27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu

27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini BulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını 27’nci kez aynı sahnede buluşturan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Yılın başarılı oyuncularının ödüllendirildiği gecede özel ödüller sahiplerine takdim edilirken, bu yıl aramızdan ayrılan ustalar da alkışlarla anıldı. Zuhal Olcay’ın performansıyla renk kattığı gecenin finali, Zihni Göktay’ın sahne görüntüleri eşliğinde “Lüküs Hayat” şarkısıyla yapıldı.
Bu yıl 27’nci kez düzenlenen ve sinema ile tiyatro dünyasında her yıl büyük heyecan yaratan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, HDI Sigorta isim sponsorluğunda gerçekleştirildi. Tiyatro ve sinema dallarında Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan ve yalnızca oyunculuk alanında ödül veren geceye sanat, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Özel ödüller sahiplerini buldu
27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Onur Ödülü, tiyatro alanında Yıldız Kültür’e, sinema alanında ise Suzan Avcı ve Salih Güney’e verildi. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Keskin’e takdim edildi. Sinema dalında Seçici Kurul Özel Ödülü, “Sarı Zarflar” filmindeki performanslarıyla Tansu Biçer ve Özgü Namal’ın olurken; Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü, “O da Bir Şey mi?” filmindeki performansıyla Merve Asya Özgür’e verildi. Tiyatro dalında HDI Sigorta Özel Ödülü, bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Monologlar Müzesi’ne takdim edildi. Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü ise “Aşağıdaki Pencere” ile Gül Doğa Sevgi’ye ve “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” ile Onur Ünsal’a verildi.
Zuhal Olcay’dan geceye özel performans
Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Sadri Alışık Ödülleri’nin gelenekselleşen müzik performansı bölümü bu yıl da Zuhal Olcay’la devam etti. Olcay, ses ve performansıyla geceye renk kattı.
Ustalar alkışlarla anıldı
Sadri Alışık Ödülleri’nin 27 yıllık geleneğinin merkezinde yer alan vefa duygusu, gecenin en özel anlarından birine de taşındı. Türk tiyatro ve sinemasına emekleri, unutulmaz rolleri ve sahneye kattıkları değerle iz bırakan, Serhat Kılıç, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Kadir İnanır ve Zihni Göktay başta olmak üzere bu yıl aramızdan ayrılan tüm değerli isimler gecede saygı ve özlemle anıldı.
Gecenin en duygusal anlarından biri ise Zihni Göktay anısına yaşandı. Türk tiyatrosunun hafızasında özel bir yere sahip olan usta sanatçı, yıllar önce Sadri Alışık Ödülleri’nde yer aldığı sahnedeki görüntüleriyle bir kez daha izleyicilerle buluştu. Göktay’ın sahne görüntülerinin ardından “Lüküs Hayat” şarkısıyla kazananlar ellerinde ödülleriyle bir kez daha sahneye çıktı.
Kerem Alışık: Vefa ailemizin ana yurdudur
27 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık’ın anısını yaşatmak amacıyla başlayan ödül töreninde, Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, konuşmasında bu yıl kaybettiğimiz sanatçıları da andı. Alışık, “Ne garip değil mi? Sevgili Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer abla ile geçen sene bu sahneden ‘görüşürüz’ diye ayrılmıştık. ‘Gör’ kısmı gitti, şimdi biz sadece ‘üşürüz’de kaldık… Sevdiklerimiz gözlerini kapadığında biz üşüyoruz. Onlar gidiyorlar da biz onlardan gidemiyoruz işte. Kalbimize gittiklerini söyleyemiyoruz; kalbimiz bizi hala onlarla biliyor. Öyle de bilsin zaten, çünkü öyle…” dedi. Ödüllerin doğuşunu da anlatan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü: “HDI Sadri Alışık Ödülleri, babamız uzaklara gittikten sonra ana oğul kanayan iki yüreğin acısından doğdu. İlkini düzenlediğimizde 27 yıl aralıksız bu törenleri gerçekleştirebileceğimizi düşünmek bir asır kadar uzaktı bana. Bugün anlıyorum ki meğer bir an kadar yakınmış. Hatırlamak bir buluşma biçimidir. Her sene hem meslektaşlarımızla hem siz sanatsever dostlarımızla buluşmaktan, değerli adaylarımızın sevinçlerine ve heyecanlarına aracılık etmekten, eski kuşak ile yeni kuşağı bir araya getirmekten ve giden, kalan tüm ustalarımızı anıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Vefa ailemizin ana yurdudur. Bu sıcak, sahici, samimi tören bir hasretin, bir vefanın, bir saygı duruşunun ürünüdür. Ve sizlerle anlamlıdır.”
Kerem Alışık, konuşmasında isim sponsoru HDI Sigorta’ya, gönüllülük esasıyla görev yapan tiyatro ve sinema seçici kurul üyelerine ve Sadri Alışık Kültür Merkezi ailesine teşekkür etti.
Firuzan İşcan “Sanatçıların emeğini desteklemeyi çok kıymetli buluyoruz”
HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan ise, “Sigortacılığın temelinde insanların bugününü korurken geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlamak var. Biz toplumsal güvenin; kültürle, sanatla, sporla, insanımıza ve toplumumuza kattığımız değerle de güçlendiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, Sadri Alışık Kültür Merkezi ile 10 yıl önce başlayan yol arkadaşlığımızı bugün HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin isim sponsoru olarak sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatçıların emeğini desteklemeyi, sanatsal üretimin önünü açmayı ve Sadri Alışık’ın temsil ettiği kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı çok kıymetli buluyoruz. Bu yıl HDI Sigorta Özel Ödülü’nü ise insan hikayelerini merkeze alan özgün tiyatro anlayışı ve genç yazarlarla oyunculara açtığı üretim alanıyla bağımsız tiyatroya katkı sunan, 10’uncu yılını kutlayan Monologlar Müzesi’ne takdim etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.
27. HDI SİGORTA SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
2025-2026
SİNEMA ÖDÜLLERİ:
SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar
Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fadik Sevin Atasoy, Tülay Günal, Vecdi Sayar
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
LEVENT CAN - ADİLE
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
NAZ GÖKTAN - KURTULUŞ
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
CANER CİNDORUK - KURTULUŞ
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
LEYLA TANLAR - ERKEN KIŞ
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
BEDİR BEDİR - PERDE
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
BİLGE ŞEN - PARÇALI YILLAR
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
ALPER KUL - CAM SEHPA
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
TÜLİN ÖZEN - PERDE
ÖZEL ÖDÜLLER:
EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ
MERVE ASYA ÖZGÜR - O DA BİR ŞEY Mİ
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
ÖZGÜ NAMAL - SARI ZARFLAR
TANSU BİÇER - SARI ZARFLAR
ONUR ÖDÜLÜ
SUZAN AVCI
SALİH GÜNEY
TİYATRO ÖDÜLLERİ:
TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur
Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Erkul Yazgan, Özlem Saraç, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
BARKIN SARP - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
CEREN NARİNOĞLU - SADAKAT
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
ALİ HAYDAR ÇATALTEPE - TIRTIL GPT 148
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
AYDA AKSEL - PALAMUT ZAMANI
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
BERK YAYGIN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
AYŞEGÜL ERKUTAY - BÜYÜK ROMULUS
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
FATİH KOYUNOĞLU -ŞEBBAZ -TİYATRO HAYALİ
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
PELİN ABAY - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ
ÖZEL ÖDÜLLER:
SEÇİCİ KURUL TEK KİŞİLİK PERFORMANS ÖDÜLÜ
GÜL DOĞA SELVİ - AŞAĞIDAKİ PENCERE
ONUR ÜNSAL - BİR KADININ KAVGALARI VE DÖNÜŞÜMLERİ
HDI SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ
MONOLOGLAR MÜZESİ
ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ
SUNA KESKİN
ONUR ÖDÜLÜ
YILDIZ KÜLTÜR
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