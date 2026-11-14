Yavuz Ağıralioğlu: "Memlekette fakirlik yok. Memlekette doymaz bilmez bir azgınlık var"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarı eleştirerek "Memleketin kaynaklarını doğru kullansaydınız zekat verecek insan kalmazdı. Bu kaynakları bir avuç azgın cebine indirdiği için bu fakirlik var. Biz fakir değiliz. Bizim paramızı etrafınızdaki adamlar yedi diye bu haldeyiz. Memlekette fakirlik yok. Memlekette doymak bilmez bir azgınlık var" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'da partisinin Fatih İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuştu. Açılışa İstanbul İl Başkanı Altuğhan Cahit Vural, Fatih İlçe Başkanı Umut Halil Çelik ve partililer katıldı. Seçim otobüsü üstünde partililere hitap eden Ağırailoğlu, şunları söyledi:

"ARTIK MEMLEKETTE BU ŞARTLARDA YAŞAMAK İSTEMİYOR"

"Bir memleket mücadelesine başladık. Bir itirazla kurulduk iki sene oldu. Kurulurken 'olmaz' diyenlerin, 'tutmaz' diyenlerin, 'bize bu yola çıkmayın, başaramasın' diyenlerin, hepsinin 'başarısız olacaksınız' kulaklarımıza üfürdüğü sözlerinin arasında meydan meydan büyüyen, milletin umuduna yürüyen, Türk milletinin güçlü yarınları için Anadolu'nun her karışında var olabilen partinin Fatih durağındayız, Fatih'deyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Seçim ufukta. Biz de ağaları seçim sathına, meydana çekme gayretindeyiz. Memleket mücadelesi vermek için çıktığınız yolculuğun gece gündüz yol alan uykusuz, susuz düştüğünüz bu memleket yolculuğunda umuda doğru her gün adımlayan kuvvetli bir kadrosunuz. Fatih İlçe'nin açılışını bahane ettik. Açılışlarımız, ziyaretlerimiz, esnaf toplantılarımız, halk buluşmalarımız hepsi milletimiz için. Seçim milletin ufkuna düştü. Eskiden siyasetin gündeminde idi, milletin gündemine düştü. Artık itiraz ediyor, artık memlekette bu şartlarda yaşamak istemiyor.

"ESKİDEN SİYASETÇİLER SEÇİM KONUŞUYORDU. MİLLET ŞİMDİ SANDIK BEKLİYOR"

Bu maaşa razı değilim. Bu kiraya razı değilim. Bu emekli parasına razı değilim. Emekli olunca bana verilen ücrete razı değilim. Asgari ücretle çalışıyorum, razı değilim. Okuyorum, iş bulamıyorum, razı değilim. Mülakata giriyorum, adaletsizliğe maruz kalıyorum, razı değilim. Esnafım, ticaret dönmüyor, razı değilim. Çiftçiyim, üretiyorum, batıyorum, razı değilim. Hastaneye gidiyorum, sıra var, razı değilim. Doktor bulamıyorum, bulduğum doktordan randevu alamıyorum, razı değilim. Mal üretiyorum, ürettiğime pazar bulamıyorum, razı değilim. Kur politikasına razı değilim, enflasyona razı değilim, faize razı değilim. Memleket yönetiminde bu kadar torpille, rüşvetle iş yapılıyor, razı değilim. Siyasetçilerin akraba, eş, dost kayırıyor olmasına razı değilim. Çocuklarımızın katilleriyle yürüyorsunuz, razı değilim. Öcalan'a "Kurucu önder" diyorsunuz razı değilim. Memlekette bizim umudumuz olacaktınız. Öcalan'a umuttan bahsediyorsunuz, razı değilim. En son alın terimin hakkını fona yatırdım. Fonda bizi dolandırıyorsunuz, razı değilim. Memlekette razı olmadığı milletin yüksek sesle haykırmaya başladığı bir iklimdeyiz. Eskiden siyasetçiler seçim konuşuyordu. Millet şimdi sandık bekliyor.

"2002'DE SANDIKLARI PATLATIP 50 YILLIK PARTİLERİ MECLİS DIŞINDA BIRAKAN BU MİLLET 2027 YILINDA AYNI FIRTINAYA HAZIRLANIYOR. HABERİNİZ OLSUN"

Anka canlı veriyor. O yüzden ulusal medyaya da söyleyeyim bunu. Cumhurbaşkanımız dahil, hükümetin kurmayları dahil şunu duysunlar. Artık seçimde sizi sandıklarda müşahitler beklemeyecek. Artık sandıkları milletiniz bekleyecek haberiniz olsun. Sandıklar geliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sandık ufukta görüldü. Sizi bu memlekette 2002 yılında yüksek enflasyon varken, faizler yüksekken, işsizlik patlamışken esnaf, başbakanın ayağına yazar kasa fırlatıyorken, ticaret dönmüyorken, kamyoncu, nakliyeci esnafı kontak kapatıyorken, çiftçi feryat figan bağırıyorken, çocuklarımız işsizlikten canına kıyıyorken, 2002 yılında bu millet sandıkları patlatıp getirdi iktidara. Şimdi 2002 yılından 25 sene sonra biz size aynı gerekçelerle haykırıyoruz. Esnaf 2002'de bulduğunuzdan daha kötü durumda. İş adamı 2002'de bulduğunuzdan daha kötü durumda. Faizin, enflasyonun baskısı altında 2002'den daha zor şartlardayız. Memleket yönetiminde siyaset milletini 2002'de unutmuştu. Şimdi milletini dolandırır hale geldi daha kötü durumda. Dolayısıyla 2002'de sizi iktidara getiren büyük dalga 2002'de sandıkları patlatıp 50 yıllık partileri meclis dışında bırakan bu millet 2027 yılında aynı fırtınaya hazırlanıyor. Haberiniz olsun sandık geliyor.

"SİYASETTE ANAHTAR PARTİ BİR PARTİ KAVGASININ KADROSU DEĞİL"

Siyasette Anahtar Parti bir parti kavgasının kadrosu değil. Anahtar Parti telaşının kadrosu değil. Ekmeğe yetişmiyorsa siyaset. Sofrayı bereketlendirmiyorsa siyaset. Cebe harçlık olmuyorsa siyaset. Babaların evlatlarına verebildiği imkan olmuyorsa siyaset. Esnafın siftahı olmuyorsa siyaset, çiftçinin alın terinin hakkı olmuyorsa siyaset, eş adamının arkasında dağ gibi duramıyorsa, iş adamının ürettiğine pazar olamıyorsa siyaset. Memlekette çocukların umudu olamıyor da çocukların yurt dışına gitmesine engel olamıyorsa siyaset. Sokakların güvenliği olamıyorsa siyaset. Sokakların çetelere, mafyalara teslim olmasına engel olamıyorsa siyaset. Evlatlarımızın uyuşturucu madde bağımlılığının pençesinde yitip gitmesine engel olamıyorsa siyaset. Emekliye yetemiyor, asgari ücretliyi ayağa kaldıramıyorsa siyaset. Kiraya yetemiyorsa, kira ödeme derdine düşmüş insanların mahcubiyet sebebi oluyorsa, analar pazarlardan kapanmasını bekler ucuz bir şeyler bulabilirim diye yerlerden çürük bir şeyleri ayıklamak zorunda kalıyorsa, bunu umursamıyorsa siyaset. En son faize bulaş bir ayın da fondan 3-5 kuruş, borsadan 3-5 kuruş kar edeyim faize bulaşmadan diyenleri dolandırıyorsa siyaset vatandaşını koruyamıyorsa siyaset seçim zamanı gelmiş demektir.

"SANDIKLARA HAZIR OLUN GELİN. HESAP ZAMANI SANDIKTA SİZE HESAP SORMA İRADESİYLE BİR MİLLET BEKLEYECEK"

Şimdi o yüzden sandıklarda yağmur yağacak. İçeride arkadaşlarım dedi ki yağmur yağacak. Dedim ki yağsın. Cumhurbaşkanımız 25 yıl milletine umudu şöyle seslendi. 'Beraber ıslandık yağan yağmurda' biz de ıslanırız deriz ki hükümete deriz ki çok ıslandınız yeter. Yine yağmur yağarsa deriz ki çok ıslandınız yeter. Biraz da biz ıslanalım. Allah kerimdir. Biz de memleket mücadelesinde yağmur çamur demeden yürüyeceğiz. Allah kerimdir. Siz dünya liderisiniz öyle diyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Bilge liderimiz de var yanınızda müttefik olarak duruyorlar. Her şeyi yapma kudretini size milletimiz verdi. 8 yıldır bekliyorlar. Size her soruna yeteriz diye, her derdinizi çözeriz diye her memleket meselesini hallederiz diye 25 yıldır bekleyen milletinize verdiğiniz karne ortada. Bu karneyle sizi sandıklarda bekliyoruz. Sandıklarda bu sefer size müşahit kullanmayacağız. Bu sefer sizi sandıklarda 25 bin liraya mahkum ettiğiniz 17 milyon emekli bekleyecek sandıklarda. Sandıklarda sizi atanamayan 400 bin öğretmen bekleyecek, sözleşmeliler bekleyecek, jandarma astsubaylar bekleyecek dernekleri var bağırıyorlar. Esnafınız bekleyecek, çiftçiler bekleyecek. Ürünlerinin fiyatını açıklayıp ürünlerini ellerinde çöp ettiğiniz çiftçiler bekleyecek. Dağları, meraları ellerinden aldınız. Hayvancılık bitti. Tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanlar bekleyecek sizi. Esnafınız bekleyecek sizi. Madde bağımlılığın pençesinde yitip gitmiş evlatlarına kavuşamamış analar, babalar sizi sandıklarda bekleyecek. Şehit aileleri, gaziler bekleyecek sizi sandıklarda göreceğiz sizi. Sandıklara hazır olun gelin. Hesap zamanı sandıkta size hesap sorma iradesiyle bir millet bekleyecek.

"HER SEÇİMDE MUHALEFETİ YENDİNİZ AMA SORUNLARI YENEMEDİNİZ"

Değişim zamanı geldi. Anahtar Parti, çok parti kuruldu biz ne kurduğumuzu biliyoruz. Ne tutacağımızı biliyoruz. Partiler kuruldu. Böyle meydanlarda ne konuşmalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı meydan konuşmalarının, parti açılışlarının, büyük organizasyonların rakipsiz lideridir evvelallah. Onun kadar açtığı partiyi kimse açamadı. Onun kadar kalabalığa kimse konuşamadı. Onun kadar uzun iktidarda kimse kalamadı. Meydanlara milyonlara 25 yıl aralıksız konuştu. Rakip yendi her seçimi kazanabildi. 25 yıldır muhalefeti tuş edebildi. Ama şimdi Anahtar Parti bir şey söylüyor. Rakip yendiniz sorun yenemediniz. CHP'yi yendiniz enflasyonu yenemediniz. Muhalefet partilerini yendiniz faizi yenemediniz. Muhalefeti her seçimde yendiniz yoksulluğu yenemediniz. Yoksulluğu yenemediniz. Memlekette adaletsizliği yenemediniz. Memlekette çocuklarımızın umutsuzluğunu yenemediniz. Esnafın ticaretini bereketlendiremediniz. Her seçimde muhalefeti yendiniz ama sorunları yenemediniz. Şimdi sorunları yenmeye gelen Anahtar Parti rakibiniz. O yüzden siyasette bir kıymet alanı buldum ben. Terbiye hattında siyaset, nezakette siyaset, ciddiyette siyaset, hakaret etmeden siyaset ama ellerinden söke söke memleketi alacak siyaset. Göreceğiz. Göreceğiz inşallah. Bu sefer rakibiniz her şeyi söyleyebileceğiniz değil. Varlığına sevinebileceğiniz bir rakibiniz var Sayın Cumhurbaşkanım. Her şeyinden endişe ettiğiniz, her şeyi söylemeyi kendinize efendim hak görüp söylediğiniz değil, bu sefer lafı sözü söylerken dinleyeceğiniz bir rakibiniz var.

"BİZ DİŞİMİZE GÖRE BİR İKTİDAR BULDUK. SİZE DE HABER VERİYORUZ"

Devlet düşmanı diyemezsiniz devlet biliriz. Vatan düşmanı diyemezsiniz vatan biliriz. Bayrak düşmanı diyemezsiniz bayrağa kurban olmuşuz, hayat yaşamışız bayrak biliriz. Din biliriz, iman biliriz. Alın terinin hakkını biliriz. Ayırmadan 86 milyonu ailemiz biliriz. Dışarıdan iktidar dilenmeyiz. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinden başka hiçbir bayrağın altında gölgelenmeyiz. Devleti devlet gibi, Cumhuriyeti Cumhuriyet gibi vatanı vatan gibi koruyabiliriz. Devletin dostlarına, milletin dostlarına dost oluruz, düşmanlarına yetebiliriz. Toprakları bekleriz. Yunanistan'ın şımarıklığına da yeteriz. Rum kesiminin azgınlığına da yeteriz. Amerika'nın bölgedeki hesaplarına da yeteriz. Sen konteyner gönderemiyorum diye Gazze'ye diyorsun ki Netanyahu izin vermiyor. Biz Gazze'ye refah kapısından gideriz. Orada açlıktan ölmek zorunda bırakılmış insanlığın gözünün önünde, bizim gözümüzün önünde bizim varlığımıza rağmen çocuklarımızı katleden bu alçaklığa engel olabiliriz. Sitem etmeyiz, şikayet etmeyiz. Gemileri doldururuz, bir merhamet gemisi. En öne biz otururuz, gideriz, çocuklarımızı sararız, sarmalarız, ayağa kaldırırız görürsünüz. Konuşarak değil yaparak. İyi konuşarak değil, iyi yaparak memleketi ayağa kaldırabiliriz. O yüzden endişe etmeyin. Zaman zaman diyorlar ki, Cumhurbaşkanımızdan da duyarım. 'Ya biz yalan dünyada dişimize göre bir muhalefet bulamadık' efendim, biz dişimize göre bir iktidar bulduk. Size de haber veriyoruz dişlerinizi kontrol ettirin efendim. Allah kerimdir açılışında olduğunuz partiyi oy derdinin, rey derdinin değil, memleket derdinin partisidir.

"BU KAYNAKLARI BİR AVUÇ AZGIN CEBİNE İNDİRDİĞİ İÇİN BU FAKİRLİK VAR"

Açılışında olduğunuz, umut bağladığınız, memleketin umudu olmak için çabaladığınız parti. Kaç oy alacağız derdinde değil, 86 milyona ne yapacağız derdinin partisidir. Ay yıldızlı albayrağın altında hiç kimsenin itilip kakılmadığı, biz ölürsek çocuklarımız ne olacak diye düşünmediği, adalet için birini aramak zorunda kalmadığı, hastaneye gidince tanıdık birilerini bulma ihtiyacı duymadığı, çocuklarını okutabildiği, okuttuğu çocuklarına iş bulabildiği, çocuklarının mürüvvetini görebildiği bir memleket çok zor değildir. Bu zor, sizin yüzünüzden zordur. Memleketin kaynaklarını doğru kullansaydınız zekat verecek insan kalmazdı. Bu kaynakları bir avuç azgın cebine indirdiği için bu fakirlik var. Biz fakir değiliz. Bizim paramızı etrafınızdaki adamlar yedi diye bu haldeyiz. Milletimiz fakir değil. Memlekette fakirlik yok. Memlekette doymak bilmez bir azgınlık var. Kendi milletimize, Türkiye İstatistik Kurumu aracılığıyla açlık sınırı, fakirlik sınırı açıklıyorsunuz. Yoksulluk sınırı açıklıyorsunuz. Her sene bir rakam açıklıyorlar utanmıyorsunuz. Milletiniz için yokluk sınırı, açlık sınırı açıklıyorsunuz. Etrafınızda öbek öbek birikmiş, milleti donuna kadar soymuş adamlara tokluk sınırı açıklar mısınız, lütfen? Milletinize açlık sınırı açıklıyorsunuz. Milletiniz için şu şu şu rakamlar açlık sınırıdır diyorsunuz. Kendi etrafınızda öbek öbek birikmiş, Adalet Bakanımızın 214 kişide 200 milyar var dediği azgınlar topluluğu için toplum sınırı açıklar mısınız lütfen? Bize açlık sınırı açıklayacak bir hükümet değil. Sebep olduğu kontrolsüzlükten memleketin kaynaklarını yiyen bu azgınlar toplumu için bir toplum sınırı lütfen. Kendi sebep olduğunuz plansızlığın, israfın, kendi sebep olduğunuz kamu kaynaklarını verimsiz kullanmanın bizim omuzumuza yüklediği fakirliği biliyoruz biz. Biz fakir değiliz. Bizim paramızı siz yediniz. Milletiniz muhtaç değil. Milletinizi millete ait olan kaynakları yiyenler bu hale getirdi.

"BUNDAN SONRA AYRIM YAPACAK MISINIZ? YAPACAĞIZ. NAMUSLULAR, NAMUSSUZLAR. AYRIM BÖYLE"

Emekliniz bu kadar az para alıyor. Paramız olmadığı için değil, paramızı yediğiniz için. Dolayısıyla siyaset memleketin kaynaklarını doğru yönetseydiniz en düşük emekli aylığı şu anda 50 bin lira olacaktı. Kiraydı, pazardı, çocuklara harçlıktı, torunlarına hediyeydi. Bir imkan derdine düşmeyeceklerdi. Düğüne gidemez, evlat evlendiremez, çocuk okutamaz, kreşe evlat veremez. Bir kişi, iki kişi çalışıyorsa bir kişinin kreş parasına çalıştığı bu berbat iklimi değiştireceğiz. 850 milyona bakabilir memleketi 85 bin kişiye yetemez bir azgınlıkla elinde bulunduran bu keyfiliğe son vereceğiz. Anahtar Parti ikinci yılını yeni kutladı. Anahtar Parti 161. parti olarak kuruldu. Anahtar Parti Türkiye'nin beşinci partisi. Baraja yaslandı. Nöbet yerimize yürüyoruz. Bizim ihtiyarlar ne yapabilirlerse yapsınlar. Kalana bakacağız, söz veriyoruz. Ne kaldı? Kalan bizim, üstümüze alıyoruz. Particilik yapmayacağız. Parti münakaşası yapmayacağız. Sen ben derdine düşmeyeceğiz. Belediye imkanlarını yiyenlerle hazineyi soyanlar arasında bir tercihe zorlanmayacağız. Memleketi önümüzdeki dönem ayağa kaldıracak, memleketi güçlü, zengin yarınlarına taşıyacak bir ideal için yürüyoruz. Bizim hayalini kurduğumuz memlekette kimlik kavgası, değer kavgası yok. Aleviydi, Sünniydi, Türkmendi, Kürt'tü bizdendi, sizdendi, dindardı, laikti, yok. Bundan sonra ayrım yapacak mısınız? Yapacağız. Namuslular, namussuzlar, ayrım böyle. Bundan sonra ayrım yapacak mısınız? Helal ve haram arasında ayrım var. Liyakatle dalkavukluk arasında ayrım var. Ayrım yapacağız.

"DEMOKRASİ HUKUKU KORUYACAĞIZ SÖZ VERİYORUZ"

O yüzden Anahtar Parti neyi tutacağını bilenlerin partisi, neyi koruyacağını bilenlerin partisi, devletimizi koruyacağız söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi koruyacağız söz veriyoruz. Demokrasi hukuku koruyacağız söz veriyoruz. Hazineyi koruyacağız söz veriyoruz. Hazineden harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz söz veriyoruz. Memleketin düşmanlarına, çocuklarımızın katillerine nefes aldırmayacağız söz veriyoruz. Çocuklarımızın katillerine bir kuruş hazineden para vermeyeceğiz söz veriyoruz. Evlatlarımızın katillerine ölene kadar yok VIP hizmet, yok VIP emeklilik, iptal edeceğiz söz veriyoruz. Memlekette zekat verilecek insan kalmayıncaya kadar siyaseti birinci derecede sorumluluk mevkisinde de tutacağız söz veriyoruz. Yok ne yetimin hakkı, masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, mülkiyet hakkı, bu hukukun genel prensiplerinin kitaplarda değil hayatın içinde olduğu bir düzene söz veriyoruz. Adalet davalarının geciktiği, uzun tutukluluğun cezadan beter hale geldiği bu iklimi hukukla demokrasiyle taçlandıracağız, söz veriyoruz. Özgürlüğün ülkesi, bereketin ülkesi, bolluğun ülkesini ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz. Siyaseti ilkeli yapacağız. İlkesiz kazanmaktansa ilkeli kaybetmeyi göze alacağız, söz veriyoruz. Memlekette bir gün öyle derim, bir gün böyle derim, istediğimi söylerim dönemine söz veriyoruz. Utanan siyasete söz veriyoruz. Alana kadar konuşacağız, mecburum. Karşımızda en çok konuşan konuştuklarını yapamadığı halde konuşma devam eden bir iktidar var. Hatırlatmak için konuşacağım söz, aldıktan sonra susacağım söz veriyoruz.

"BU KADAR SİYASETÇİLERİN HAKLI OLDUĞU YERDE BU MEMLEKETİN HALİ NE ARKADAŞ"

Susma, icraatı konuşturan, icraatı konuşan, konuşturan parti haline gelmemiz lazım. Hükümet edenler kendileri konuşmazlar. Hükümet edenler icraatlarını konuştururlar. Siyasetçiyi görmek istemiyor insanlar. Siyasetçi duymak istemiyor insanlar. Çünkü insanlar siyasetçi sesini, yüzünü duymak istemez. Ben siyasetçinin artık milletin karşısında konuşanının değil, cebine harçlık olanının zamanının geldiğine inanıyorum. Siyasetçi esnafın kasasında siftah olmak zorundadır. Siyasetçi bir ananın buzdolabını açınca buzdolabının içindeki öğün olmalıdır. Siyasetçi bir çocuğun hayallerini kurabilme imkanı olmalıdır. Siyasetçi tarladaki emeğin, alım terinin, harmandaki hakkı olmalıdır. Siyasetçi iş adamının arkasında duran dağ, finansman imkanı, siyasetçi, memlekette çalışanın hakkı olmalıdır. Hakkı yenenin hesabını soracak kudret olmalıdır. Bizim siyasetçiler sabahtan akşama kadar konuşuyorlar. Hepsi haklılar. Cumhurbaşkanımız zaten hep haklı. Devlet beyimize sormuyorum o ilalebet haklı evelallah. Muhalefet zaten haklı, biz de haklıyız. Bu kadar siyasetçilerin haklı olduğu yerde bu memleketin hali ne arkadaş?

"BAŞLADIKLARI GİBİ BİTİREMEDİKLERİ İÇİN PARTİ KURMAK ZORUNDA KALDINIZ"

Adam aramadan, işlerimizi yapmak için hatırlı birilerini bulmadan kimlik kartımızla yaşanabilecek bir vatan nasip etsin bize. Her ihtiyacımızı kimlik kartımızı gösterdiğimizde, karşımızda devleti dayımız olarak bulabileceğimiz, devletin, herkesin dayısı olabilmeyi başarabildiği bir düzen nasip etsin bize. Biz hayatımızı böyle ezdik gitti. Bizim hayatımız güya enflasyonla mücadele, faizle mücadele, yolsuzlukla yoksullukla mücadele, adaletsizlikle mücadele, demokrasi için mücadele, özgürlük için mücadele. Bizim hayatımız böyle geçti. Çocuklarımız bunların hiçbirinin mevzu edilmediği bir vatan da yaşasın inşallah. Harama Allah bulaştırmasın sizi. Nice partiler açıldı. Siyasetçiler, partiler açılırken çok kibar oluyorlar. Yola çıktıklarında çok nazik oluyorlar. AK Parti de öyleydi. Yolun başında çok hassas oluyorlar. Kılı kırk yarıyorlar. Yola çıktıklarında helal diyorlar yolun sonunda harama bulaşıyorlar. Yola çıktıklarında çok mütevazi oluyorlar yolun sonunda kibirleniyorlar. Yolun başında alın teri diyorlar yolun sonunda ranta teslim oluyorlar. Yolun başında milletle oluyorlar yolun sonunda milleti soyanlarla yürüyorlar. Yolun başında adalet diyorlar yolun sonunda zalim oluyorlar. Başında olduğu gibi bitirebilirsek, başladığımız gibi bitirebilirsek Allah bize bitirebileceksek imkan versin. Siyaset iyi başlayanların değil, iyi bitirenlerin işidir. Başladıkları gibi bitirmediler. Başladıkları gibi bitiremedikleri için parti kurmak zorunda kaldınız.

"İNŞALLAH SÖZDE KALMAZ, ÖZDE BİR MEMLEKET MÜCADELESİNİN ALIN TERİNİ DÖKÜP MİLLETİMİZİN AŞINA İŞİNE UMUDUNA KAVUŞURUZ"

O yüzden size, partimizin açılışında hepimize ben dahil her birinize Allah'tan duam şudur: 'Allah'ım başladığımız gibi bitirmek nasip et' Helal ile başladık, helalle bitirelim. Alın teri ile başladık, alın teri ile bitirelim. Tevazuyla başladık, tevazuyla bitirelim. Başladığımız gibi bitirebilirsek milletin aşına, işine, umuduna kavuşabilelim. Biz bugün İstiklal Marşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosunu, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yüz yıl sonra her programda saygıyla anıyoruz. Niçin? Başladıkları gibi bitirdiler. Başladıkları gibi bitirenleri anıyoruz. O yüzden siyasetin işi iyi başlamak değildir. Herkes iyi başlar. Çok azı başladığı gibi bitirebilir. İnşallah başladığımız gibi bitiririz. İnşallah sözde kalmaz, özde bir memleket mücadelesinin alın terini döküp milletimizin aşına işine umuduna kavuşuruz. Yorgunluklarımız için minnettarım. Seçim saatine girdik sayıyorum. Seçim otobüsünün üstünden konuşuyorum artık. Her gittiğimiz yerde milletimiz kucaklaşıyor, el sallıyorum. Hissemize düşen, Allah'ın lütfundan düşen, milletin gönlünden hissemize düşene ben çok razıyım. Milletimizin siyasete o kadar kahrı varken, Anahtar Parti'ye tebessümü kuvvetimizdir. Herkese kızarken bizi ayırıyor olmaları kuvvetimizdir. Herkese parmak sallarken bize sizi seviyoruz diye bağırmaları kuvvetimizdir. Herkesi ilkesizlikle suçlarken siz ilkeli evlatlarımızsınız diye bizi takdir etmeleri kuvvetimizdir. O yüzden hissenize düşenden, sorumluluklarınızdan mütevelliyim. Allah'a hamdediyorum.

"DURDUĞUNUZ YERDE DURUN OYU BİZE VERİN"

Yani siyaset bugün bu kadar fakirlik arasında kızgınlık sebebidir. Otobüsle gidiyoruz, el sallıyorum insanlara. Normalde siyasetçi el sallayınca millet el sallayan siyasetçiye kızar. Selamını almaz, yüzüne tebessüm etmez. Hakkıdır. Fakirlik zamanı en çok siyasetçilere kızılır. Anahtar Parti'yi el sallayan kendisine dua edilen, el sallayınca içeride işini gücünü bırakıp esnafın coşkuyla el sallayabildiği parti olabilen, annelerin duasına, çocukların tebessümüne dokunabilen bir partidir. Var olsun teşkilatımız. Anahtar Parti, AK Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, İYİ Parti'nin de, Zafer Partisi'nin de, Saadet'in de, Yeniden Refah'ın ne varsa, memlekete kalbiyle bağlı herkesin partisidir. Bu kadar zaman, partilerin içerisinde olmuş seçmene hürmetsizlik etmeden konuşuyorum. Zordur 25 sene reisin arkasında durdular. 25 sene onun arkasında durmuş insanlar bununla yaşlandılar. Şimdi o yaşlanmış insanlara 'Gelin bir de 25 sene bizle beraber durun' demek bizim için de zordur. Onlar için de zordur. Durduğunuz yerde durun oyu bize verin. Hürmetsizlik etmem. 25 sene Tayyip Bey'den beklediniz hürmetsizlik etmem. 57 senedir Ülkücü Hareket'ten bekliyorsunuz, MHP'den bekliyorsunuz ben size hürmetsizlik etmem. Yüz yıldır CHP'den bekliyorsunuz. Hiç kimseyi yerinden etmem ben. Yerinizde durun biz memleketin partisiyiz.

"O YÜZDEN BU MEMLEKETİ KENDİ MALIMIZ ZANNETMİYORUZ. MİLLETİN EMANETÇİSİYİZ"

Herkes yerinde dursun, oyu bize versin. Herkes yerinde dursun, oyu bize verin. Çünkü biz parti kadrosu değiliz. Biz memleket evlatlarıyız. Biz devletin evlatlarıyız. Biz milletin evlatlarıyız. Biz bize oy verenlerin değil sadece, bize oy vermeyenlerin de evlatlarıyız. Biz bizi sevenlerin değil, bizi eleştirenlerin de evlatlarıyız. Biz bizi sayanların değil, bize kızanların da partisiyiz. O yüzden bu memleketi kendi malımız zannetmiyoruz. Milletin emanetçisiyiz. Emanetçisi olduğumuz milleti tutup ayağa kaldıracağız. Allah'a duam ve niyazım irademle şudur. Hazineyi dolduracağız Allah'ım. Ambarları dolduracağız Allah'ım. Çocuklarımızı hayalleriyle ayağa kaldıracağız Allah'ım. Esnafın siftahı olacağız Allah'ım. Tarlaların bereketi olacağız Allah'ım. Bu memlekette helalin alın terinin arkasında duracağız Allah'ım. Sen bana ve arkadaşlarıma istikamet üzerine kuvvet ver Allah'ım. Duamız odur. Allah kolaylık versin. Varlığınıza şükür. Varlığınız Türk milletine kuvvet olsun. Varlığınız Türk milletinin yarınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarınlarına kuvvet olsun. Kavuştuğunuz, dertlerine derman olmaya çalıştığınız milletiniz sizin mukaddes emanetinizdir. İnsanlığın miğferidir. Türk milleti varsa insanlık güvendedir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti varsa mazlumlar güvendedir. Devletinizi ayağa kaldırmanız insanlığa borcunuzdur. Kutlu bir mücadele. Var olsun, kutlu olsun. Allah'a emanet olun."