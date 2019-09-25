25 eylül çarşamba dha spor gündemi

Kostas Sloukas: Birlikte çalışıp bütün tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor

"Anadolu Efes karşısında herkes sonuna kadar savaşacak"

"Euroleague için Madrid'e gideceğiz, zor bir maç olacak ama çalışacağız"

"Takımdaki oyuncular inanılmaz kaliteli ve iyi"

Bahçeşehir Basketbol'da hedef Avrupa

Altan Erol: Avrupa'da hedefimiz ilk dörde girmek

JaJuan Johnson: FIBA EuroCup'ı kazanmak istiyoruz

Trae Golden: Önceliğim takımımla şampiyon olabilmek

Buğrahan Tuncer: Geçen sene beklentiyi çok aştık

"Her bölgedeki her oyuncumuz önemli isim"

"Singleton koçun istediği bir isimdi"

"İki takım da kazanmak için oynayacak"

Alec Peters: Umarım Anadolu Efes ile şampiyonluklar yaşarım

"NBA ile Avrupa Basketbolu birbirinden çok farklı"

"Herkes, bu takımın geçen seneden daha iyi olduğunu görünce şaşıracak"

"Fenerbahçe Beko maçı bizim için önemli bir test olacak"

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: Tesislerimiz yetersiz

" Almanya'da takımımız şampiyon oldu"

"Hedefimiz olimpiyatlarda derece elde etmek"

"Uluslararası organizasyon yapılacak tek tesis Erzurum"

"Tesislerimiz bize yetmiyor"

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılılar Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

16.30 Galatasaray Doğa Sigorta sezon açılış lansmanı yapılacak. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da katılacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Takım izinli

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

16.45 Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

BURSASPOR

Sportif direktör Selçuk Erdoğan ile futbolcular Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada 3'üncü eleme turu, bugün oynanacak 25 maçla devam edecek.

13.00 Hacettepe - Yukatel Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Erzinspor - İnegölspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

14.00 Görelespor - Giresunspor (Görele 13 Şubat)

14.00 Fatsa Belediyespor - Yılport Samsunspor (Fatsa İlçe)

14.00 Birevim Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha)

14.00 Hekimoğlu Trabzon - Adana Demispor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Ankara Demirspor - Başkent Akademi (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu (Karaelmas Kemal Köksal)

14.30 Kemerspor 2003 - Sarıyer (Kemer İlçe)

15.00 Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Erbaaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Tuzlaspor - Nazilli Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Silivrispor - Kastamonuspor 1966 (Silivri)

15.00 Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor - Eyüpspor (Ergene Velimeşe)

15.00 Pendikspor - Turgutluspor (Pendik)

15.00 Ekol Göz Menemenspor - Kırşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 Manisa Futbol Kulübü - Elazığ Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 İstanbulspor - Pazarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat)

18.30 Diyarbekirspor - Eskişehirspor (Diyarbakır)

19.00 Tarus İdmanyurdu - Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)

19.00 Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Afjet Afyonspor - Bayrampaşa (Zafer)

20.30 Göztepe - Yozgatspor 1959 (İzmir Atatürk)