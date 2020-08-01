AK Parti'de partilerle bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika

AK Parti'de partilerle bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapıldı

AK Parti Genel Merkezi'nde geleneksel olarak düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma, Covid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda da video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkezi'nde geleneksel olarak düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma, Covid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda da video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki siyasi partiler arası bayramlaşmada Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz hazır bulundu. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ile bayramlaşan AK Parti heyeti, daha sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Saadet Partisi (SP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Demokratik Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi (VP), Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi heyetleriyle görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, başta terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler olmak üzere korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

"İSLAM ALEMİNDEKİ KARDEŞLERİMİZ HAC FARİZASINA KATILAMADIKLARI İÇİN BURUĞUZ"

AK Parti'de ilk görüşme CHP heyeti ile gerçekleşti. Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık'ın bulunduğu heyetle görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, CHP ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Allah, geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmayı tekrardan yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, salgın dolayısıyla tüm dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini belirtti. Sarıeroğlu, "Kongre süreçlerinizi yeni tamamladınız, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Birçok siyasi partimiz kongre sürecinden geçti. İnşallah bu süreçte yenilenen kadrolarla 2023 seçimlerine doğru hep birlikte yol alacağız" diye konuştu.

Buruk bir bayram yaşandığını ifade eden Sarıeroğlu, geçmiş Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi sarılmayı, kucaklaşmayı bir sonraki döneme ertelediklerini belirterek, "Ülkemiz bugüne kadar salgın sürecini gayet başarılı bir şekilde yürüttü. Büyük bir gayret içerisinde en kısa zamanda atlatarak önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda eski bayramlaşmalardaki gibi kutlamalarımızı yapmayı temenni ediyoruz. İslam alemindeki ülkelerdeki kardeşlerimizin hac farizasına katılamadıkları için buruğuz ama en azından Kabe'de bu görevin yerine getirilmiş olmasından dolayı da içimizde bir ferahlık var" dedi.

"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER GÖNLÜMÜZÜ FERAHLATTI"

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kurban Bayramı programında AK Parti heyetinin ikinci konuğu MHP heyeti oldu. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Merve Menekşe'nin Kurban Bayramı tebriğini kabul eden Sarıeroğlu, "Umudumuz bu bayram yüz yüze bayramlaşma programını gerçekleştirmekti. Salgınla mücadelemiz devam ediyor. Maske ve temizlik konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Milletimize örnek olabilmek için bizlerin öncü olması gerektiğine inandık ve bu bayramda da video konferansla bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Milletimiz zaten ilk günden itibaren kurallara riayet etti. Bu bayramda da, sonrasında da sıkıntı yaşamamak adına hassasiyeti sürdürdüklerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin 86 yıl sonra ibadete yeniden açılmasıyla ilgili konuşan Sarıeroğlu, "Bu bayram çifte bayram yaşadık. Ayasofya Camiimiz tekrardan ibadete açıldı. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Dün bayram namazı eda edildi. Ülkemiz açısından çok kıymetli günleri yaşıyoruz. Burukta olsak Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, "Son iki bayramdır geleneklerimizdeki bayram ritüellerini tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Allah'a bin şükür eldeki mevcut imkanlarla salgın belasıyla mücadele ederek bir taraftan da dini vecibelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Partiler arasındaki bayramlaşmayı da burada temsili olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye birçok açıdan önemli başarılara imza attı. Bunlardan birisi de Türkiye'nin salgın konusundaki mücadelesidir. Özellikle Ayasofya'nın uzun bir aradan sonra tekrar ibadete açılmış olması bizleri ve bütün dünya Müslümanlarına ciddi bir enerji verdi" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI AYASOFYA KONUSUNDA TARİH KAYDETMİŞTİR"

Siyasi partiler arası bayramlaşma programına Saadet Partisi tarafından Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya ve Mahmut Arıkan katıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin 86 yıl sonra ibadete yeniden açılmasıyla ilgili konuşarak, "Yıllardan beri gelen toplumsal hassasiyetin pratiğe dökülmüş olması bizleri mutlu ediyor. Bu kararı alan ve yürüten devlet adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikteliklerimizi arttırmamız gerekiyor. Dış politikada kimlikler üzerinden değil ama değerler üzerinden bir yumuşama olmasını istiyoruz. Gönül ister ki Ayasofya, Kudüs gibi meselelerde ortak karar aldığımız gibi diğer konularda da ortak görüş savunalım" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan ise AK Parti'nin yükünün öneminden bahsederek, "AK Parti olarak sizlerin omuzlarınızdaki yük bizlerindekinden fazla. Saadet Partisi olarak her zaman destekçiniz olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i konusunda tarih yazdığını belirten Sarıeroğlu, "Uluslararası arenada yoğun girişimler söz konusu. En önemlisi de bu bayramı çifte bayram olarak yaşamamıza sebep olan Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin açılması çok önemli bir olay. 86 yıllık özlem bitmiş durumda. O atmosferi yaşamak her zaman şükredeceğimiz bir şey. Çok önemli dönüm noktalarını yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı da Ayasofya konusunda tarih kaydetmiştir. Buruk geçen bayramımız bir nebze de olsa ferahlık oluşturdu. Salgın sürecini diğer ülkelerle de kıyasladığımız zaman başarılı bir şekilde götürüyoruz. Tabii kaybettiğimiz her kişi için canımız yanıyor" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

BBP heyetinde de Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilek Keskin ve MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu hazır bulundu. Tunç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm AK Parti ailesine selamların ileterek, Kurban Bayramlarını kutladı. BBP ailesinin bayramını tebrik eden Sarıeroğlu, salgın sürecinin biran önce bitmesini ve geçmiş bayramlarda olduğu gibi yüz yüze bayramlaşmaların yeniden yapılmasını temenni etti. Sarıeroğlu, " Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de yaşanan gelişmeler söz konusu. İçeride de terörle mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Meclis çok önemli yasaları arka arkaya çıkardı. Yatırımlarımız da aynı şekilde devam ediyor. Kadrolarımızla birlikte, Cumhur İttifakı olarak vatanımız, bayrağımız, ezanımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BBP, Türkiye'nin Covid-19 döneminde çok iyi bir başarı örneği verdiğine dikkat çekerek, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları olmak üzere bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"TÜM DSP CAMİASININ BAYRAMINI KUTLUYORUM"

Demokratik Sol Parti bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Onur İste ve Hasan Erçelebi ile Parti Meclis Üyesi Tuğçe Tekçe'den oluşan heyet bayramlaşma görüşmesini gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen bayramlaşmaların en yakın zamanda bitmesini temenni ederek, "Bu webcamlar arasından bayramlaşma geleneği inşallah en kısa zamanda sona erer ve eski bayramlarda ki gibi yüz yüze bayramlaşma yapmamız mümkün olur" dedi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Zor bir süreç, belirsiz de bir süreçti ama sağlık alanında güçlü altyapımız, yetişmiş sağlık konusundaki insan kaynağımız ve vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi sayesinde bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm DSP camiasının bayramını kutluyorum" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE HEM TÜRKİYE HEM DE TÜM DÜNYANIN HASTALIKTAN KURTULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

AK Parti bayramlaşma heyeti, İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler'den oluşan heyet ile görüşme gerçekleştirdi. İYİ Parti ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, "Bu bayramda da video konferans yöntemi ile bir aradayız. En kısa zamanda bu salgın koşulları biter ve inşallah bizlerde geleneksel hale geldiği siyasette gerilimler olsa da onları bir kenara koyup birlik, beraberlik vurgusu yaptığımız geleneksel bayramlaşmalarımızı yüz yüze yapmayı başarabiliriz inşallah. Tüm dünya bir sınav veriyor. Türkiye olarak sağlıkta yapılan yatırımlar, sağlık personelimizin güçlü altyapısı ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri, alınan kararlara göstermiş oldukları kararlılık bizi bu süreçte diğer ülkelere kıyasla başarılı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. En kısa zamanda hem Türkiye hem de tüm dünyanın bu hastalıktan kurtulmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti heyeti ise Türkiye'nin de içinde bulunduğu zor dönemin bir sonraki bayramlarda daha iyi şartlarda, alışılan koşullarda gerçekleşmesini temenni etti. İYİ Partili heyeti, "Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Fedakar sağlık camiamızı da anmak istiyoruz. Görev başında şehit olan sağlık personelimize rahmet diliyoruz. Vefat eden çok sayıda vatandaşımız oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Şu anda bayram döneminde görevli Mehmetçiklerimiz, kamu personelimiz var. Onların da bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR heyetiyle yapılan bayramlaşmaya Genel Sekreter Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir katıldı. DP heyetinde ise bayramlaşma görüşmesine Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Kelleci ile Nuran Talu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kiper Ulusoy katıldı. Vatan Partisi heyetinde bayramlaşma görüşmesine Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kadın Kolları GYK Üyesi Şule Uncu, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Güven katıldı. Anavatan Partisi heyetinde bayramlaşma görüşmesine Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Genel Başkan Yardımcısı Cemil Akbulut ve Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum katıldı. Son olarak Yeniden Refah Partisi heyetinde bayramlaşma görüşmesine Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Genel Başkan Yardımcısı Ali Yüksel, MKYK Üyesi Abdülkadir Yılmaz katıldı.

(İlker Turak - Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

AK Parti'de partilerle bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapıldı

Kurban Bayramı, Koronavirüs, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'de partilerle bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

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