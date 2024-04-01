YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|178
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,68
|Kullanılan Oy
|:
|45.688
|Geçerli Oy
|:
|44.180
|Katılım Oranı
|:
|% 79,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 36,05
|15.928
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 30,05
|13.275
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 27,06
|11.954
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 2,09
|922
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,64
|724
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 1,18
|523
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,5
|222
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,35
|152
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,28
|125
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,27
|121
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,15
|68
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,13
|55
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,09
|38
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0,04
|19
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,03
|15
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0,03
|14
|HKP
|EROL KIYAK
|% 0,02
|10
|HAK-PAR
|FEYZİ KAPLAN
|% 0,02
|8
|DİĞER
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 52,09
|5.393
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 38,31
|3.966
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,42
|458
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,21
|229
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,15
|223
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,64
|66
|BTP
|ABDULLAH GÜNGÖR
|% 0,11
|11
|HÜDA PAR
|MUHAMMET İÇLEK
|% 0,04
|4
|BAĞIMSIZ
|MERT ŞAHİN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|ABDULLAH TEKİN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|BAHATTİN YILDIRIM
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA TEKÇAM
|% 50,07
|1.041
|MHP
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|% 44,92
|934
|BAĞIMSIZ
|ADNAN DÜŞMEZ
|% 2,12
|44
|YENİDEN REFAH
|MUTLU ÇEKİÇ
|% 1,83
|38
|SAADET
|SEYİT ALİ GÜNDÜZ
|% 0,43
|9
|İYİ PARTİ
|SALİM TORUN
|% 0,34
|7
|BTP
|MUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU
|% 0,29
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,09
|Katılım Oranı
|:
|% 85,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 47,99
|4.011
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 46,73
|3.906
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 1,95
|163
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 1,36
|114
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,92
|77
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,71
|59
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,19
|16
|DEM PARTİ
|ŞERVİN ÖZVİRAN
|% 0,1
|8
|BTP
|NURETTİN ÖCALAN
|% 0,05
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTAN EROĞLU
|% 31,37
|725
|YENİDEN REFAH
|HALİM İLBAY
|% 27,39
|633
|CHP
|ALİ RIZA BOR
|% 25,53
|590
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|% 15,32
|354
|SAADET
|ABDULLAH KURU
|% 0,39
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KAYGISIZ
|% 40,69
|1.163
|AK PARTİ
|ŞAHİN ŞAHİNER
|% 30,16
|862
|CHP
|MUTULLAH ÜSTÜN
|% 28,55
|816
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ERGİŞİ
|% 0,39
|11
|BTP
|AYŞE KARAKUŞ
|% 0,14
|4
|SAADET
|ÖMER YAZGAN
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 80,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÜZEYİR İNCE
|% 58,08
|2.790
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAKIR
|% 39,61
|1.903
|CHP
|ALİ NACİ KAVCI
|% 1,4
|67
|SAADET
|NECMETTİN KAYHAN
|% 0,29
|14
|DİĞER
|% 0,29
|14
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH DOĞAN
|% 0,23
|11
|BTP
|İHSAN ÇETİN
|% 0,06
|3
|DSP
|HACI MEHMET ERDOĞAN
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,31
|Katılım Oranı
|:
|% 87,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 45,41
|1.225
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 43,92
|1.185
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 10,01
|270
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,33
|9
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,22
|6
|BTP
|KADİR KÜREKÇİ
|% 0,11
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 49,42
|1.584
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 44,77
|1.435
|SAADET
|MUAMMER HAMZA KILINÇ
|% 4,31
|138
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,53
|17
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,53
|17
|İYİ PARTİ
|NURULLAH ULUER
|% 0,38
|12
|BTP
|ABDULLAH ERDOĞAN
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 75,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 44,65
|4.021
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 38,38
|3.456
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,61
|685
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 4,94
|445
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 2,03
|183
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 2,02
|182
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,21
|19
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,16
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,92
|Katılım Oranı
|:
|% 78,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 55,48
|15.192
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 35
|9.586
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,33
|1.185
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,94
|531
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,92
|252
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,77
|211
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,56
|154
|DİĞER
|% 0,48
|130
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,16
|45
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,11
|31
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,1
|28
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,05
|13
|YTP
|GÖKHAN ÜMÜTLİ
|% 0,04
|11
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,03
|8
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|% 48,57
|2.728
|MHP
|MÜJDAT KARACA
|% 32,53
|1.827
|İYİ PARTİ
|HAYATİ UYAR
|% 7,97
|448
|CHP
|ŞERİFE KILIÇ
|% 6,02
|338
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT ERTUĞRUL
|% 3,86
|217
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|% 0,73
|41
|SAADET
|NAİM ÖZKAN
|% 0,18
|10
|BTP
|İSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU
|% 0,14
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 88,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVDET ASLAN
|% 48,03
|599
|MHP
|MUSA SARIASLAN
|% 45,31
|565
|İYİ PARTİ
|ÜNAL HÜSAMETTİN BULUT
|% 3,21
|40
|YENİDEN REFAH
|ALİ FATİH CANATAN
|% 2,81
|35
|SAADET
|MUHAMMED ENES YALÇINKAYA
|% 0,4
|5
|BTP
|CENGİZ UCAL
|% 0,24
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 26,75
|4.182
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,24
|4.102
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 25,14
|3.930
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,44
|2.727
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 3,35
|523
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,7
|109
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,13
|21
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,13
|21
|ADP
|SİNAN ACAR
|% 0,12
|18
Son Dakika › Güncel › YOZGAT SON - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?