Yeni Trafik Cezaları Belirlendi

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Bu gerekçeyle sürücü belgesi geri alınanların ehliyetleri, psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında ters istikamette gidenler ile konvoy halinde veya münferiden trafiğin akışını kısmen ya da tamamen engelleyecek şekilde kara yolu üzerinde duranlara 90 bin lira ceza verilecek.

Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak, araçlar 30 gün trafikten menedilecek. Kanunda öngörülen usule uygun toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında kara yolu üzerinde durdurma halinde ise idari para cezası uygulanmayacak.

Kırmızı ışıkta tekrar eden ihlale 80 bine kadar kademeli ceza

Trafik ışıklarına uymayanlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlalinin tekrarı halinde cezalar kademeli artırılacak; bir yıl içinde ikinci ihlalde 10 bin, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, altıncı ihlalde 80 bin lira ceza verilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak. Bir yıl içinde 3 ihlalde 30 gün, 4 ihlalde 60 gün, 5 ihlalde 90 gün süreyle ehliyete el konulacak. Altı ihlalde sürücü belgesi iptal edilecek.

"Dur" ihtarına uymayana 200 bin lira ceza"

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 60 gün trafikten menedilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin liradan başlayıp 66 kilometre/saat ve üzeri aşımda 30 bin liraya kadar çıkan kademeli ceza uygulanacak. Yerleşim yeri dışında da aşıma göre 2 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saat aşanların ehliyetleri her seferinde 30 gün, 56-65 aşanların 60 gün, 66 ve üzeri aşanların 90 gün geri alınacak.

Yerleşim yeri dışında 51-60 aşımda 30 gün, 61-70 aşımda 60 gün, 71 ve üzeri aşımda 90 gün ehliyete el koyma uygulanacak. Cezaların iade şartı olarak idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması aranacak.

Ayrıca hız denetim cihazlarının yerini tespit eden veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalatı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaklandı, imal ve ithal edene 370 bin, araçta bulundurana 185 bin lira ceza uygulanacak, cihazlara el konulacak.

Ehliyetsiz araç kullanana 40 bin, geri alınmış/iptal edilmiş ehliyetle kullanana 200 bin

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek.

Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara da 200 bin lira ceza uygulanacak. Motorlu aracın sürülmesine izin veren işletene ise tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası kesilecek.

Araçlar üzerinde mevzuata uygun yapılan değişikliklerin işleten tarafından 30 gün içinde tescil belgesine veya kayıtlarına işletilmesi zorunlu olacak, uymayanlara 1000 lira ceza verilecek.

Mevzuata aykırı teknik değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin lira ceza uygulanacak ve araç uygun hale getirilene kadar trafikten menedilecek.

Değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak nitelikte olması halinde sürücüye ayrıca 16 bin lira ceza uygulanacak, araç 30 gün trafikten menedilecek ve uygun hale getirilmeden teslim edilmeyecek.

Özel yük taşımacılığına izin ve bedel

Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan yüklerin taşınması ile trafiğe çıkışı özel izne bağlı araçlar için Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunlu olacak. Bu araçlardan kara yolu kullanım bedeli alınacak, bedel, dingil başına tonaj, dingil sayısı, mesafe ve yolun proje ömrüne etkisi dikkate alınarak her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Özel yük taşımalarında trafik zabıtası desteği alınması halinde, destek verilecek her gün için 16 bin lira hizmet bedeli tahsil edilecek ve bu bedel yeniden değerleme oranında artırılacak.

0,50 promil üzeri 25 bin lira ceza

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara uygulanan ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci kez yakalananlara 50 bin lira, üçüncü ve tekrarında 150 bin lira ceza verilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira ceza uygulanacak ve ehliyetleri iptal edilecek. Bu fıkra kapsamında sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için belgenin iptal edildiği tarihten itibaren en az 5 yıl geçmiş olması, bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücülerin psiko-teknik değerlendirmeden geçmesi ve resmi sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunun sürücü kursuna ibrazı zorunlu olacak.

Uyuşturucu/alkol tespiti için ölçüm yaptırmayanlara 150 bin lira ceza verilecek ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınacak. Geçici geri alma ve iptal işlemlerinde, ceza tahsilinin tamamlanması iade şartı olarak düzenlendi.

Plakasız araç kullanımı

Nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da öngörülen sayıda plaka takmayanlara 4 bin lira ceza verilecek, araç plaka uygun hale gelene kadar trafikten menedilecek. Plakada bilerek okunmayı engelleyecek şekilde değişiklik yapanlara 140 bin lira, tekrarında 280 bin lira ceza uygulanacak, araçlar 30 ila 60 gün trafikten menedilebilecek.

Başka araca ait, kayıt dışı ya da sahte plaka takan veya kullananlara 140 bin lira ceza verilecek, tekrarında 280 bin liraya çıkacak. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki "resmi belgede sahtecilik" hükmü uygulanacak.

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcılar için yeni kurallar

Takograf bulundurması zorunlu araçlarda takograf kullanmayanlara 75 bin lira, taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurmayan ve kullanmayanlara 46 bin lira ceza uygulanacak.

Takograf kayıtlarının veri tabanı üzerinden denetlenebilmesine imkan tanınırken, kullanım, kalibrasyon ve kayıtların saklanmasına ilişkin usul ve esasların ilgili bakanlıkların görüşüyle bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi öngörüldü.

Kış lastiği uygulaması, illerin hava ve iklim şartları ile araç cinslerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yılın belirli döneminde zorunlu tutulacak, yetki valiliklere devredilebilecek.

Yükümlülüğe uymayan işletene 6 bin lira ceza uygulanacak. Kamyon, çekici ve otobüslerde zincir bulundurmama/kullanmama için 6 bin, zincir kullanmaması nedeniyle karla mücadelede trafik akışını engelleme halinde 24 bin lira ceza öngörüldü.

Olay yerinden izinsiz ayrılana hapis cezası

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın izni olmadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sürücülerin belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak ve iade için idari para cezalarının tahsili şartı aranacak.

Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yetersiz olduğu yerlerde genel zabıta, ilgili esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenleme ve trafik suçlarına el koymada görevli ve yetkili olacak.

2918 sayılı Kanunda "motorlu bisiklet" ibaresinin "elektrikli skuter" şeklinde değiştirildiği 28. madde haricinde tüm hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girdi.