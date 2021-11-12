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8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu - Son Dakika

8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu

12.11.2021 18:27

Gaziosmanpaşa'da 8 buçuk aylık hamile olan kadın evinde doğal gaz borusuna asılı olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis intihar şüphesi üzerinde dursa da aile kızlarını eşinin öldürdüğünü öne sürdü. Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 yaşındaki çocuklarının kendilerine "Annem ile babam çok kavga ettiler. Babam salıncağımı kesti, aldı getirdi anneme böyle yaptı" dediğini iddia ettiler.

Gaziosmanpaşa'da eşi bir çocuk annesi ve 8 aylık hamile Arzu D. (24), evde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı soruşturan polis ekipleri, ilk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiğini tespit etti.

"ÖLÜRSEM SORUMLUSU KOCAMDIR"

Ancak kızlarının eşi ile problemlerle yaşadığını savunan aile, eşi Engin D. tarafından öldürülebilmiş olabileceğini iddia etti. Genç kadının ailesine attığı mesajlarda da kocasından şiddet gördüğünü anlattığı, "Ölürsem bunun sorumlusu kocamdır" dediği öğrenildi. Kocasından şiddet gören Arzu D'nin emniyete de şikayette bulunduğu öne sürüldü.

8 aylık hamile kadın asılı halde bulundu! Çocuğunun sözleri kan dondurdu: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu

"GÖRÜNCE GERİ GERİ KAÇTI"

Çiftin komşusu Kazım Mutlu "Benim suyum bitmişti, su siparişi verdim. Kapı çalındı, su gelmişti. Karşı kapı açıktı, 3-4 yaşında bir kız çocuğu vardı. Ben de oradan sordum, kızım niye bekliyorsun, annen nerde, aşağıya mı indi?' Bana cevap vermedi. Yanımdaki çocuk sordu, 'annen nerde' dedi. Çocuk, 'annem burada' dedi. Çocuk gitti, görünce rengi mengi attı, geri geri kaçtı. Ben de o anda şok oldum, 'ne oldu bu çocuğa diye'? geldim şöyle bir baktım, kadın doğal gaz borusuna asmış. Asılı olarak gördüm. Ben de böyle donakaldım, buradan bağırdım. Aşağıdan komşu geldi, ona söyledim. O da 112'yi arayın, polisi arayın diye" diye konuştu.

"SALINCAĞIMIN İPİYLE BÖYLE YAPTI"

Olay anında evde bulunan ve bütün anlara şahit olan küçük çocuğun kendilerine olayı anlattığını belirten bina sakini Nebahat B. "Çocuğa sorduk, annen nasıl öldü diye. Çocuk, babam annemi çok dövdü ama çok sert vurdu sonra annem öldü. Annem ile babam çok kavga ettiler. Babam salıncağımı kesti, aldı getirdi anneme böyle yaptı" diye anlattığını söyledi. Çiftin sürekli kavga ettiğini belirten Nebahat B. kadının kocasını yine de eve aldığını belirtti.

8 aylık hamile kadın asılı halde bulundu! Çocuğunun sözleri kan dondurdu: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu

"HAKKIMI MUTLAKA ARAYIN" DİYE MESAJ ATMIŞ

Kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını ve eşinden sürekli olarak şiddet gördüğünü belirten abla Duygu Aydemir ise "Anlaşamıyorlardı zaten boşanma aşamasındalardı. Birkaç kez geldi bizde kaldı. Biz geri dönme dedik. Ayın 8'inde bana mesaj attı 'eğer bana bir şey olursa arayın hakkımı peşimi bırakmayın' dedi. 'Engin sürekli beni tehdit ediyor' dedi. Kendisine zarar verecekken hep bağırarak kurtulmuş. Şikayetleri var karakolda. Bir gün öncesinde bana mesaj attı 'arayıp sormayın' diye. Sonra arkasından yine mesaj attı 'mesajımı dikkate almayın Engin zorla bu mesajı bana attırdı' diye. 'Ne olursa olsun bana bir şey olursa hakkımı arayın' dedi bana. Dün biz kocasını aradığımızda bana 'intihar etmiş' diye gülerek cevap verdi. Evine gittim belki şaka yapıyordur dedim ama bana göstermediler yeğenim geldi 3 yaşında 'teyze babam annemi astı işe gitti gelecek geri kurtaracak' dedi. 8 aylık hamileydi 25 gün sonra doğumu vardı alışverişini yapmıştık beraber. Biz hakkımızı aramak istiyoruz. Benim kardeşim kendini asmadı o zaten kendisini astırmazdı o bağırır çağırır kendini kurtarırdı. Her şeyi Engin yaptı yalan söylüyor" diye konuştu.

8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu

Gaziosmanpaşa, Doğalgaz, İntihar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu - Son Dakika
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