık Radyo'nun lisansı iptal etti, mahkeme karar hakkında yürütmeyi durdurdu. Ayrıca Video Prime'a ceza verildi, müzik kanalları uyarıldı.

Kamu kurumlarında yaşanan skandalları ortaya çıkaran BirGün Gazetesi'nin davalarla susturulmaya çalışılması da dikkat çekti. " Halkbank'tan mafyaya 550 milyon kredi" ve "Halkbank'tan mafyaya kredi" başlıklarıyla yayınlanan haberler nedeniyle gazeteye 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim yasağı getirilmesi konuşulurken, Türkiye'de aylardır haber ve sosyal medya paylaşımlarına getirilen erişim engellemelerine temmuz ayında da devam edildi. İnternet haber siteleri Medyaradar.com, yerel haber sitesi Silivri'nin Sesi ile mezopotamyaajansi.net için de erişim engelleme kararları alındı.

Temmuz ayında erişim engeli getirilen haber içerikleri şöyle:

"Vergi ödemeyen büyük şirketler hakkındaki haberler, Guatemala'da Türkiye'den gönderilen uyuşturucunun yakalanması ile ilgili haberler, Anadolu Gençlik Derneği'nde yaşanan istismar iddiası ile ilgili haberler, sahte üniversite ve diploma iddiası ile ilgili haberler, Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan 'Araç Geçiş Garantisi' Verdiği Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesine CEO olmasına ilişkin haberler, İSKİ'ye borcu olan 17 kişiden haciz yoluyla tahsil ettiği 55 bin lirayı kuruma teslim etmeyen avukat hakkında dava açıldığı iddiasıyla ilgili haber, Eski bakan Mustafa Varank'ın özel jette hacca gittiği iddialı haberler, Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne seçilen Metin Kıratlı'nın akşam yemeğinde 168 bin lira ödediği iddiasıyla ilgili haberler, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurmasıyla ilgili haberler, Gazeteci Bahadır Özgür'ün Türkiye ile Özbekistan arasındaki kara para ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazısı, Özel bir hastanedeki başhekim yardımcısının hemşireleri taciz iddialarıyla ilgili haberler, Florya'da bir oto galeriye yapılan saldırıyla ilgili haberler, Gazeteci Tolga Şardan'ın Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldığı iddia edilen Yargıtay Üyesi hakkındaki haberi ve gazeteciler Alican Uludağ ile Erk Acarer 'in Kocaman-Kaplan ilişkisiyle ilgili tweetleri, Dönemin Düzce Belediye Başkanının damadının FETÖ gerekçesiyle tutuklandığıyla ilgili haberler, Kurucuları arasında AKP'lilerin de bulunduğu bir özel hastanenin yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandırdığı iddiasıyla incelemeye alındığı hakkındaki haberler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Instagram'a erişim engeli 86 milyonun özgürlüğünün kısıtlanmasıdır - Son Dakika

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