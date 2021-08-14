AFAD: "Yaşanan sel nedeniyle 55 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 55 vatandaşımız (46 Kastamonu, 8 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 55 vatandaşımız (46 Kastamonu, 8 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

19 Ağustos'a kadar yağışların etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, "Yarın ve önümüzdeki hafta Perşembe günleri kıyı kesimlerde hafif sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Diğer günler havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)