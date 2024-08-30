Pazarkule Sınır Kapısı\'nda Yunanistan plakalı otomobilde 42 hayvan ele geçirildi

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EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yunanistan plakalı otomobilde farklı türlerde 42 hayvan ele geçirildi.

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yüksel D.'nin kullandığı, KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranmaya alındı. Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 hayvan ele geçirildi. Yüksel D. gözaltına alınırken, hayvanların Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.