Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı ve Artan Sıcaklıklar - Son Dakika
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Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı ve Artan Sıcaklıklar

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Meteoroloji, 8 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, bugün mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyredecek. Yağışlar, bazı bölgelerde yerel kuvvetli olacak. Sıcaklıklar ise 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

17.07.2024 10:02
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(ANKARA) - Meteoroloji, 8 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artamaya devam edecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, bugün mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
Meteoroloji, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Sıcaklıklar 9 ilde 40 derecenin üstüne çıkacak
Öte yandan yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin 3-7 derece üstüne çıkacak. Sıcaklıklar 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Batman 43, Diyarbakır 42, Edirne, Aydın, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 41, Gaziantep, Siirt ve Manisa'da ise 40 derece olacak.
Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 34, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 36, en düşük 26; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 27 derece olacak.

Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı ve Artan Sıcaklıklar
Kaynak: ANKA

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