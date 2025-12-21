Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor - Son Dakika
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi\'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
21.12.2025 11:29  Güncelleme: 14:07
Türk kaptan Abu Dabi\'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Abu Dabi'de gaz gemisinde dördüncü kaptan olarak görev yapan 24 yaşındaki Ali Yol, yaklaşık 2 ay önce gemiden denize düşen demirin internet kablolarına zarar verdiği iddiasıyla tutuklandı. Gencin kardeşi, ağabeyinin astım hastası olduğunu, bu sürede 20-25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini, uyuyamadığını, ok soğuk bir ortamda tutulduğunu ve üstünü örtecek bir örtü bile verilmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Samandağlı denizci Ali Yol'un (24) dördüncü kaptan olarak görev yaptığı geminin iddiaya göre 2 ay önce Kızıldeniz geçişi sırasında demiri kazara düştü. Bir süre sonra durumu fark eden mürettebat, geri dönerek demiri aldı. Ancak düşen demirin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de deniz altından geçen internet kablolarına zarar verdiği öne sürüldü. Olayın ardından gemi kaptanı ile birlikte dördüncü kaptan olarak görev yapan Ali Yol gözaltına alınıp, tutuklandı.

Başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacakları belirtilmesine rağmen, aradan geçen zamana karşın herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

"BULUNDUĞU ORTAM ÇOK SOĞUK, DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Ali Yol'un kardeşi Selim Yol, ağabeyinin serbest bırakılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Ağabeyime yaklaşık bir ay sonra yalnızca bir kez telefon hakkı verilmiştir. Ondan önce ise içeride bulunan bir kişinin telefon hakkını rica ederek kullanması sayesinde bize ulaşabilmiştir. Ağabeyim astım hastasıdır. Bu süre zarfında 20–25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini ve artık uyuyamadığını söylemektedir. Gözaltına alındığında yalnızca üzerindeki kıyafetlerle alınmış, bugüne kadar üstünü değiştirebileceği bir kıyafet, duş alabileceği imkan ya da üstünü örtecek bir örtü verilmemiştir. Bulunduğu ortamın çok soğuk olduğunu ve artık durumunun çok kötü olduğunu ifade etmektedir. Vücut direncinin düşmesinden ve kendisine bir şey olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Başvurduğumuz hiçbir yerden hala net bir sonuç alamıyoruz. Sürekli 'Bugün-yarın serbest bırakılacak' denmesine rağmen somut bir gelişme yaşanmıyor. Bizim tek talebimiz; soruşturma tamamlanana kadar ağabeyimin gemiye geri bırakılması ya da Türkiye'ye dönmesine izin verilmesidir. Allah korusun, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

"'ANNE BENİ BURADAN ÇIKARIN' DİYE YALVARIYOR"

Yol'un annesi Yıldız Yol ise "Çocuğum 2 aydır hasta ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bunalıma girdi. 'Anne, ne olur beni buradan çıkarın' diye yalvarıyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Burada ilgilenen, destek olan herkesten Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı, yardımcı oldu. Ancak oradan hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz, elimiz uzanmıyor. Bu şekilde çocuğum hala çıkarılamadı. Artık orada boğuluyor. Lütfen sesimizi duysunlar. Tek isteği, 'Beni bari yemeğe çıkarın, nefes alayım' demek oldu; bunu bile yaptıramadık. İki aydır şirketinden tek kuruş para gelmedi. Orada ne yaşandığını bilmiyoruz. Yanına gidecek gücümüz de yok, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Maddi olarak da tükenmiş durumdayız. Tek ricam, oğlumun oradan çıkarılmasıdır. Yetkili kurumların elinden ne geliyorsa yapmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu sağ salim geri getirin. Çok çaresiz durumdayız" diye konuştu.

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Türkiye vatandaşının yurtdışındaki itibarı işte. sorsan dünya lideri bizde. Yersen 94 29 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bizde yün yorgan ve 3 öğün yemek veriyoz azgın katillere bile 56 6 Yanıtla
  • Ömer Özen Ömer Özen:
    Ah be kardesim arapların eline düşecegine diyecemde Allah kurtarsın biraz insan olsaydılar Rabbim onlara binlerce yıl boyunca defalarca peygamber gönderdide gene islah edemedi cok zor işin 19 6 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Eyy Erdogan Eyy Fidan 8 2 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    Dünyada lideri nerde dünyaaaaa lideri 2 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor - Son Dakika
