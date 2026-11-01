ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı - Son Dakika
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ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı

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ABD\'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı
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ABD\'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı
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ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarında 7 eyalette meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. En ağır bilanço, Teksas eyaletinin Dallas kentinde yaşandı. Kentin eğlence merkezlerinden Deep Ellum'da 75 dakika içerisinde düzenlenen üç ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Üniversite kampüsleri ve Cadılar Bayramı mağazaları da silahlı saldırıların adresi oldu.

ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında, eğlence mekanlarından üniversite kampüslerine kadar birçok noktada silah sesleri yükseldi. Ülkenin yedi eyaletinde meydana gelen saldırıların can kayıpları yaşandı.

DALLAS'TA 75 DAKİKADA ÜÇ AYRI SALDIRI: 4 ÖLÜ, 15 YARALI

En fazla can kaybının yaşandığı olaylar, Teksas eyaletinin Dallas kentindeki Deep Ellum bölgesinde meydana geldi. Gece hayatı, restoranları ve müzik mekanlarıyla tanınan bölgede cumartesi gecesi yaklaşık 1 saat 15 dakika içerisinde üç ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi yaralandı.

Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenemediğini açıkladı. Olaylarla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını belirten Comeaux, şüpheli sayısına ve yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Saldırıların nedeninin araştırıldığını bildiren Comeaux, olay yerlerinin geniş bir alana yayıldığını ve gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin alındığını söyledi.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı

AMERİKAN FUTBOLU MAÇI SONRASI SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

Alabama eyaletinin Birmingham kentinde ise geleneksel Magic City Classic Amerikan futbolu karşılaşmasının ardından stadyum yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Graymont Avenue üzerinde seyyar satıcıların bulunduğu noktada gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Birmingham Polis Departmanı Müdürü Michael Pickett, olay sırasında seyircilerin ve ailelerin büyük bölümünün stadyumdan ayrıldığını belirtti. Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği açıklanırken polis sözcüsü De'Rell Freeman, bir kişinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğünü ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini bildirdi.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ YAKININDA 6 KİŞİ VURULDU

Delaware eyaletinin Newark kentinde de Delaware Üniversitesi kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olayın ardından bölgede bulunan kişilerin panik içinde kaçtığı görüldü. Kentin işlek noktalarından Main Street'in bir bölümü saatlerce trafiğe kapatıldı.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı

ILLINOIS VE ARKANSAS'TA DA SİLAHLAR KONUŞTU

Illinois eyaletinin Bloomington kentinde, Illinois Wesleyan Üniversitesi kampüsü yakınlarında pazar sabahı erken saatlerde düzenlenen silahlı saldırıda 19 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Bir kadın da ağır yaralanırken 6 kişi de hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandı. Bu 6 kişinin tamamının kurşunla yaralanıp yaralanmadığı henüz netleşmedi.

Arkansas eyaletinin Fayetteville kentinde ise yine pazar sabahı meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken polis, olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadığını açıkladı. İlk değerlendirmelerde saldırıdan önce taraflar arasında tartışma yaşandığı ihtimali üzerinde duruldu.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı: 8 ölü, 48 yaralı

CADILAR BAYRAMI MAĞAZALARINDA İKİ CİNAYET

Silahlı saldırıların adreslerinden biri de Cadılar Bayramı ürünleri satan Spirit Halloween mağazaları oldu. Kaliforniya eyaletinin Fairfield kentindeki kapalı bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya cuma günü düzenlenen saldırıda 31 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Saldırının hedef gözetilerek gerçekleştirildiği belirtilirken hayatını kaybeden kadının ailesi, kadının hamile olduğunu polise bildirdi.

Michigan eyaletinin Detroit kenti yakınlarındaki Madison Heights bölgesinde bulunan bir başka Spirit Halloween mağazasında ise cuma öğleden sonra 21 yaşındaki bir erkek silahla vurularak öldürüldü.

Farklı eyaletlerdeki saldırılara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Amerika Birleşik DevletleriCadılar BayramıDallasTeksasDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • foamer sponge foamer sponge:
    400 milyon nüfus var üzücü ama bu nüfusa göre fazla ürkütücü değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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