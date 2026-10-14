555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye - Son Dakika
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555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye

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555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin İstanbul’da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan, kripto para dünyasında “Balina James” ve “Richard Heart” isimleriyle tanınan Richard James Schueler’in hayatı merak konusu oldu. HEX, PulseChain ve PulseX projeleriyle tanınan Amerikalı girişimci; internet pazarlamacılığından kripto para dünyasına uzanan kariyeri, milyonlarca dolarlık yatırımları, gösterişli yaşam tarzı ve hakkında yürütülen uluslararası soruşturmalarla dikkat çekiyor.

Kripto para dünyasının tartışmalı isimlerinden Richard Heart, Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 milyon dolar nakit para ile çok sayıda lüks saat ele geçirildiği bildirildi.

RICHARD JAMES SCHUELER KİMDİR?

Richard James Schueler, 9 Ekim 1979'da ABD’nin Pittsburgh kentinde dünyaya geldi. Richard Heart ismiyle tanınan Schueler, küçük yaşlardan itibaren bilgisayarlara ve teknolojiye ilgi duydu. Kendi açıklamalarına göre henüz 3 yaşında okumayı öğrendi, çocukluk döneminde de bilgisayar programcılığıyla ilgilenmeye başladı.

İnternetin ticari amaçlarla yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yılların sonlarında dijital pazarlama ve çevrim içi ticaret alanına yöneldi. İnternet üzerinden ürün ve hizmet pazarlayan Schueler, genç yaşta çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve bu işlerden önemli gelir elde ettiğini ileri sürdü. Ancak erken dönemdeki ticari başarılarına ve servetinin büyüklüğüne ilişkin açıklamaları bağımsız kaynaklarca bütünüyle doğrulanamadı.

SPAM FAALİYETLERİYLE HUKUKİ TARTIŞMALARIN ODAĞINA GİRDİ

Schueler’in geçmişi yalnızca ticari girişimlerle sınırlı kalmadı. 2000'li yıllarda istenmeyen ticari e-posta olarak bilinen spam faaliyetleri nedeniyle hukuki tartışmaların odağında yer aldı. Bu dönem, ilerleyen yıllarda kripto para sektöründe tanınacak olan girişimcinin internet dünyasındaki ilk tartışmalı faaliyetleri arasında gösterildi.

555 karatlık siyah elmasın sahibi
Richard James Schueler

RICHARD HEART İSMİYLE KRİPTO PARA DÜNYASINA ADIM ATTI

2010'lu yıllarda Bitcoin ve blokzincir teknolojilerine ilgi duymaya başlayan Schueler, Richard Heart ismini kullanarak sosyal medya platformlarında ve YouTube’da yayın yapmaya başladı. Bitcoin’in geleceği, kripto para piyasalarının işleyişi ve geleneksel finans sistemine yönelik eleştirileriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Kripto para yatırımcılarına yönelik yorumlarıyla tanınırlığını artıran Heart, zamanla yalnızca piyasa analizi yapan bir isim olmaktan çıkarak kendi projelerini geliştirmeye yöneldi. Sosyal medya yayınlarında kullandığı iddialı ifadeler, pahalı kıyafetleri, lüks saatleri ve gösterişli yaşam tarzı, bilinirliğinin artmasında önemli rol oynadı.

HEX PROJESİYLE KRİPTO PARA PİYASASINDA YÜKSELDİ

Richard Heart’ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, Aralık 2019'da HEX adlı kripto para projesini hayata geçirmesi oldu. Ethereum blokzinciri üzerinde geliştirilen HEX, kullanıcıların kripto varlıklarını belirli sürelerle kilitleyerek ek token kazanmasına dayanan bir sistem olarak tanıtıldı.

Heart, projeyi geleneksel bankacılık sistemindeki vadeli mevduat uygulamalarına benzeterek pazarladı. HEX kısa sürede kripto para yatırımcılarının ilgisini çekerken, projenin ekonomik yapısı, getiri mekanizması ve yatırımcılara yönelik tanıtım faaliyetleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

PULSECHAIN VE PULSEX İLE KENDİ EKOSİSTEMİNİ KURDU

HEX’in ardından PulseChain ve PulseX projelerini geliştiren Heart, kendi kripto para ekosistemini oluşturmayı hedefledi. Ethereum’a alternatif olarak tasarlanan PulseChain, Mayıs 2023'te faaliyete geçti. PulseX ise bu ekosistemde kripto varlıkların takas edilmesini sağlayan merkeziyetsiz bir platform olarak geliştirildi.

LÜKS YAŞAMI VE 555 KARATLIK SİYAH ELMASIYLA GÜNDEME GELDİ

Kripto para dünyasında tanınmaya başlayan Richard Heart, lüks eşyalarını ve gösterişli yaşamını sosyal medyada sergilemesiyle de dikkat çekti. Dünyaca ünlü markalara ait saatler, pahalı kıyafetler, spor otomobiller ve mücevherler, Heart’ın kamuoyuna yansıyan yaşam tarzının önemli parçaları haline geldi.

Heart’ın en çok konuşulan satın alımlarından biri, 2022'de Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılan 555,55 karatlık “The Enigma” isimli siyah elmas oldu. Yaklaşık 4,3 milyon dolara satın alınan elmas, dünyanın en büyük kesilmiş siyah elmaslarından biri olarak biliniyor.

Söz konusu satın alma, ilerleyen dönemde ABD’de açılan davada da gündeme geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Heart’ın kripto para projeleri aracılığıyla topladığı fonların bir bölümünü kişisel lüks harcamalarında kullandığını iddia etti.

555 karatlık siyah elmasın sahibi

ABD’DE HAKKINDA DAVA AÇILDI

SEC, Temmuz 2023'te Richard Heart ve bağlantılı kripto para projeleri hakkında dava açtı. Kurum, HEX, PulseChain ve PulseX üzerinden kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirildiğini ve yatırımcılardan 1 milyar doların üzerinde fon toplandığını ileri sürdü. SEC ayrıca yatırımcılardan sağlanan fonların en az 12,1 milyon dolarlık bölümünün lüks otomobil, saat ve değerli mücevher gibi kişisel harcamalarda kullanıldığını öne sürdü.

DAVA YETKİ GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

ABD’de görülen dava, Şubat 2025'te mahkemenin yargı yetkisine ilişkin değerlendirmesi sonucunda reddedildi. Mahkeme, ABD ile yeterli hukuki bağlantının kurulamadığına hükmetti. Bu nedenle karar, ileri sürülen suçlamaların esasına ilişkin bir mahkumiyet ya da beraat hükmü niteliği taşımadı. SEC de davayı sürdürmedi.

FİNLANDİYA’DA ULUSLARARASI ARAMA SÜRECİ BAŞLADI

Richard Heart’ın karşı karşıya kaldığı hukuki süreçler ABD ile sınırlı kalmadı. Finlandiya makamları, Schueler hakkında “ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı” ve “saldırı” şüpheleri kapsamında soruşturma başlattı.

2024'te uluslararası arama sürecine konu olan Schueler hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Finlandiya’daki soruşturma, ABD’deki SEC davasından bağımsız olarak yürütüldü.

555 karatlık siyah elmasın sahibi

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Richard James Schueler, 14 Ekim 2026'da İstanbul Beşiktaş’ta MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Schueler’in bulunduğu adreste yapılan aramada 4 milyon dolar nakit para, 53 Rolex ve 11 Patek Philippe marka saat ile çeşitli elektronik cihazların ele geçirildiği bildirildi.

ADIM ADIM RICHARD HEART’IN TARTIŞMALI SÜRECİ

  • 2019: HEX adlı kripto para projesini piyasaya sürdü. Proje, yüksek getiri vaatleriyle dikkat çekti.
  • 2023: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), projeler aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde fon toplandığını ve en az 12 milyon doların lüks harcamalara yönlendirildiğini iddia ederek dava açtı. İddialar arasında 555 karatlık siyah elmas da yer aldı.
  • 2024: Finlandiya’da ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı ve saldırı şüpheleriyle aranmaya başlandı. Hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.
  • 2025: SEC’in ABD’deki davası yetki gerekçesiyle reddedildi, SEC de davayı sürdürmedi. ABD’deki dava böylece sonuçlanırken, Finlandiya’daki suçlamalar ayrı bir süreç olarak devam etti.
  • 2026: 14 Ekim’de İstanbul Beşiktaş’ta MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

İnternet pazarlamacılığıyla başlayan kariyerini kripto para projeleriyle uluslararası boyuta taşıyan Richard Heart, lüks yaşamı ve hakkındaki soruşturmalarla gündemdeki yerini koruyor.

MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildiMİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
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SON DAKİKA: 555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye - Son Dakika
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