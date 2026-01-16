Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç - Son Dakika
Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç

Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
16.01.2026 17:08
Arnavutköy\'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
İstanbul Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca ile yakalanan otomobilde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin yurt dışına kaçma planı sırasında işlendiği ortaya çıktı. Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlının, kendisini kaçırmak isteyen kişiyi, araç içinde tartıştıktan sonra silahla öldürdüğü olayda 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilde ceset bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firarinin yurt dışına kaçma girişimi sırasında işlendiği ortaya çıktı.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI

Olay, 14 Ocak Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan bir araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, 48 yaşındaki Özgür Yurdakul'un başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan ekipler, olayın failleri olduğu belirlenen Emrah A., Berkay T. ve Murat T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

FİRARİ ZANLININ KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU

Emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerden Emrah A.'nın bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmeyerek firari durumuna düştüğü belirlendi. Hakkında gasp suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Emrah A.'nın, yakalanmamak için yurt dışına kaçış planı yaptığı tespit edildi.

KAÇIŞ ORGANİZASYONU CİNAYETLE SONUÇLANDI

Emrah A.'nın, askerlik arkadaşı ve tekel bayisi işleten Murat T. ile irtibata geçerek yardım istediği, Murat T.'nin de büfesinde çalışan ve insan kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu öne sürülen Özgür Yurdakul aracılığıyla kaçışı organize ettiği belirlendi. Olay günü Yurdakul, Emrah A. ve Berkay T. ile birlikte Edirne yönüne doğru yola çıktı.

ARAÇ İÇİNDE CİNAYET

Tekirdağ'a geldiklerinde, Emrah A.'nın kaçış planında kendisinin başka kişilere teslim edileceğini öğrenince sinirlendiği ve araç seyir halindeyken silahını çekerek ön koltukta oturan Özgür Yurdakul'u başından vurduğu belirlendi.

Şüphelilerden Berkay T.'nin polise verdiği ifadesinde, "Bir anda yanımda oturan Özgür Yurdakul başından vurularak öldü. Ben çok panik yapınca Emrah, benim koltuğa geçmemi ve otomobili kendisinin kullanacağını söyledi. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktık. Beni de öldürmesinden korktuğum için 'Babama büyük bir sorun var' diyerek mesaj attım. Ceset hala ön koltuktaydı yol boyunca cesedin sağa sola devrilmemesi için arkadan tutmaya çalıştım" dediği öğrenildi.

Arnavutköy'e yaklaştıklarında polis uygulamasıyla karşılaştıklarını belirten Berkay T., "Dur" ihtarına uymayarak kaçtıklarını, daha sonra ara sokakta aracı cesetle birlikte terk ettiklerini söyledi. Yaşadığı korku nedeniyle bir süre zanlının yanında kaldığını, ilk fırsatta kaçıp polisi arayarak olayı anlattığını ifade etti ve bir fırsatını bulup şüphelinin yanından kaçtıktan sonra polisi arayıp cinayeti anlattığını belirtti.

"NE OLDUĞUNU TAM HATIRLAMIYORUM"

Cinayetin faili olduğu belirtilen Emrah A.'nın ise ifadesinde alkollü olduğunu, bir anlık öfkeyle silahını çektiğini ve yaşananları net hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Araçta bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan Emrah A., Berkay T. ve Murat T., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

