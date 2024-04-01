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YOZGAT SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:19
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 178
Açılan Sandık Oranı : % 94,68
Kullanılan Oy : 45.688
Geçerli Oy : 44.180
Katılım Oranı : % 79,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 36,0515.928
MHPÖMER AÇIKEL% 30,0513.275
AK PARTİCELAL KÖSE% 27,0611.954
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 2,09922
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,64724
SAADETZİYA KOÇAK% 1,18523
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,5222
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,35152
DSPZEHRA ATAKAN% 0,28125
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,27121
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1568
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1355
BTPBEYZANUR KONUK% 0,0938
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 0,0419
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,0315
TKHSEMİH GÜLDALI% 0,0314
HKPEROL KIYAK% 0,0210
HAK-PARFEYZİ KAPLAN% 0,028
DİĞER% 0,027
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 52,095.393
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 38,313.966
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,42458
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,21229
CHPOĞUZ ERANIL% 2,15223
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,6466
BTPABDULLAH GÜNGÖR% 0,1111
HÜDA PARMUHAMMET İÇLEK% 0,044
BAĞIMSIZMERT ŞAHİN% 0,011
BAĞIMSIZABDULLAH TEKİN% 0,011
BAĞIMSIZBAHATTİN YILDIRIM% 0,011
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA TEKÇAM% 50,071.041
MHPSELAHATTİN ÖZDEMİR% 44,92934
BAĞIMSIZADNAN DÜŞMEZ% 2,1244
YENİDEN REFAHMUTLU ÇEKİÇ% 1,8338
SAADETSEYİT ALİ GÜNDÜZ% 0,439
İYİ PARTİSALİM TORUN% 0,347
BTPMUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU% 0,296
BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 76,09
Katılım Oranı : % 85,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 47,994.011
CHPSİNAN BUDAK% 46,733.906
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 1,95163
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 1,36114
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,9277
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,7159
SAADETFATİH DEMİR% 0,1916
DEM PARTİŞERVİN ÖZVİRAN% 0,18
BTPNURETTİN ÖCALAN% 0,054
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTAN EROĞLU% 31,37725
YENİDEN REFAHHALİM İLBAY% 27,39633
CHPALİ RIZA BOR% 25,53590
AK PARTİMUSTAFA ERTAN ÖRGÜN% 15,32354
SAADETABDULLAH KURU% 0,399
ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KAYGISIZ% 40,691.163
AK PARTİŞAHİN ŞAHİNER% 30,16862
CHPMUTULLAH ÜSTÜN% 28,55816
YENİDEN REFAHAYDIN ERGİŞİ% 0,3911
BTPAYŞE KARAKUŞ% 0,144
SAADETÖMER YAZGAN% 0,072
ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 80,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÜZEYİR İNCE% 58,082.790
AK PARTİEYYUP ÇAKIR% 39,611.903
CHPALİ NACİ KAVCI% 1,467
SAADETNECMETTİN KAYHAN% 0,2914
DİĞER% 0,2914
YENİDEN REFAHABDULLAH DOĞAN% 0,2311
BTPİHSAN ÇETİN% 0,063
DSPHACI MEHMET ERDOĞAN% 0,042
KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,31
Katılım Oranı : % 87,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 45,411.225
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 43,921.185
MHPHASAN SEDAT AKSU% 10,01270
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,339
CHPALİ KIZILKAYA% 0,226
BTPKADİR KÜREKÇİ% 0,113
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 49,421.584
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 44,771.435
SAADETMUAMMER HAMZA KILINÇ% 4,31138
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,5317
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,5317
İYİ PARTİNURULLAH ULUER% 0,3812
BTPABDULLAH ERDOĞAN% 0,062
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 75,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 44,654.021
MHPALPASLAN ERBEK% 38,383.456
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,61685
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 4,94445
CHPBERKAY APSALMIŞ% 2,03183
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 2,02182
SAADETİSHAK ŞENER% 0,2119
BTPMACİT DELİBALTA% 0,1614
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 94,92
Katılım Oranı : % 78,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 55,4815.192
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 359.586
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,331.185
CHPSALİH SOYSAL% 1,94531
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,92252
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,77211
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,56154
DİĞER% 0,48130
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,1645
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,1131
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,128
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,0513
YTPGÖKHAN ÜMÜTLİ% 0,0411
DSPİLHAN AKGÜL% 0,038
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,038
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ BOZKURT% 48,572.728
MHPMÜJDAT KARACA% 32,531.827
İYİ PARTİHAYATİ UYAR% 7,97448
CHPŞERİFE KILIÇ% 6,02338
DEVA PARTİSİMAHMUT ERTUĞRUL% 3,86217
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ŞAHİN% 0,7341
SAADETNAİM ÖZKAN% 0,1810
BTPİSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU% 0,148
YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 88,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVDET ASLAN% 48,03599
MHPMUSA SARIASLAN% 45,31565
İYİ PARTİÜNAL HÜSAMETTİN BULUT% 3,2140
YENİDEN REFAHALİ FATİH CANATAN% 2,8135
SAADETMUHAMMED ENES YALÇINKAYA% 0,45
BTPCENGİZ UCAL% 0,243
YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 26,754.182
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 26,244.102
CHPİLHAN YILMAZ% 25,143.930
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,442.727
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 3,35523
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,7109
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1321
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,1321
ADPSİNAN ACAR% 0,1218

Kaynak: AA

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