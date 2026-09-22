27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu

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27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını 27’nci kez aynı sahnede buluşturan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

 Yılın başarılı oyuncularının ödüllendirildiği gecede özel ödüller sahiplerine takdim edilirken, bu yıl aramızdan ayrılan ustalar da alkışlarla anıldı. Zuhal Olcay’ın performansıyla renk kattığı gecenin finali, Zihni Göktay’ın sahne görüntüleri eşliğinde “Lüküs Hayat” şarkısıyla yapıldı.

Bu yıl 27’nci kez düzenlenen ve sinema ile tiyatro dünyasında her yıl büyük heyecan yaratan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, HDI Sigorta isim sponsorluğunda gerçekleştirildi. Tiyatro ve sinema dallarında Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan ve yalnızca oyunculuk alanında ödül veren geceye sanat, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Özel ödüller sahiplerini buldu

27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Onur Ödülü, tiyatro alanında Yıldız Kültür’e, sinema alanında ise Suzan Avcı ve Salih Güney’e verildi. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Keskin’e takdim edildi. Sinema dalında Seçici Kurul Özel Ödülü, “Sarı Zarflar” filmindeki performanslarıyla Tansu Biçer ve Özgü Namal’ın olurken; Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü, “O da Bir Şey mi?” filmindeki performansıyla Merve Asya Özgür’e verildi. Tiyatro dalında HDI Sigorta Özel Ödülü, bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Monologlar Müzesi’ne takdim edildi. Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü ise “Aşağıdaki Pencere” ile Gül Doğa Sevgi’ye ve “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” ile Onur Ünsal’a verildi.

Zuhal Olcay’dan geceye özel performans

Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Sadri Alışık Ödülleri’nin gelenekselleşen müzik performansı bölümü bu yıl da Zuhal Olcay’la devam etti. Olcay, ses ve performansıyla geceye renk kattı.

Ustalar alkışlarla anıldı

Sadri Alışık Ödülleri’nin 27 yıllık geleneğinin merkezinde yer alan vefa duygusu, gecenin en özel anlarından birine de taşındı. Türk tiyatro ve sinemasına emekleri, unutulmaz rolleri ve sahneye kattıkları değerle iz bırakan, Serhat Kılıç, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Kadir İnanır ve Zihni Göktay başta olmak üzere bu yıl aramızdan ayrılan tüm değerli isimler gecede saygı ve özlemle anıldı.

Gecenin en duygusal anlarından biri ise Zihni Göktay anısına yaşandı. Türk tiyatrosunun hafızasında özel bir yere sahip olan usta sanatçı, yıllar önce Sadri Alışık Ödülleri’nde yer aldığı sahnedeki görüntüleriyle bir kez daha izleyicilerle buluştu. Göktay’ın sahne görüntülerinin ardından “Lüküs Hayat” şarkısıyla kazananlar ellerinde ödülleriyle bir kez daha sahneye çıktı.

Kerem Alışık: Vefa ailemizin ana yurdudur

27 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık’ın anısını yaşatmak amacıyla başlayan ödül töreninde, Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, konuşmasında bu yıl kaybettiğimiz sanatçıları da andı. Alışık, “Ne garip değil mi? Sevgili Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer abla ile geçen sene bu sahneden ‘görüşürüz’ diye ayrılmıştık. ‘Gör’ kısmı gitti, şimdi biz sadece ‘üşürüz’de kaldık… Sevdiklerimiz gözlerini kapadığında biz üşüyoruz. Onlar gidiyorlar da biz onlardan gidemiyoruz işte. Kalbimize gittiklerini söyleyemiyoruz; kalbimiz bizi hala onlarla biliyor. Öyle de bilsin zaten, çünkü öyle…” dedi. Ödüllerin doğuşunu da anlatan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü: “HDI Sadri Alışık Ödülleri, babamız uzaklara gittikten sonra ana oğul kanayan iki yüreğin acısından doğdu. İlkini düzenlediğimizde 27 yıl aralıksız bu törenleri gerçekleştirebileceğimizi düşünmek bir asır kadar uzaktı bana. Bugün anlıyorum ki meğer bir an kadar yakınmış. Hatırlamak bir buluşma biçimidir. Her sene hem meslektaşlarımızla hem siz sanatsever dostlarımızla buluşmaktan, değerli adaylarımızın sevinçlerine ve heyecanlarına aracılık etmekten, eski kuşak ile yeni kuşağı bir araya getirmekten ve giden, kalan tüm ustalarımızı anıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Vefa ailemizin ana yurdudur. Bu sıcak, sahici, samimi tören bir hasretin, bir vefanın, bir saygı duruşunun ürünüdür. Ve sizlerle anlamlıdır.”

Kerem Alışık, konuşmasında isim sponsoru HDI Sigorta’ya, gönüllülük esasıyla görev yapan tiyatro ve sinema seçici kurul üyelerine ve Sadri Alışık Kültür Merkezi ailesine teşekkür etti.

Firuzan İşcan “Sanatçıların emeğini desteklemeyi çok kıymetli buluyoruz”

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan ise, “Sigortacılığın temelinde insanların bugününü korurken geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlamak var. Biz toplumsal güvenin; kültürle, sanatla, sporla, insanımıza ve toplumumuza kattığımız değerle de güçlendiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, Sadri Alışık Kültür Merkezi ile 10 yıl önce başlayan yol arkadaşlığımızı bugün HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin isim sponsoru olarak sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatçıların emeğini desteklemeyi, sanatsal üretimin önünü açmayı ve Sadri Alışık’ın temsil ettiği kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı çok kıymetli buluyoruz. Bu yıl HDI Sigorta Özel Ödülü’nü ise insan hikayelerini merkeze alan özgün tiyatro anlayışı ve genç yazarlarla oyunculara açtığı üretim alanıyla bağımsız tiyatroya katkı sunan, 10’uncu yılını kutlayan Monologlar Müzesi’ne takdim etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu

27. HDI SİGORTA SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

2025-2026

SİNEMA ÖDÜLLERİ:

SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar

Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fadik Sevin Atasoy, Tülay Günal, Vecdi Sayar

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

LEVENT CAN - ADİLE

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

NAZ GÖKTAN - KURTULUŞ

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

CANER CİNDORUK - KURTULUŞ

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

LEYLA TANLAR - ERKEN KIŞ

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

BEDİR BEDİR - PERDE

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

BİLGE ŞEN - PARÇALI YILLAR

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA 

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

ALPER KUL - CAM SEHPA

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

TÜLİN ÖZEN - PERDE

ÖZEL ÖDÜLLER:

EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

MERVE ASYA ÖZGÜR - O DA BİR ŞEY Mİ

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

ÖZGÜ NAMAL - SARI ZARFLAR

TANSU BİÇER - SARI ZARFLAR

ONUR ÖDÜLÜ

SUZAN AVCI

SALİH GÜNEY

TİYATRO ÖDÜLLERİ:

TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur

Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Erkul Yazgan, Özlem Saraç, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

BARKIN SARP - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

CEREN NARİNOĞLU - SADAKAT

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

ALİ HAYDAR ÇATALTEPE - TIRTIL GPT 148

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

AYDA AKSEL - PALAMUT ZAMANI

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

BERK YAYGIN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

AYŞEGÜL ERKUTAY - BÜYÜK ROMULUS

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

FATİH KOYUNOĞLU -ŞEBBAZ -TİYATRO HAYALİ

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

PELİN ABAY - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

ÖZEL ÖDÜLLER:

SEÇİCİ KURUL TEK KİŞİLİK PERFORMANS ÖDÜLÜ

GÜL DOĞA SELVİ - AŞAĞIDAKİ PENCERE

ONUR ÜNSAL - BİR KADININ KAVGALARI VE DÖNÜŞÜMLERİ

HDI SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

MONOLOGLAR MÜZESİ

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ

SUNA KESKİN

ONUR ÖDÜLÜ

YILDIZ KÜLTÜR

Şirket HaberleriSadri AlışıkSigortaSinemaAKMSon Dakika

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