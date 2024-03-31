ZONGULDAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 218
Açılan Sandık Oranı : % 91,60
Kullanılan Oy : 52.300
Geçerli Oy : 51.280
Katılım Oranı : % 75,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 53,5927.482
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,4819.220
DİĞER% 4,392.249
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 1,76901
SAADETCEM DERELİ% 0,83427
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,71366
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 0,64330
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1368
DPÖNDER BOSTANCI% 0,1156
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0736
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,0631
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,0525
BTPSERKAN ORAL% 0,0524
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,0524
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,0316
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0211
HAK-PARABDULBARİ TUNÇ% 0,029
MİLLETCEMAL CEYLAN% 0,015
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 75,51
Katılım Oranı : % 81,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 48,354.277
AK PARTİRECEP OCAK% 39,863.526
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,23551
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,26200
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,71151
DİĞER% 0,4943
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,4237
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,2421
BTPFATIMA YİĞİT% 0,1513
HKPEROL ÇAĞ% 0,098
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,098
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,087
MİLLETFAHRİ MAYALIK% 0,033
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 81,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 51,510.069
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 29,275.723
DİĞER% 7,41.447
SAADETENGİN ZEREN% 6,671.304
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 2,17424
MHPSEMİH AYDIN% 1,37268
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,4895
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,4487
BTPMESUT EREN% 0,2956
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,2956
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,0816
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,048
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 77,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 48,626.003
CHPÇETİN BOZKURT% 43,415.360
MHPEROL KAPTAN% 2,19270
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 1,92237
DİĞER% 1,08133
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 1,04128
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 0,93115
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,5467
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,1518
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,079
MİLLETASİYE AKYILDIZ% 0,056
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 68,06
Katılım Oranı : % 78,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 45,0821.479
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,2313.448
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,497.856
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,581.229
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2,271.081
TİPCİHANGİR AMCA% 2954
DİĞER% 1,56744
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,7333
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,54257
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,1783
DPMETİN DEMİR% 0,1154
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,0838
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,0626
HKPSADIK CANER% 0,0524
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0420
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0418
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 87,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 48,942.519
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 39,752.046
DİĞER% 6,63341
MHPATAKAN ÇİÇEK% 1,998
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 1,1861
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 0,9147
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,2111
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,168
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,147
MİLLETMEHMET CAN% 0,126
BTPHAKAN KİRAZ% 0,063
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 36
Katılım Oranı : % 88,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 36,331.703
CHPEROL SARIAL% 23,491.101
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 21,981.030
DİĞER% 10,73503
MHPSERDAR YARALI% 4,46209
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 1,8185
SAADETVELİ SEVER% 0,5626
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,4320
BTPSİBEL BAHADIR% 0,115
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,042
MİLLETEKREM ÜN% 0,042
BÜYÜK BİRLİKHASAN İSLAM% 0,021
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 63,83
Katılım Oranı : % 72,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 50,446.897
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 33,924.638
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,63906
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,05690
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,49204
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 1,02140
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 0,96131
DİĞER% 0,2129
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,1115
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,057
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,046
HKPEMRAH KARA% 0,045
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,045

Kaynak: AA

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