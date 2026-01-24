5.1\'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan\'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen peş peşe depremlerle bir kez daha sarsıldı. Saat 00.24'te yerin 11.04 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

4 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Ana depremin ardından yalnızca dört dakika sonra, saat 00.28'de bu kez 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.





"ARTÇININ ARTÇILARI SÜRECEK"

Bölgede aylardır devam eden ve son yaşanan depremlerle ilgiliJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Ercan, Sındırgı'daki hareketliliğin artçı karakter taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da süren deprem kasırgası saat 00.24'te M5,2'lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak 4,5 büyüklüğünü geçmesi beklenmez."

"YERKABUĞU ŞAŞIRTICI BİÇİMDE GERGİN"

Bölgedeki tektonik gerilime vurgu yapan Prof. Dr. Ercan, gerginliğin yön değiştirdiğini belirtti. Açıklamasında, "Sındırgı'da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Bu gerginlik güneydoğuya kayıyor" diyen Ercan, 2025 Ağustos ayından bu yana süren sarsıntıların sona ermesini temenni ettiklerini ifade etti.

"BİZ DE SINDIRGILILAR DA SARSINTILARDAN USANDIK"

Ercan, "Umarız bu geceki 5,2'lik boşalma ile 6,1'lik depremden bu yana devam eden sarsıntılar artık durur. Biz de Sındırgılılar da bu sarsıntılardan usandık" sözleriyle bölge halkının yaşadığı endişeye dikkat çekti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Aylardır çeşitli büyüklüklerde depremlerin meydana geldiği ve 700'den fazla binanın hasar gördüğü ilçe "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti. İlçede son olarak çarşamba günü art arda 4 deprem olmuştu. Büyüklükleri 4 ile 4,5 arasında olan depremler herhangi bir hasar yol açmamıştı. 10 Ağustos'tan bu yana bölgede 17 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.