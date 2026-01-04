Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi

Adana'da düğün organizatörlüğü yapan iki kız kardeşin iş yeri, yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen iki kişi tarafından kaldırım taşlarıyla saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheliler kaçarken, mağdur kadınlar saldırının arkasında iş yeri sahibi olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

CAMLAR KIRILDI SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay, 31 Aralık günü saat 22.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizleyen iki kişi, Burcu Uğur (39) ile ablası Gizem Köse'nin (42) işlettiği düğün organizasyonu ofisine gelerek kaldırım taşlarını camlara fırlattı. Camların kırılmasının ardından şüpheliler koşarak bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TADİLAT MASRAFI ANLAŞMAZLIĞI

Camların kırıldığını fark eden iki kız kardeş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Uğur ve Köse, saldırının iş yeriyle ilgili tadilat masrafları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiğini öne sürerek, iş yeri sahibi B.Y.'den şüphelendiklerini bildirdi.

"CANIMIZLA TEHDİT EDİLİYORDUK"

Yaşanan süreci anlatan Burcu Uğur, iş yerinin tavanından sürekli su aktığını ve bu nedenle defalarca zarar gördüklerini söyledi. Uğur, "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Elektrik hattımız defalarca zarar gördü. Tadilatı yaptıralım, kiradan düşelim dedik ama kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibine ihtar çektiklerini belirten Uğur, bu süreçte tehdit edildiklerini de iddia ederek, "'Oğullarım duyarsa sizi burada barındırmaz' gibi sözler söylendi. Avukatımıza da iş yerimizi açtırmayacaklarını söylediler. Yani canımızla tehdit ediliyorduk" diye konuştu.

KAMERADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uğur, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin B.Y.'nin evinden çıkıp araca bindiklerini, daha sonra yüzlerini kapattıktan sonra yeniden gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve olayın ardından aynı adrese döndüklerini öne sürdü.

"İTİBAR ZEDELENMESİ YAŞIYORUZ"

Yaşanan olayın yalnızca maddi değil, manevi zarar da oluşturduğunu ifade eden Uğur, "Bugün taş atan, yarın silah da kullanabilir. Davetlilerimiz endişe ediyor. Yasal yollardan hakkımızı arayacağız, maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

İŞ YERİ SAHİBİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialarla ilgili konuşan iş yeri sahibi B.Y., saldırıyla bir ilgisinin olmadığını ve şüphelileri tanımadığını savundu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.