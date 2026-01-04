Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi

Haberin Videosunu İzleyin
Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi
04.01.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi
Haber Videosu

Adana'da düğün organizatörlüğü yapan Burcu Uğur ve Gizem Köse'nin ofisi, yüzlerini gizleyen iki kişi tarafından kaldırım taşlarıyla hedef alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından şüpheliler kaçarken, iki kardeş olayın tadilat masrafı anlaşmazlığı yaşadıkları iş yeri sahibiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Adana'da düğün organizatörlüğü yapan iki kız kardeşin iş yeri, yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen iki kişi tarafından kaldırım taşlarıyla saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheliler kaçarken, mağdur kadınlar saldırının arkasında iş yeri sahibi olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

CAMLAR KIRILDI SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay, 31 Aralık günü saat 22.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizleyen iki kişi, Burcu Uğur (39) ile ablası Gizem Köse'nin (42) işlettiği düğün organizasyonu ofisine gelerek kaldırım taşlarını camlara fırlattı. Camların kırılmasının ardından şüpheliler koşarak bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi

TADİLAT MASRAFI ANLAŞMAZLIĞI

Camların kırıldığını fark eden iki kız kardeş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Uğur ve Köse, saldırının iş yeriyle ilgili tadilat masrafları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiğini öne sürerek, iş yeri sahibi B.Y.'den şüphelendiklerini bildirdi.

"CANIMIZLA TEHDİT EDİLİYORDUK"

Yaşanan süreci anlatan Burcu Uğur, iş yerinin tavanından sürekli su aktığını ve bu nedenle defalarca zarar gördüklerini söyledi. Uğur, "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Elektrik hattımız defalarca zarar gördü. Tadilatı yaptıralım, kiradan düşelim dedik ama kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibine ihtar çektiklerini belirten Uğur, bu süreçte tehdit edildiklerini de iddia ederek, "'Oğullarım duyarsa sizi burada barındırmaz' gibi sözler söylendi. Avukatımıza da iş yerimizi açtırmayacaklarını söylediler. Yani canımızla tehdit ediliyorduk" diye konuştu.

Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi

KAMERADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uğur, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin B.Y.'nin evinden çıkıp araca bindiklerini, daha sonra yüzlerini kapattıktan sonra yeniden gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve olayın ardından aynı adrese döndüklerini öne sürdü.

"İTİBAR ZEDELENMESİ YAŞIYORUZ"

Yaşanan olayın yalnızca maddi değil, manevi zarar da oluşturduğunu ifade eden Uğur, "Bugün taş atan, yarın silah da kullanabilir. Davetlilerimiz endişe ediyor. Yasal yollardan hakkımızı arayacağız, maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

İŞ YERİ SAHİBİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialarla ilgili konuşan iş yeri sahibi B.Y., saldırıyla bir ilgisinin olmadığını ve şüphelileri tanımadığını savundu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Adana, Emlak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi - Son Dakika

Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
Galatasaray’ın ’’Güle güle’’ dediği Yusuf Demir’den bomba talep Galatasaray'ın ''Güle güle'' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
Merih Demiral’in gol attığı maçta ortalık karıştı Merih Demiral'in gol attığı maçta ortalık karıştı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
Elon Musk’a büyük şok BYD, Tesla’yı geçti Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış Bu belirtiler varsa dikkat Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın ilk transfer çalımı geliyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatanın başı belada 25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatanın başı belada
Venezuela’da OHAL ilan edildi: ABD’nin askeri saldırganlığını reddediyoruz Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

17:14
Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi sona erdi
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
16:58
Anlaşmaya varıldı 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe’ye dönüyor
Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor
16:56
Mamdani’den Trump’a Venezuela tepkisi: ’’Bu bir savaş eylemi’’
Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: ''Bu bir savaş eylemi''
16:51
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
16:34
7 dakika içinde 3 kırmızı kart İtalya’da dev maçın kazananı Napoli
7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli
15:34
Yunanistan’da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye’ye yönlendirildi
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
15:30
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz
14:31
Şam’da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı
14:13
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
14:12
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
13:59
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
13:42
Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
12:29
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
12:23
ABD’nin tehdidi İran’ın uykularını kaçırdı İnterneti kestiler
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler
11:17
TBMM’ye ilginç dilekçe yağmuru Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
10:23
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 18:11:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.