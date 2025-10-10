Yaşlı Bakımında Ölüme Neden Olma Davası - Son Dakika
Yaşlı Bakımında Ölüme Neden Olma Davası

Yaşlı Bakımında Ölüme Neden Olma Davası
10.10.2025 10:19
İzmir'de yaşlı bakımevinde banyo sonrası ölen Fatma Uraz'ın davasında sanıklara ceza verildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda oluşan kızarıklar nedeniyle hastaneye kaldırılıp, ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz sanıklardan Nesrin Ö.'ye (56) verilen 2,5 yıl, Tuğçe A.'ya (57) verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından onanırken, diğer davada ise huzurevinde görev yapan doktor Naciye S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, 16 Eylül 2018'de özel yaşlı bakımevinde meydana geldi. Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu. Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı

KARARDA İNDİRİM UYGULANDI

İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden gelen raporda; Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi. Sanık Nesrin Ö., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Diğer sanık Tuğçe A. da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü.

Ailenin avukatlarının itirazlarıyla huzurevinin doktoru Naciye S. (57) hakkında da İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı.

Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı

KARARLAR KESİNLEŞTİ

Nesrin Ö. ve Tuğçe A.'ya verilen cezalara yapılan itirazların ardından dosya, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, cezaların tayin ve takdirinde isabetsizlik olmadığı, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı ve delille işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi. Ceza Dairesi, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğuna da kanaat getirdi. İstinaf taleplerini reddeden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını onadı ve sanıklara verilen ceza kesinleşti.

ŞUBAT 2024'TEN BERİ İFADESİ ALINAMADI

Doktor Naciye S.'nin yargılandığı İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 3'üncü duruşma görüldü. İlk 2 duruşmaya gelmeyen ve savunma yapmayan Naciye S., 3'üncü duruşmaya da katılmadı. Bunun üzerine ara kararda sanığın açık adresinin tespit edilememiş olması, Şubat 2024'ten beri ifadesinin alınmaya çalışılması ve sanığın duruşmalarda hazır olmaması sebebiyle yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
