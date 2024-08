Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin Temelini Attı

Güncel

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, kütüphane ve taziye evinden oluşacak Emine- Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "16 Ağustos'ta bir ilkokulumuzun, 20 Ağustos'ta ise büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak bir başka kompleksimizin temelini atacağız. Bu eserler, kentimizin en güzide yapıları olacak. Bizim için büyük bir onur. Yenişehir'imize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Eğirçam Mahallesi'nde inşa edilecek 850 metrekarelik kompleksin temel atma törenine Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanı Zeynel Aydemir'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık, Önceki Dönem CHP Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ve Aziz Aydınlık, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Akdeniz Belediye Başkanvekili Orhan Sanrı, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Akkul, Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Belgin Gürağaç, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu eserler, kentimizin en güzide yapıları olacak"

İlçeye yeni eserler kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir için çok özel bir haftadayız, çünkü bu hafta temel atma haftamız. Bu hafta birbirinden kıymetli üç eseri kentimize kazandıracağız. Bugün burada kütüphane ve taziyeevinden oluşan kültür kompleksimizin temelini atıyoruz. Hemen ardından yine hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle 16 Ağustos'ta bir ilkokulumuzun, 20 Ağustos'ta ise büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak bir kompleksimizin temelini atacağız. Bu eserler, kentimizin en güzide yapıları olacak. Bizim için büyük bir onur. Yenişehir'imize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

"Menteş'te başladık, ikincisini burada yapıyoruz"

Başkan Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm Yenişehir halkı için yarınlara uzanan bu köprüleri hep birlikte büyüteceğiz. Bu köprü, bilgiyle donanmış, birbirine saygı ve sevgiyle bağlı, dayanışma ruhu güçlü bir toplum inşa etmemize yardımcı olacak. Bu proje, daha önce Menteş Mahalle'mizde hayata geçirdiğimiz kültür kompleksimizin bir devamı niteliğinde. Orada gördüğümüz ilgi ve memnuniyet, doğru yolda olduğumuzu gösterdi ve bu adımı atmamızı sağladı. Burası her ne kadar Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde olsa da Akkent ve Batıkent'e de hitap eden bir bölgede yer alıyor. Menteş'te başladık, ikincisini burada yapıyoruz. Tüm mahallelerimize buna benzer mekanlar kazandıracağız.

"Bu çalışmalarımız ülkemizde zaten derin bir çelişki olan eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için bir adım"

Bana 'Başkanım, taziyeevi ile kütüphanenin aynı alanda olur mu?' diye soranlar oluyor. Çok kıymetli dostum Zeynel Aydemir ilk olarak taziyeevi niyeti ile yanımıza geldi. Ben de mahallelerimizde kütüphaneye de ihtiyaç olduğunu söyledim. Neden? Çünkü özellikle gelişmekte olan mahallelerimizde insanların yaşam koşulları çok daha zor, iki odalı bir evde üç çocuk, anne ve baba. Çocuğun biri oyun oynamak, biri televizyon izlemek diğeri de ders çalışmak istiyor. Başarı için ders çalışmak zorundalar. Birçok çocuğumuzun evinde ders çalışma alanları yok, bunu kendim gördüm. Onun için dedim ki her mahalleye kültür kompleksleri yapmamız lazım. Bu tesislerimizde çocuklarımız bir danışman eşliğinde derslerini çalışabilsin ve evine yarın okula hazır bir şekilde gitsin. Bu çalışmalarımız ülkemizde zaten derin bir çelişki olan eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için bir adım.

"Projeleri şekillendirirken, Yenişehirli vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıyoruz"

Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehir'imizin her köşesine hizmet götürmek ve her vatandaşımız için erişilebilir hizmet sağlamak için çalışıyoruz. Bugün burada temelini attığımız projemiz de bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkese, özellikle hayırsever iş insanı, kıymetli arkadaşım Zeynel Aydemir ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Yenişehir Belediyesi olarak yarınlara daha umutla bakmamızı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projeleri şekillendirirken, Yenişehirli vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıyoruz. Mahalle toplantıları düzenliyoruz, bire bir görüşüyoruz. Şehrimizin her köşesinde yürüttüğümüz altyapı çalışmaları, parklar ve yeşil alanlar, spor ve sanat tesisleriyle Yenişehir'i daha yaşanabilir bir hale getirmek temel hedefimiz. Hepinizin bildiği gibi eğitim bizim için daima öncelikli bir alan olmuştur. Özellikle erken çocukluk eğitiminde gördüğümüz açık üzerine hayata geçirdiğimiz proje ile başarılı işlerimize devam ediyoruz. Bu nedenle, kütüphanelerimizden kültür merkezlerimize, spor alanlarından sosyal hizmetlere kadar her alana yatırım yapıyoruz. Amacımız, her Yenişehirli çocuğun, gencin ve yetişkinin eğitim, kültür ve spor gibi çağdaş hizmetlere en kolay şekilde erişebilmesini sağlamak. Aynı zamanda, sosyal projelerimizle dayanışma ruhunu pekiştirmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine destek veren sosyal yardım projelerimizle, halkımıza olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışıyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha dayanışmacı bir Yenişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda yürürken, hemşehrilerimin kıymetli desteğini daima yanımıza aldık. Bu bizim için en önemli motivasyon kaynağıdır. Güveninize layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Hep birlikte el ele vererek, şehrimizi daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

"Topluma fayda sağlayacak bir projeyi hayata geçirmek bizler için çok önemliydi"

Projenin bağışçısı hayırsever iş insanı Zeynel Aydemir ise şunları kaydetti:

"Rahmetli annem Emine Aydemir ve babam Halil Aydemir'in adını yaşatacağımız taziyeevi ve kütüphane ile onların anısını yaşatmak, onların değerlerine ve hayata bakış açılarına uygun bir şekilde topluma fayda sağlayacak bir projeyi hayata geçirmek bizler için çok önemliydi. Taziyeevi insanların acılarına paylaştıkları ve birbirlerine destek oldukları bir mekan olacaktır. Bu vesile ile toplumsal dayanışmayı pekiştirmek istiyoruz. İnşa edeceğimiz kütüphane de bilgiye ve öğrenmeye olan bağlılığımızın bir göstergesi olacaktır. Bu projeyi hayata geçirmemizde büyük katkısı olan arsayı sağlayarak, destek veren Yenişehir Belediye Başkanım Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyorum."

"Bağışçılarımızın Toroslar'da da bu çalışmalarını devam ettirmelerini istiyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da "Yenişehir, Mersin'in yaşam kalitesi ve konforu en yüksek ilçelerinden biri. Bu anlamda Yenişehir'de yaşayanlar şanslılar. Yenişehir Belediye Başkanımız da iki dönemdir kentin kalitesini ve konforunu yükseltmek için özel bir çaba sarf ediyor. Kıymetli bağışçımızın bu bağışı Yenişehir'e yeni bir değer katacak. Bağışçılarımızın Toroslar'da da bu çalışmalarını devam ettirmelerini istiyorum. Toroslar'ımızın da birden fazla kültür kompleksine ihtiyacı olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Eğriçam Mahalle Muhtarı İbrahim Ünel ise Eğriçam'a böyle bir projeyi kazandırdıkları için Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ve bağışçı Zeynel Aydemir'e, mahalle sakinleri adına teşekkür etti.