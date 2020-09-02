(ARŞİV) Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar - Son Dakika

(ARŞİV) Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemiyle 15 aile, çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı.

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemiyle 15 aile, çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire annenin mücadelesi, benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine her geçen gün katılan aile sayısı yükselirken, eylem birinci yılını doldurdu.

Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemi yapan aileler, yaz, kış, kar, yağmur, koronavirüs salgını ve tehditlere rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları hız kazandı. Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 15 aile, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Dört gün süren oturma eyleminin ardından evladına kavuşan anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019'da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e sarıldı.

Eyleme katılan annelerden Hüsniye Kaya'ya ise müjdeli haber 26 Aralık 2019'da verildi. Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına hasret kalan Kaya, 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve teslim olan kızı Mekiye'yi bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 10 Ocak 2020'de İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

4 yıllık hasretin ardından oğullarına sarıldılar

Bingöl'den gelerek 13 Ocak 2020'de oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla 4 Şubat 2020'de bir araya geldi.

Evlat hasretleri sona erdi

Evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, 11 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Gevriye Ayhan güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda ile 16 Şubat 2020'de 5 yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, 18 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren anne Muteber Birlik, hasret kaldığı oğluna 25 Şubat 2020'de kavuştu. Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur ile annesi Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan'a 27 Şubat 2020'de kavuştu.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a da büyük bir özlemle beklediği müjdeli haber verildi. Altınkaynak yıllardır hasret kaldığı evladı Halise'ye 27 Şubat 2020'de sarılmanın sevincini yaşadı.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annesi Naime Dalmış ile 6 yıllık hasretin ardından buluştu. Naime Dalmış, 9 Mart 2020'de kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Açar, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla buluştu.

Bedensel engelli baba uğruna eylem yaptığı oğluna kavuştu

Oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş ise jandarmanın ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan Ertaş'a (20) 8 aylık hasretin ardından 9 Temmuz 2020'de kavuştu.

11 yıldan sonra oğluna sarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan anne Sever Fidan'ın 11 yıllık evlat hasreti, 16 Temmuz 2020'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde anne Sever Fidan, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan, büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur Fidan'a sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, anne Fidan 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Tayfur'u yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı.

(ARŞİV) Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar - Son Dakika


Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 liradan işlem görüyor Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Sandalyelerin havada uçuştuğu sokak düğünü savaş alanına döndü RB Leipzig, Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkardı Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Profesörden korkutan uyarı: Balıkesir'de 7.2'lik deprem meydana gelebilir Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı         
09:33
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası patladı: Demek ki rakiplere baya korku salmışız Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası patladı: Demek ki rakiplere baya korku salmışız         
09:26
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı         
09:19
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var         
09:00
Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı         
08:57
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı         
08:23
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig'den 3. transferini Ben Rienstra ile yaptı Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig'den 3. transferini Ben Rienstra ile yaptı         
08:07
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu         
07:25
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı         
18:27
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı         
16:55
Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti         
16:05
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı         
15:49
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 11:57:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (ARŞİV) Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei