Yeşilçam filmlerine sahne olan Düden Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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Yeşilçam filmlerine sahne olan Düden Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Yeşilçam filmlerine sahne olan Düden Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Antalya'da bulunan Düden Şelalesi, azalan su oranına rağmen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eski Türk filmlerinden bazılarının çekildiği şelale, yaz aylarında günde 5 binin üzerinde kişiyi ağırlıyor. Bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle su miktarında azalma yaşanan şelalede, 2024 yılında 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

28.08.2024 10:10
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ANTALYA'da eski Türk filmlerinden bazılarına sahne olan Düden Şelalesi, azalan su oranına rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle yaz aylarında günde 5 binin üzerinde kişinin giriş yaptığı şelalede, ocak ayından bu yana 600 binden fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Turizm kenti Antalya'nın simge yerlerinden olan, Hülya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın'ın başrollerini paylaştığı 'Severek Ayrılalım', Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın başrollerini paylaştığı 'Çeşme', Kartal Tibet, Zeki Alasya ve Ahmet Mekin'in oynadığı 'Karaoğlan-Kayıp Hazine', Ediz Hun, Zuhal Aktan, Ahmet Mekin, Aliye Rona'nın oynadığı 'Kader Bağlayınca' gibi Yeşilçam filmlerinin bazı sahnelerinin çekildiği Düden Şelalesi, suyu azalmasına rağmen ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Düden Şelalesi, yaklaşık 38 metre yüksekten dökülen suyu, asırlık ağaçlarla çevrili yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerine sıcak havanın etkisinden az da olsa uzaklaşma imkanı sunuyor.

'BİLİNÇSİZ KULLANIM ÇOK FAZLA'

Özellikle yaz aylarında günde 5 bin- 5 bin 500 kişinin giriş yaptığı şelalede, ocak ayından bu yana 600 binden fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 2023 yılında 1 milyon ziyaretçiye ulaşan Düden Şelalesi'nde 2024 hedefi, 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmak. Bilinçsiz sulama ve kuraklıktan kaynaklı şelalenin suyunda azalma olduğunu ifade eden Düden Şelalesi İşletme Sorumlusu Süleyman Yavuz, "Bu azalma hem kullanımdan hem kuraklıktan kaynaklı. Bilinçsiz kullanım çok fazla. Vahşi sulama, sonrasında pompayla suları çekmekten kaynaklı. O yüzden hem yer altı hem de kaynak sularında azalmalar var" dedi.

'O FİLMLERİN ATMOSFERİNE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Şelaleyi ziyaret edenler arasında Avrupa ve Arap ülkelerinden yoğunluk olduğunu söyleyen Yavuz, " Fransa, Almanya, Hindistan'dan gelen turistlerimiz yoğun. Arap ülkelerinden gelen turistlerimiz de var. Sezon içerisinde olduğumuz için fazla yoğunluğumuz var. Ziyaretçi sayılarımız hafta içi ve hafta sonu değişmekle birlikte yerli ve yabancı turist sayımız ortalama günlük 5-6 bin arasında değişiyor. Hafta sonu yoğunluğumuz biraz daha artıyor" dedi. Sıcak havadan bunalanların uğrak noktası olan Düden Şelalesi'nin önceki yıllarda Yeşilçam filmlerine sahne olduğunu hatırlatan Yavuz, "Bazı filmlerde gerek içerideki mağaramız gerek şelalenin ön kısmı sahnelerde yer almış. Yaşı ileri olan vatandaşlarımız filmlerin çekildiğini bilerek buraya geliyor. Burayı görüp izleyerek, o filmlerin atmosferine girmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

BÜYÜK İSKENDER'İN ATLARINI SULADIĞI YER

Aynı zamanda 'İskender Şelalesi' de denilen Düden Şelalesi, milattan önce 334-333 yıllarında Pamfilya'yı fetheden Büyük İskender'in bu bölgeden geçerken atlarını sulattığı yer olarak da biliniyor. Şelalenin bulunduğu alan, 1970-1972 yılları arasında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından piknik ve mesire yeri haline getirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeşilçam filmlerine sahne olan Düden Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

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