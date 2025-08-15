Yanık Yemek Borusu İyileşti - Son Dakika
Yanık Yemek Borusu İyileşti

15.08.2025 11:12
Berivan Gençdal, 11 saatlik ameliyat sonrası katı gıda tüketmeye başladı ve 24 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da 2 yaşındayken yanlışlıkla içtiği yağ çözücü kimyasal madde yüzünden yemek borusu yanan ve uzun süredir sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Berivan Gençdal, Kütahya'da 11 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşarak 1,5 yıl sonra ilk kez katı besin tüketti.

Diyarbakır'da yaşayan bir çocuk annesi 26 yaşındaki Gençdal, 2001 yılında pet şişe içindeki yağ çözücü kimyasal maddeyi içmesinin ardından ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yemek borusunda yanıklar oluşan ve bu nedenle yeme güçlüğü yaşayan Gençdal, 70 kez operasyon geçirdi.

Rahatsızlığından dolayı son 1,5 yıldan bu yana tamamen sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Gençdal, Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu.

"Kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa (EB)" ve yemek borusu rahatsızlıklarının tedavisinde uzman olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından muayene edilen genç kadın ameliyata alındı.

Genç kadın, 11 saat süren başarılı operasyonla yeniden sağlıklı günlerine kavuştu.

Yanık yemek borusu çıkarılarak mide yutağa bağlandı

Prof. Dr. Uygun, AA muhabirine, 11 saat süren başarılı ameliyatla genç kadının tedavisi mümkün olmayan yemek borusunun çıkarılarak midesinin direk yutağa bağlandığını söyledi.

Başta kelebek hastaları olmak üzere yurt içinden ve dışından gelen birçok hastaya yemek borusuyla ilgili çok önemli ameliyatlar gerçekleştirdiklerini belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Hastamız 24 yıl boyunca yemek borusundaki kimyasal yanıklar nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamış. Bugüne kadar 70 ameliyat geçirmiş. Sıkıntılarının çözüme kavuşmaması nedeniyle biz burada büyük ameliyat gerçekleştirdik. Midenin konumunu yükselterek direkt yutağa bağladık. Hastamız ameliyattan önce sadece sıvı gıdayla beslenebiliyordu. Ameliyattan sonra ise her şeyi yiyip içebilir duruma gelen hastamız, bundan sonraki hayatını düzgün şekilde sürdürebilecek."

Ameliyat ekibinde yer alan Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aydın da ekip olarak uzun süren başarılı bir ameliyatı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Yemeklerin suyundan içiyordum"

Hasta Berivan Gençdal ise yemek borusundaki yanıklar nedeniyle bugüne kadar sağlıklı beslenemediğini dile getirdi.

Ameliyat olduktan sonra katı gıdalar yemeye başladığını anlatan Gençdal, "Yutkunmada sorun yaşıyordum. Katı gıda yerken zorlanıyordum. Tamamen sıvı gıdayla beslendim. Yemeklerin suyundan içiyordum. Daha önce suyuna ekmek bandığım eti çok özlemişim. Ameliyattan sonra çok şükür her yemeği yiyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Mesude Beğde de 24 yıl aradan sonra kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

07:27
