Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan İstanbul\'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa\'da oy kullanacak

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'da ilk kez Genel Başkan olarak oy kullanacak. Ankara'da 8, İstanbul'da Erdoğan dışında 2 siyasi parti lideri sandığa gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.
Pazar günü ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin ve belediye başkan adaylarının oy verecekleri yerler de açıklandı. Buna göre 8 siyasi parti lideri Ankara'da, 3 lider İstanbul'da, 1 lider Manisa'da, 1 lider Adana'da, 1 lider ise Afyonkarahisar'da sandığa gidecek.
ANKA'nın derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak ilk kez memleketi Manisa'da merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'te Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da Eyüpsultan'daki Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te Türkiye Emlak Konut Ortaokulu'nda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar merkez Selçuklu İlkokulu'nda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara'da Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ADAYLARININ OY KULLANACAĞI YERLER
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum da Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı Mansur Yavaş Ümitköy Anadolu Lisesi'nde, AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda sandık başına gidecek.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Cemil Tugay Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda, AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, Bayraklı, Gümüşpala Şehit Nazım bey İlkokulu'nda oy kullanacak.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da oy kullanacak - Son Dakika
Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, soyanın toprağın dinlenmesini sağladığını ve hayvan yemi olarak kullanılabildiğini belirtti. Vali Erdinç Yılmaz ise Osmaniye'nin soya üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilere desteklerin devam edeceğini söyledi.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden diğer işçilerin cenazeleri ise dün defnedilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor. Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi. Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?