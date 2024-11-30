2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? - Son Dakika
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Finans

2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı, Aralık itibarıyla belli olacak. Sizin için asgari ücret zammı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

30.11.2024 09:32  Güncelleme: 09:36
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2025 Asgari Ücret Tahminleri Ne Kadar?

Ekonomik gidişat ve alım gücünü dengeli hale getirebilmek için Aralık itibarıyla asgari ücrete zam yapılacak. Birçok zam senaryosu gündeme geldi. Buna göre zam oranının %20 ila %40 arasında olması bekleniyor. Zam senaryolarına göre olası asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir:

%20 zam yapılırsa 20.402 TL.

%25 zam yapılırsa 21.252 TL.

%30 zam yapılırsa 22.102 TL.

%35 zam yapılırsa 22.952 TL.

%40 zam yapılırsa 23.802 TL.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Tespit komisyonu Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çağrı ile toplanacak. 5 üye işçi temsilcisi, 5 üye işveren temsilcisi ve 5 üye ise Bakanlık temsilcisi olacak. Toplantıdan karar çıkabilmesi için en az 10 üyenin katılım sağlaması gerekiyor. Ayrıca eşitlik durumunda başkanın verdiği oy belirleyici oluyor.

Yıllara Göre Asgari Ücret Tutarları Ne Kadar?

2024 asgari ücret tutarı 17.002 TL'dir. Yıllara göre asgari ücret tutarı ise şöyledir:

2024

Net ÜcretBrüt Ücret

17.002,12 TL20.002,50 TL

2023 (01.07.2023 - 31.12.2023)

Net ÜcretBrüt Ücret

11.402,32 TL13.414,50 TL

2023 (01.01.2023-30.06.2023)

Net ÜcretBrüt Ücret

8.506,80 TL10.008TL

2022 (01.07.2022-31.12.2022)

Net ÜcretBrüt Ücret

5.500,35 TL6.471 TL

2022 (01.01.2022-30.06.2022)

Net ÜcretBrüt Ücret

4.253,40 TL5.004 TL

2021

Net ÜcretBrüt Ücret

2.832,90 TL3.577,50 TL

2020

Net ÜcretBrüt Ücret

2.324 TL2.943 TL

2025 Asgari Ücreti Ne Zaman Belirlenecek?

"2025 yılında Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu kadar, asgari ücretin ne zaman belirleneceği de merak konusu. Genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplantılarına başlıyor ve ay sonunda asgari ücret belirleniyor. 2024 yılında geçerli olan asgari ücret, 2023 Aralık ayında belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık 2023 tarihinde ilk toplantısını yapmıştı. 2025 asgari ücret tutarı için de geçen yılla benzer bir tarihte toplantıların başlaması ve Aralık ayı sonuna kadar kararın alınması bekleniyor.

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Ödenecek?

Özel sektörde maaşlar, çalışılan ayın sonunda ödenir. Yani Ocak ayı için ödeme ay tamamlandığında verilir. Birçok işletme ayın ilk haftasında ödemelerini tamamlar. Bu nedenle de zamlı asgari ücret Şubat ayı itibarıyla çalışanların hesaplarına yatacak.

Asgari Ücret Zammı ile Beraber Artan Ödemeler

Asgari ücret beraberinde birçok ödemeyi de değiştirmektedir. 2025 asgari ücret zammına göre değişecek ödemeler aşağıdaki gibidir.

İşsizlik maaşı

Bireysel emeklilik sigortası için uygulanan devlet katkısı

Evde bakım ve engelli maaşları

Emekli maaşları

İş göremezlik ödeneği

Askerlik borçlanması

Doğum borçlanması

Stajyer maaşı

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Son Dakika Finans 2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? - Son Dakika

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