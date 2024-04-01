BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|2.451
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|481.785
|Geçerli Oy
|:
|442.611
|Katılım Oranı
|:
|% 67,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 55,48
|245.573
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,15
|120.147
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,37
|23.779
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,69
|11.892
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 2,01
|8.905
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,83
|8.104
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,95
|4.197
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,76
|3.370
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,73
|3.218
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,66
|2.918
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,64
|2.808
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,37
|1.634
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,3
|1.326
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,24
|1.067
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,18
|792
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,14
|639
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,13
|559
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,11
|486
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,08
|373
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,07
|328
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,06
|260
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,05
|236
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 21,4
|1.165
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 21,07
|1.147
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 19,02
|1.035
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 16,28
|886
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 15,91
|866
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 1,99
|108
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 1,54
|84
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 1,19
|65
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,99
|54
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,61
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 69,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 58,96
|9.801
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 32,97
|5.481
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 3,11
|517
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 1,42
|236
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,23
|205
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,89
|148
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,63
|105
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,5
|82
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,29
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 47,72
|10.200
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 34,15
|7.300
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 15,46
|3.305
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 1,47
|315
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,55
|118
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,34
|72
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,31
|65
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 57,89
|5.218
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 27,07
|2.440
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 9,04
|815
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,33
|120
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 0,89
|80
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 0,89
|80
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,87
|78
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,82
|74
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,68
|61
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,52
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 59,12
|31.300
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 25,51
|13.505
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 6,14
|3.251
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,52
|1.336
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,76
|930
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 1,3
|689
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 1,12
|594
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,66
|350
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 0,61
|325
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,56
|298
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,42
|220
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,18
|95
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,1
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 50,82
|34.787
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 41,25
|28.242
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,51
|1.718
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,3
|890
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 1,16
|794
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 1,01
|689
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,59
|404
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,51
|347
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,29
|199
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,27
|186
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,18
|126
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,11
|77
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 45,45
|5.921
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 32,99
|4.298
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,63
|2.167
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,69
|220
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 1,15
|150
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 1,09
|142
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,66
|86
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,34
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 48,01
|7.312
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 28,52
|4.344
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 16,86
|2.568
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,45
|373
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,36
|207
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,34
|204
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,67
|102
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,45
|69
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,34
|52
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 63,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 58,16
|78.722
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 24,04
|32.531
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,76
|7.801
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 3,01
|4.077
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 2,25
|3.045
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,31
|1.775
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 1,01
|1.369
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,98
|1.328
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,83
|1.122
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,67
|903
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,66
|886
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,45
|610
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,36
|488
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,17
|224
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,15
|201
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,12
|167
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,07
|97
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 46,24
|8.174
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 39,27
|6.941
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 9,04
|1.598
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,5
|442
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,95
|345
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,66
|116
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,34
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 71,5
|15.505
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 18,68
|4.050
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,95
|640
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 2,85
|617
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 0,99
|215
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,9
|196
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,86
|186
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,64
|139
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,4
|86
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,23
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 51,16
|3.807
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 28,29
|2.105
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,72
|1.170
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,54
|115
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,4
|104
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,67
|50
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,56
|42
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,46
|34
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,2
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 61,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 55,52
|29.981
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 27,15
|14.660
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,65
|3.051
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,9
|1.569
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,86
|1.543
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,32
|715
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,88
|473
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,87
|470
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,78
|420
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,65
|351
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,56
|300
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,38
|208
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,24
|129
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,16
|89
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,08
|41
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kuveyt'te Pazar günü kurulan dünyanın en büyük ışıklandırılmış çelik hilal heykeli, Ahmadi Valiliği'ndeki Al-Kout Alışveriş Merkezi'nde yer alıyor ve yüksekliği 15 metre olarak ölçüldü. Heykel, Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı. Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.
Vali Hulusi Şahin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışına katıldı. Vali Şahin, 'Otizmli evlatlarımızı topluma kazandırmak görevimizdir' dedi. Sergiye Vali Şahin'in yanı sıra birçok önemli isim ve otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Sergideki motifler ve otizmli çocukların şiir ve şarkıları katılımcıları etkiledi.
Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokaklarda dolaşırken yürümekte güçlük çeken yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadının gideceği yere kendi makam otomobiliyle gönderen Vali Aydoğdu, kadının hayır duasını aldı.
Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen seçimlerde yarıştığı rakiplerinin birinin yeğeni tarafından bıçaklanan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken göreve yeniden seçilemedi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan muhtarın tedavisi sürüyor.
Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanan Mustafa Arslan hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'de vefat eden eski milli tenisçi Necdet Kestelli'nin cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da katıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı.
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