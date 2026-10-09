Astrolog Aysun Koç'tan 10 Ekim yeni ayı uyarısı: Bu 4 burç daha fazla etkilenecek! - Son Dakika
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Astrolog Aysun Koç'tan 10 Ekim yeni ayı uyarısı: Bu 4 burç daha fazla etkilenecek!

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Haberler.com'da astrolojik değerlendirmelerde bulunan Astrolog Aysun Koç, 10 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ayın burçlar üzerindeki etkilerini anlattı. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar ve hukuki konuların ön plana çıkacağını belirten Koç, özellikle 4 burcun yeni aydan daha yoğun etkileneceğini söyledi. Koç, ilişkilerde aldatma riskine dikkat çekerken önemli kararlar için 14 Kasım sonrasını işaret etti.

TERAZİ BURCUNDAKİ YENİ AY NELER GETİRECEK?

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da yaptığı açıklamada, 10 Ekim saat 18.49'da Terazi burcunun 17 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın özellikle evlilik, ortaklık, ticaret ve hukuk alanlarında önemli gelişmeleri beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Yeni ayın gerçekleştiği derecede hukuk ve ticaretle ilişkilendirilen bir sabit yıldız bulunduğunu belirten Koç, bu dönemde hukuki süreçlerde yeni kararların alınabileceğini ve yeni kanunların gündeme gelebileceğini öngördü.

Jüpiter'in destekleyici, Satürn'ün ise zorlayıcı etkilerinin hissedileceğini söyleyen Koç, sorumluluklarını yerine getiren kişilerin yeni ayın olumlu etkilerinden yararlanabileceğini belirtti.

AYSUN KOÇ'TAN ALDATMA VE İLİŞKİLER KONUSUNDA UYARI

Yeni ay döneminde Venüs'ün Akrep burcundaki retro hareketinin devam edeceğini belirten Koç, kadın-erkek ilişkilerinde anlaşmazlıkların ve iletişim problemlerinin artabileceğini söyledi.

Özellikle aldatma ve aldatılma riskine dikkat çeken Koç, çapkınlık eğiliminde olan kişileri uyararak, "Kısa süreli olaylar için uzun vadeli ilişkilerinizi riske atmaya değmez." ifadelerini kullandı.

Koç, aile büyükleriyle yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı da uyarıda bulunarak ego ve kibirden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

EN ÇOK ETKİLENECEK 4 BURCU AÇIKLADI

Terazi burcundaki yeni ayın özellikle Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarının ikinci on günlük döneminde doğanları daha yoğun etkileyeceğini açıklayan Koç, Kova ve İkizler burçlarının ise yeni ayın daha şanslı etkilerinden yararlanabileceğini söyledi.

Koç, burçların önümüzdeki iki haftalık süreçte yaşayabileceği gelişmeleri de tek tek değerlendirdi.

10 EKİM YENİ AYININ BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: EVLİLİK VE ORTAKLIK KARARLARI GÜNDEMDE

Koç burçları için evlilik ve iş ortaklıklarının ön plana çıkacağını belirten Aysun Koç, bekârların evlilik kararı alabileceğini, yeni bir ortaklık kurmak isteyenlerin ise uygun kişilerle tanışabileceğini söyledi. Ancak Venüs retrosu nedeniyle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşanabileceğini belirterek önemli adımların 14 Kasım sonrasına bırakılmasını önerdi.

BOĞA: İŞ HAYATINDA YENİ GELİŞMELER

Boğa burçlarının günlük temposunun artacağını ifade eden Koç, çalışma hayatında ekip çalışmalarının önem kazanacağını, işverenlerin ise yeni ekipler oluşturabileceğini söyledi. Sağlık kontrolleri ve evcil hayvanların sağlığıyla ilgili konuların da gündeme gelebileceğini belirtti.

İKİZLER: YENİ BİR AŞK KAPIDA

İkizler burçları için yeni bir aşk ihtimalinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Koç, ilişkilerde acele karar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yeni tanışmaların yaşanabileceğini ancak ciddi kararların 14 Kasım sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Çocuklarla ilgili gelişmeler ve sanatsal faaliyetler de bu dönemde öne çıkabilecek.

YENGEÇ: EVLİLİK, TAŞINMA VE GAYRİMENKUL

Yengeç burçlarının aile ve ev hayatına odaklanacağını belirten Koç, taşınma, tadilat, ev alma ve satma gibi konuların gündeme gelebileceğini söyledi. Bekâr Yengeçlerin kendi yuvalarını kurabileceğini ifade eden Koç, gayrimenkul işlemlerinde fiyat ve ödeme sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ASLAN: İLETİŞİM VE SOSYAL ÇEVRE HAREKETLENİYOR

Aslan burçlarının sosyal medya ve yakın çevre ilişkilerinde daha aktif olacağını söyleyen Koç, kardeşler, akrabalar ve komşularla iletişimin artabileceğini belirtti. Bu dönemin bozulan ilişkileri düzeltmek için fırsat sunabileceğini ifade eden Koç, araç alım satımı gibi ticari işlemlerin ise 14 Kasım sonrasına ertelenmesini önerdi.

BAŞAK: YENİ İŞ VE EK GELİR FIRSATLARI

Başak burçlarının maddi konulara odaklanacağını belirten Koç, yeni iş fırsatlarının ve ek gelir kaynaklarının ortaya çıkabileceğini söyledi. Bazı Başakların mevcut işlerinden ayrılarak yeni bir arayışa girebileceğini ifade eden Koç, eşten maddi destek alma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

TERAZİ: HAYATINIZDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Yeni ayın kendi burçlarında gerçekleşmesi nedeniyle Terazilerin önemli bir süreçten geçeceğini belirten Koç, önümüzdeki iki haftanın yeni başlangıçlara hazırlık açısından değerlendirilebileceğini söyledi. Özellikle aşk ve para konularında acele edilmemesi gerektiğini vurgulayan Koç, önemli kararlar için 14 Kasım sonrasını işaret etti. Hukuk ve ticaretle ilgili konular da gündeme gelebilecek.

AKREP: ESKİ AŞKLAR GERİ DÖNEBİLİR

Akrep burçlarının geçmişi sorgulayacağı ve yalnız kalmak isteyebileceği bir döneme gireceğini belirten Koç, eski sevgililerin ve eski eşlerin yeniden ortaya çıkabileceğini söyledi.

Geçmiş ilişkilerin yeniden başlaması konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Koç, "14 Kasım'a kadar kapıları kimseye açmayın. Sonrasında net kararınızı verirsiniz." ifadelerini kullandı.

YAY: HAYALLERİNİZ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Yay burçlarının hedeflerine ulaşmak için sorumluluk alması gerektiğini belirten Koç, sabırlı ve disiplinli çalışmaların olumlu sonuçlar getirebileceğini söyledi. Arkadaş çevresinden destek alınabileceğini, yeni sosyal gruplara katılımın ve yeni insanlarla tanışmanın da gündeme gelebileceğini ifade etti.

OĞLAK: KARİYER VE EVLİLİK KARARLARI ÖNE ÇIKIYOR

Oğlak burçlarının kariyer hedefleriyle ilgili önemli adımlar atabileceğini belirten Koç, iş değişikliği ve yeni iş arayışlarının hızlanabileceğini söyledi. Bazı bekar Oğlakların evlilik kararı alabileceğini de ifade eden Koç, maddi konularda yaşanabilecek gecikmelere karşı önemli kararların 14 Kasım sonrasına bırakılmasını önerdi.

KOVA: HUKUK VE YURT DIŞI KONULARINDA FIRSATLAR

Kova burçlarının yeni ayın şanslı etkilerinden yararlanabileceğini belirten Koç, özellikle hukuki süreçler, yurt dışı seyahatleri, vize başvuruları, eğitim ve uluslararası ticaret konularının ön plana çıkacağını söyledi. Önemli başvurular için hazırlık yapılabileceğini ancak işlemlerin 14 Kasım sonrasında tamamlanmasının daha uygun olabileceğini ifade etti.

BALIK: PARA, MİRAS VE KREDİLER GÜNDEMDE

Balık burçlarının ödemeler, krediler ve miras konularıyla ilgilenebileceğini belirten Koç, borç yapılandırmalarının ve maddi kaynaklarla ilgili gelişmelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Eşin gelirinde yaşanabilecek artışların aile bütçesine olumlu yansıyabileceğini ifade eden Koç, sağlıkla ilgili konuların da bu dönemde önem kazanabileceğini belirtti.

AYSUN KOÇ'TAN 14 KASIM UYARISI

Astrolog Aysun Koç, Terazi burcundaki yeni ayın birçok burç için yeni başlangıç fırsatları sunabileceğini ancak Venüs retrosunun özellikle aşk, evlilik, ortaklık ve maddi konularda gecikmelere neden olabileceğini öngördü.

Koç, bu nedenle önemli kararlar öncesinde hazırlık yapılmasını, ilişkilerde aceleci davranılmamasını ve mümkünse kritik adımların 14 Kasım sonrasında atılmasını tavsiye etti.

Aysun KoçEvlilikVenüsSon Dakika

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SON DAKİKA: Astrolog Aysun Koç'tan 10 Ekim yeni ayı uyarısı: Bu 4 burç daha fazla etkilenecek! - Son Dakika
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