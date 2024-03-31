ZONGULDAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|238
|Toplam Seçmen
|:
|75.592
|Açılan Sandık
|:
|218
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,60
|Kullanılan Oy
|:
|52.300
|Geçerli Oy
|:
|51.280
|Katılım Oranı
|:
|% 75,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 53,59
|27.482
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 37,48
|19.220
|DİĞER
|% 4,39
|2.249
|YENİDEN REFAH
|KENAN ZEREN
|% 1,76
|901
|SAADET
|CEM DERELİ
|% 0,83
|427
|İYİ PARTİ
|KAYA ADANIR
|% 0,71
|366
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|% 0,64
|330
|DEM PARTİ
|CEYLAN TURĞUT
|% 0,13
|68
|DP
|ÖNDER BOSTANCI
|% 0,11
|56
|DSP
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|% 0,07
|36
|GELECEK PARTİSİ
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|% 0,06
|31
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KELEŞ
|% 0,05
|25
|BTP
|SERKAN ORAL
|% 0,05
|24
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 0,05
|24
|TKH
|YAKUP DALKIÇ
|% 0,03
|16
|VATAN PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,02
|11
|HAK-PAR
|ABDULBARİ TUNÇ
|% 0,02
|9
|MİLLET
|CEMAL CEYLAN
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,51
|Katılım Oranı
|:
|% 81,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 48,35
|4.277
|AK PARTİ
|RECEP OCAK
|% 39,86
|3.526
|MHP
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 6,23
|551
|İYİ PARTİ
|SERDAR AKYOL
|% 2,26
|200
|YENİDEN REFAH
|MURAT AYHAN
|% 1,71
|151
|DİĞER
|% 0,49
|43
|ZAFER PARTİSİ
|AYBERK KÖYMEN
|% 0,42
|37
|SAADET
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,24
|21
|BTP
|FATIMA YİĞİT
|% 0,15
|13
|HKP
|EROL ÇAĞ
|% 0,09
|8
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ALTUNTOP
|% 0,09
|8
|DSP
|HAYRETTİN SEVİM
|% 0,08
|7
|MİLLET
|FAHRİ MAYALIK
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,80
|Katılım Oranı
|:
|% 81,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 51,5
|10.069
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|% 29,27
|5.723
|DİĞER
|% 7,4
|1.447
|SAADET
|ENGİN ZEREN
|% 6,67
|1.304
|YENİDEN REFAH
|MURAT ALDEMİR
|% 2,17
|424
|MHP
|SEMİH AYDIN
|% 1,37
|268
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|% 0,48
|95
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ ESEN
|% 0,44
|87
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,29
|56
|BAĞIMSIZ
|RESUL ALAGÖZ
|% 0,29
|56
|HÜDA PAR
|YUSUF GÜNDÜZ
|% 0,08
|16
|MİLLET
|ALİ OSMAN ARGIN
|% 0,04
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 77,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ULUPINAR
|% 48,62
|6.003
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 43,41
|5.360
|MHP
|EROL KAPTAN
|% 2,19
|270
|YENİDEN REFAH
|YAKUP KURUBAŞ
|% 1,92
|237
|DİĞER
|% 1,08
|133
|SAADET
|MUSTAFA TAŞCI
|% 1,04
|128
|İYİ PARTİ
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|% 0,93
|115
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK İNANÇ
|% 0,54
|67
|BTP
|AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU
|% 0,15
|18
|HÜDA PAR
|ABDULLAH SAMİ ŞAHİN
|% 0,07
|9
|MİLLET
|ASİYE AKYILDIZ
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,06
|Katılım Oranı
|:
|% 78,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 45,08
|21.479
|AK PARTİ
|İBRAHİM SEZER
|% 28,23
|13.448
|İYİ PARTİ
|MURAT SESLİ
|% 16,49
|7.856
|YENİDEN REFAH
|EMRE KARAARSLAN
|% 2,58
|1.229
|MHP
|İLKAY ÖZDEMİR
|% 2,27
|1.081
|TİP
|CİHANGİR AMCA
|% 2
|954
|DİĞER
|% 1,56
|744
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÜRSOY
|% 0,7
|333
|SAADET
|MUSA KUMAŞ
|% 0,54
|257
|BTP
|ASLI BETÜL CİVELEK
|% 0,17
|83
|DP
|METİN DEMİR
|% 0,11
|54
|HÜDA PAR
|RIDVAN UĞURLU
|% 0,08
|38
|AB PARTİ
|KEMAL AKDOĞAN
|% 0,06
|26
|HKP
|SADIK CANER
|% 0,05
|24
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET USLUBAŞ
|% 0,04
|20
|MİLLET
|MEHMET AKİF DEMİREZEN
|% 0,04
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,91
|Katılım Oranı
|:
|% 87,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 48,94
|2.519
|AK PARTİ
|ERKAN SONER KODAMAN
|% 39,75
|2.046
|DİĞER
|% 6,63
|341
|MHP
|ATAKAN ÇİÇEK
|% 1,9
|98
|İYİ PARTİ
|SATILMIŞ AYDEMİR
|% 1,18
|61
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ARDUÇ
|% 0,91
|47
|SAADET
|HAKAN BAYRAK
|% 0,21
|11
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN
|% 0,16
|8
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZEL
|% 0,14
|7
|MİLLET
|MEHMET CAN
|% 0,12
|6
|BTP
|HAKAN KİRAZ
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36
|Katılım Oranı
|:
|% 88,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 36,33
|1.703
|CHP
|EROL SARIAL
|% 23,49
|1.101
|İYİ PARTİ
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|% 21,98
|1.030
|DİĞER
|% 10,73
|503
|MHP
|SERDAR YARALI
|% 4,46
|209
|YENİDEN REFAH
|AHMET AŞKAR
|% 1,81
|85
|SAADET
|VELİ SEVER
|% 0,56
|26
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ KÖYMEN
|% 0,43
|20
|BTP
|SİBEL BAHADIR
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK
|% 0,04
|2
|MİLLET
|EKREM ÜN
|% 0,04
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN İSLAM
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,83
|Katılım Oranı
|:
|% 72,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 50,44
|6.897
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 33,92
|4.638
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,63
|906
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 5,05
|690
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,49
|204
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 1,02
|140
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 0,96
|131
|DİĞER
|% 0,21
|29
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,11
|15
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,05
|7
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,04
|6
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,04
|5
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,04
|5
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, CHP adayı Ferdi Zeyrek en yüksek oyu aldı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Aynı sandıkta Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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