YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
VAN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

VAN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.451
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 481.785
Geçerli Oy : 442.611
Katılım Oranı : % 67,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,48245.573
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,15120.147
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,3723.779
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,6911.892
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 2,018.905
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,838.104
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,954.197
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,763.370
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,733.218
SAADETÖZAY İLHAN% 0,662.918
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,642.808
TKPONUR YILMAZ% 0,371.634
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,31.326
DPHASAN KEDALİ% 0,241.067
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,18792
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,14639
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,13559
HKPSAİT KIRAN% 0,11486
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,08373
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,07328
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06260
MİLLETRAFET KAYA% 0,05236
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 21,41.165
AK PARTİREMZİ ORHAN% 21,071.147
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 19,021.035
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 16,28886
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 15,91866
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 1,99108
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,5484
CHPGÜLTEN ORHAN% 1,1965
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,9954
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,6133
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,969.801
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,975.481
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3,11517
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,42236
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,23205
BTPHASAN ERGİN% 0,89148
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,63105
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,582
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2948
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,7210.200
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,157.300
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,463.305
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,47315
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,55118
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,3472
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,3165
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 57,895.218
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 27,072.440
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,04815
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,33120
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,8980
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,8980
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,8778
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,8274
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6861
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,5247
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 59,1231.300
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,5113.505
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 6,143.251
CHPRIZA ÖZCAN% 2,521.336
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,76930
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 1,3689
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 1,12594
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,66350
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,61325
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,56298
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,42220
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,1895
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,151
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 50,8234.787
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 41,2528.242
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,511.718
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,3890
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,16794
HÜDA PARMUSA DEMİR% 1,01689
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,59404
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,51347
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,29199
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,27186
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,18126
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,1177
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 45,455.921
AK PARTİMURAT SEZER% 32,994.298
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,632.167
CHPİSA BARAN% 1,69220
SAADETİDRİS AKSONA% 1,15150
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 1,09142
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6686
BTPMETİN KEMAN% 0,3444
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 48,017.312
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,524.344
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 16,862.568
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,45373
CHPEŞREF CAN% 1,36207
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,34204
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,67102
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4569
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3452
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 63,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 58,1678.722
AK PARTİİSA BERGE% 24,0432.531
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,767.801
CHPÖMER DOĞAN% 3,014.077
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,253.045
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,311.775
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 1,011.369
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,981.328
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,831.122
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,67903
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,66886
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,45610
BTPMUSTAFA BERGE% 0,36488
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,17224
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,15201
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,12167
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0797
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,248.174
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,276.941
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,041.598
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,5442
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,95345
BTPİSMET TOPCU% 0,66116
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3460
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 71,515.505
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 18,684.050
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,95640
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,85617
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,99215
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,9196
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,86186
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,64139
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,486
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2350
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 51,163.807
CHPKEMALETTİN ARACİ% 28,292.105
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,721.170
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,54115
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,4104
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6750
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5642
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4634
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,215
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 61,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,5229.981
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,1514.660
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,653.051
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,91.569
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,861.543
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,32715
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,88473
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,87470
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,78420
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,65351
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,56300
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,38208
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,24129
HKPYILMAZ AVCI% 0,1689
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0841

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sarıgöl'de İlk Kadın Muhtar Seçildi
    14:59 Sarıgöl'de İlk Kadın Muhtar Seçildi

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.

  • Malatya'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
    14:59 Malatya'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Kuveyt'teki En Büyük Işıklandırılmış Çelik Hilal Heykeli Guinness Dünya Rekorları'na Girdi
    14:56 Kuveyt'teki En Büyük Işıklandırılmış Çelik Hilal Heykeli Guinness Dünya Rekorları'na Girdi

    Kuveyt'te Pazar günü kurulan dünyanın en büyük ışıklandırılmış çelik hilal heykeli, Ahmadi Valiliği'ndeki Al-Kout Alışveriş Merkezi'nde yer alıyor ve yüksekliği 15 metre olarak ölçüldü. Heykel, Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı.

  • Bursa'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Çocuklar Yaralandı
    14:55 Bursa'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Çocuklar Yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı. Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

  • Vali Hulusi Şahin, Otizm Farkındalık Sergisi Açılışına Katıldı
    14:54 Vali Hulusi Şahin, Otizm Farkındalık Sergisi Açılışına Katıldı

    Vali Hulusi Şahin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışına katıldı. Vali Şahin, 'Otizmli evlatlarımızı topluma kazandırmak görevimizdir' dedi. Sergiye Vali Şahin'in yanı sıra birçok önemli isim ve otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Sergideki motifler ve otizmli çocukların şiir ve şarkıları katılımcıları etkiledi.

  • Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi seçimlerde istediği sonuçları alamadı
    14:54 Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi seçimlerde istediği sonuçları alamadı

    Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.

  • Başkentte istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı
    14:52 Başkentte istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.

  • Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti
    14:52 Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokaklarda dolaşırken yürümekte güçlük çeken yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadının gideceği yere kendi makam otomobiliyle gönderen Vali Aydoğdu, kadının hayır duasını aldı.

  • Afyonkarahisar'da Muhtar Bıçaklandı, Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor
    14:51 Afyonkarahisar'da Muhtar Bıçaklandı, Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

    Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen seçimlerde yarıştığı rakiplerinin birinin yeğeni tarafından bıçaklanan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken göreve yeniden seçilemedi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan muhtarın tedavisi sürüyor.

  • Arnavutköy'de silahlı kavga: Yaralanan kişi hayatını kaybetti
    14:51 Arnavutköy'de silahlı kavga: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

    Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanan Mustafa Arslan hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Eski Milli Tenisçi Necdet Kestelli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
    14:51 Eski Milli Tenisçi Necdet Kestelli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

    İzmir'de vefat eden eski milli tenisçi Necdet Kestelli'nin cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da katıldı.

  • Ankara'da yıkım sırasında istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı
    14:50 Ankara'da yıkım sırasında istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı.


14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:00:15. #1.11#
SON DAKİKA: VAN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement