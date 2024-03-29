Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan İstanbul\'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa\'da oy kullanacak

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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'da ilk kez Genel Başkan olarak oy kullanacak. Ankara'da 8, İstanbul'da Erdoğan dışında 2 siyasi parti lideri sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

Pazar günü ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin ve belediye başkan adaylarının oy verecekleri yerler de açıklandı. Buna göre 8 siyasi parti lideri Ankara'da, 3 lider İstanbul'da, 1 lider Manisa'da, 1 lider Adana'da, 1 lider ise Afyonkarahisar'da sandığa gidecek.

ANKA'nın derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak ilk kez memleketi Manisa'da merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'te Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da Eyüpsultan'daki Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te Türkiye Emlak Konut Ortaokulu'nda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar merkez Selçuklu İlkokulu'nda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara'da Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ADAYLARININ OY KULLANACAĞI YERLER

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum da Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı Mansur Yavaş Ümitköy Anadolu Lisesi'nde, AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda sandık başına gidecek.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Cemil Tugay Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda, AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, Bayraklı, Gümüşpala Şehit Nazım bey İlkokulu'nda oy kullanacak.