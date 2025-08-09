Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangınlar Kontrol Altına Alındı

09.08.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki orman yangınları, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklamasıyla kontrol altına alındı.

1)BAKAN YUMAKLI: YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesi Yiğitler köyünde çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

=================================================

2)BAKAN MEMİŞOĞLU: ADANMIŞLAR DEĞİL ARTIK KATLEDENLER BU DÜNYAYA HAKİM

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Adanmışlar değil artık katledenler bu dünyaya hakim, bizim bunu değiştirmemiz lazım. 60 bin bebek ölüyor, 60 bin çocuğu açlıktan öldürüyorsun. Herkes farklı dünyada yaşıyor, gününü kurtarmaya çalışıyor. Değişmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon'un 42'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kale Mahallesi'ndeki Rize Kalesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen törende Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve yetkililer yer aldı.

'NE MAKAMLAR KALIYOR NE ZENGİNLİKLER KALIYOR'

Törende konuşan Memişoğlu, "Ben birçok şeye şahit oldum. Dünyanın kiracılık olduğunu hiçbirimizin unutmaması lazım. Ne makamlar kalıyor ne zenginlikler kalıyor. Bir vizyon ve böyle anılar kalıyor. Şimdi biz niye Ekrem amcanın ölüm yıl dönümünü kutluyoruz? Ekrem Orhon nedir, kimdir, ne yaptığından bahsetmiyorum. Kendi anıtlarından bahsetmiyorum, kendi yaptığı eserlerden bahsetmiyorum. Ekrem Orhon anıtından bahsediyorum. Ekrem Orhon kim, nasıl bir adam, ne yapmış? Bugünkü nesillerimize bunları iyi anlatmamız lazım. Hepimiz buradayız. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 53'üncü Sağlık Bakanı olarak buradayım. Ekrem amcanın yaptıklarını anlatmaktan çok, Ekrem amcayı anlatmalıyız. Çünkü bugünkü gençlerin ona ihtiyacı var" dedi.

'ADANMIŞLAR DEĞİL ARTIK KATLEDENLER BU DÜNYAYA HAKİM'

Bakan Memişoğlu, "İdealizm olmasaydı, 21 yaşında çağ değiştirip İstanbul gibi bir medeniyet şehrini bize kazandıran bir idealist olmasaydı, İstanbul bizim olabilir miydi? Soruyorum. 21 yaşında, ondan önce binlerce kez kuşatılmış İstanbul'u fetheden, Hz. Peygamberimizin müjdelediği Fatih olabilir miydi idealizm olmasaydı, adanmışlık olmasaydı? Size soruyorum. 38 yaşında her yeri işgal edilmiş, silahları alınmış bir vatanı Samsun'a küçücük bir gemiyle giderek kurtarmaya çalışan bir adam olabilir miydi idealizm, adanmışlık olmasaydı? Bugün bakıyoruz; gençlerimize bunları anlatmazsak, bunları ifade etmezsek, böyle insanlar olmazsa bir yere gidemeyiz ki. Herkesin birbirini eleştirdiği, herkesin birbirinin eksiğini aradığı değil; herkesin kendisine göre en iyi yapabildiğini yaptığı, mutlu olduğu, idealist olduğu, adanmış olduğu bir dünyada yaşamak. Hele şu dünyada, şu zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Birlikte olalım' diyor. '5'ten büyüktür' diyor. Dünya esasında ne diyor biliyor musunuz? Adanmışlar değil artık katledenler bu dünyaya hakim, bizim bunu değiştirmemiz lazım. 60 bin bebek ölüyor, 60 bin çocuğu açlıktan öldürüyorsun. Herkes farklı dünyada yaşıyor, gününü kurtarmaya çalışıyor. Değişmemiz lazım. Zaten değişiyoruz. Zaten dünyaya, etrafımıza baktığın zaman idealistlerin fazla olduğu millet ve medeniyet olduğumuz için zaten mücadele edebiliyoruz. Biraz sesimiz çıkabiliyor. Ama bizim daha çok çalışmamız, daha çok birlikte olmamız lazım. Üretmemiz lazım. 'Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Biz ne yapabiliriz?' diye sorgulamamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Çanakkale, Politika, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:13:32. #7.11#
SON DAKİKA: Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.