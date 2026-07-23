Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest’den Gayrimenkul Sektöründe Stratejik İş Birliği

Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest; gayrimenkul yatırımlarının finansmanından nitelikli arazilerin geliştirilmesine, projelerin yapılandırılmasından hayata geçirilmesine kadar uzanan süreçleri aynı kurumsal çerçevede buluşturacak stratejik iş birliğine imza attı.

Feriye Sarayı’nda düzenlenen imza töreninde duyurulan iş birliği; Azimut Portföy’ün fon ve yatırım yönetimi deneyimini, Mesa’nın yarım asrı aşan gayrimenkul geliştirme ve uygulama birikimini, Quvars Invest’in ise arazi geliştirme ve yatırım fırsatlarını yapılandırma uzmanlığını bir araya getiriyor.

Üç güçlü markanın gerçekleştirdiği iş birliği, gayrimenkul sektörünün finansmanına yeni bir yaklaşım getirirken arazi sahiplerini, yatırımcıları, fon yöneticilerini ve proje geliştiricilerini aynı yapı altında buluşturuyor. Böylece bugüne kadar çoğunlukla birbirinden bağımsız ilerleyen süreçlerin daha şeffaf, koordineli ve profesyonel biçimde yönetilmesi hedefleniyor.

Kurumsal Sermaye ile Arazi Geliştirme Deneyimi Buluşuyor

İş birliği kapsamında nitelikli arazilerin belirlenmesi, yatırım potansiyellerinin analiz edilmesi, fonlara uygun yatırım yapılarının oluşturulması ve projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesi, ortak bir strateji doğrultusunda ele alınacak.

Azimut Portföy, iş birliğinin kaynak oluşturma ve yatırım yönetimi tarafını üstlenirken yatırım süreçlerinin kurumsal yönetim ilkeleri, şeffaflık ve profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla yürütülmesini sağlayacak.

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, bu iş birliğinin gayrimenkul yatırımlarında ölçeklenmeyi ve kaliteyi destekleyecek önemli bir aşama olacağını belirterek şunları söyledi: “Gayrimenkul, Türkiye’nin en önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Gayrimenkul piyasasının doğru fiyatlama, doğru değerleme ve doğru pazarlama ile sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi; doğru varlıkların profesyonel yatırım yönetimiyle buluşturulması, süreçlerin şeffaf ve denetlenebilir bir yapıda yürütülmesi büyük önem taşıyor. Mesa ve Quvars Invest ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde fon yönetimi, arazi geliştirme ve proje üretme yetkinliklerini aynı ekosistem içerisinde bir araya getiriyoruz. Azimut Portföy son bir yılda Gayrimenkul Fonu’nu yatırımcılarla buluşturdu. 500’ü aşkın yatırımcının katıldığı bu iki fon ile 100 milyon USD’a yaklaşan bir gayrimenkul yatırımı büyüklüğüne ulaşıyoruz. Azimut’un fon oluşturma ve yatırım yönetme kapasitesini ülkemizin marka olmuş gayrimenkul proje geliştiricilerinin vizyonuyla birleştirerek, milyar dolar seviyesine ulaşabilecek, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş birliğine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Azimut Portföy, Türkiye’nin en büyük bağımsız Portföy Yönetim Şirketi olarak, yenilikçi yatırım ürünlerinin geliştirilmesi ve yatırımcılarla buluşturulması için öncü olmaya devam edecek.

Mesa’nın 57 Yılı Aşkın Deneyimi İş Birliğinin Temelini Oluşturuyor

Mesa, iş birliği kapsamında yalnızca yapım sürecinde değil; yatırım fırsatlarının gayrimenkul geliştirme perspektifiyle değerlendirilmesinden ürün ve konsept stratejilerinin oluşturulmasına, mimari ve mühendislik süreçlerinden uygulama, kalite yönetimi ve teslim aşamalarına kadar proje geliştirme zincirinin tüm aşamalarında aktif rol üstlenecek.

Yarım asrı aşan deneyimiyle Mesa, belirlenen yatırım fırsatlarını; doğru ürün kurgusu, güçlü mühendislik altyapısı, yüksek kalite anlayışı ve sürdürülebilir değer üretme yaklaşımıyla hayata geçirerek yatırımcılar ve son kullanıcılar için uzun vadeli değer yaratan projelere dönüştürmeyi hedefliyor.

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu, iş birliğinin farklı uzmanlık alanlarını aynı hedef doğrultusunda buluşturan yeni bir model sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Gayrimenkul sektörünün geleceğinde yalnızca güçlü finansman modelleri değil; doğru proje geliştirme yaklaşımı, doğru ürün stratejisi ve güçlü proje geliştirme kabiliyeti belirleyici olacak. Bu nedenle farklı uzmanlıkların aynı vizyon etrafında buluştuğu iş birliklerinin sektör adına önemli bir değer oluşturacağına inanıyoruz. Mesa olarak 57 yılı aşkın süredir edindiğimiz proje geliştirme, mühendislik, uygulama ve kalite yönetimi deneyimini bu yapıya taşıyoruz. Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinden başlayarak ürün geliştirme, tasarım, mühendislik, uygulama ve teslim süreçlerinin tamamında aktif sorumluluk üstleneceğiz. Çünkü başarılı bir gayrimenkul projesi; yalnızca finansal kaynakla değil, doğru ürünün, doğru lokasyonun ve güçlü uygulama disiplininin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu iş birliğiyle oluşturulan platformun, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten projelerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Riva'da hayata geçirilmesi planlanan Riva Senior Living projesi de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen ilk örneklerden biri olacak.”

Yatırım Fırsatları Kurumsal Projelere Dönüştürülecek

Quvars Invest, iş birliği kapsamında arazi geliştirme, yatırım fırsatlarının belirlenmesi, fizibilite ve değerleme süreçlerinin yönetilmesi, proje geliştirme stratejilerinin hazırlanması ve fonlara uygun yatırım modellerinin oluşturulmasından sorumlu olacak.

Bu doğrultuda yalnızca mevcut arazi değerine değil; lokasyon, imar yapısı, bölgesel gelişim dinamikleri, kullanıcı ihtiyaçları, yatırım potansiyeli ve projenin uzun vadeli ekonomik karşılığına odaklanan bütüncül bir değerlendirme yaklaşımı uygulanacak.

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker ise, oluşturulan yapının arazi geliştirme alanında yeni bir kurumsal standart ortaya koyacağını ifade etti: “Bir arazinin gerçek değeri yalnızca bugünkü piyasa fiyatıyla değil, doğru stratejiyle nasıl bir projeye ve kalıcı ekonomik değere dönüştürülebileceğiyle belirleniyor. Quvars Invest olarak yatırım potansiyeli taşıyan arazileri belirliyor, geliştirme senaryolarını oluşturuyor ve bu fırsatları yatırıma uygun yapılara dönüştürüyoruz. Azimut Portföy’ün yatırım yönetimi birikimi ve Mesa’nın proje geliştirme deneyimiyle birlikte, araziden projeye uzanan bütün süreci bu iş birliği içerisinde yönetebileceğiz. Bu iş birliğinin Türkiye’de arazi geliştirme alanının daha kurumsal, şeffaf ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Rivada Senior Living İleri Yaş Yaşamını Yeniden Tanımlayacak

İş birliğinin, ilk somut uygulamalarından biri, Mesa’nın gayrimenkul geliştirme ve uygulama deneyimiyle hayata geçirilmesi planlanan Rivada Senior Living gibi yenilikçi ve vizyoner projelerin de başlangıç noktasını oluşturuyor. Türkiye’de bu ölçekte ve üst segmentte hayata geçirilmesi planlanan öncü ileri yaş yaşam projelerinden biri olarak konumlanan proje, bağımsız yaşam alanlarını sağlık, güvenlik, sosyal hayat, kişiye özel hizmetler ve aktif yaşam olanaklarıyla aynı model içerisinde buluşturmayı amaçlıyor.

Proje, geleneksel ileri yaş yaşam modellerinin ötesine geçerek ileri yaştaki bireylerin bağımsız, aktif, sosyal ve yüksek yaşam standartlarına sahip bir hayat sürdürebilecekleri kapsamlı bir yaşam merkezi olarak tasarlanıyor.

Riva Senior Living’ın yalnızca bir gayrimenkul yatırımı değil; sağlık hizmetlerinden sosyal etkinliklere, güvenli yaşam alanlarından kişiselleştirilmiş destek hizmetlerine kadar farklı ihtiyaçları bütüncül biçimde ele alan yeni bir yaşam modeli sunması hedefleniyor.

Bu yönüyle Rivada Senior Living, Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest tarafından kurulan iş birliğinin yatırım anlayışını, yenilikçi yaklaşımını ve uzun vadeli değer üretme vizyonunu somutlaştıran en önemli projelerden biri olacak.

Hedef Milyar Dolarlık Yatırım Ekosistemi

40 milyon ABD doları büyüklüğünde bir başlangıç ölçeğiyle hayata geçirilen iş birliğinin, orta vadede milyar dolarlık bir arazi ve gayrimenkul geliştirme ekosistemine dönüşmesi hedefleniyor.

Büyüme vizyonu yalnızca yönetilen yatırım büyüklüğünün artırılmasına değil; daha fazla nitelikli arazinin ekonomiye kazandırılmasına, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi projelerin geliştirilmesine, yatırımcı tabanının genişletilmesine ve sektörde örnek oluşturacak kurumsal bir model kurulmasına dayanıyor.

İş birliği kapsamında geliştirilecek projelerin; yatırım kararından arazi seçimine, finansal yapılandırmadan tasarım, uygulama ve teslim süreçlerine kadar şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve profesyonel yönetim ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi amaçlanıyor.

Türkiye’den Uluslararası Pazarlara Uzanan Vizyon

Oluşturulan iş birliği, öncelikli hedefini Türkiye’de ölçeklenebilir ve başarılı bir yatırım modeli oluşturmak olarak belirliyor. Azimut’un uluslararası deneyimi ve küresel yatırım ekosistemi sayesinde, Türkiye’de geliştirilecek modelin ilerleyen dönemde farklı ülkelerdeki yatırım fırsatlarına da uyarlanabilmesi planlanıyor.

Böylece Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest iş birliğinin yalnızca Türkiye’de proje geliştiren bir yapı olarak değil; yerel uzmanlığı uluslararası sermaye ve yatırım yönetimi anlayışıyla buluşturan, farklı pazarlarda uygulanabilir bir yatırım modeli olarak konumlandırılması hedefleniyor.

Üç kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulan yeni platform; kurumsal sermaye, arazi geliştirme uzmanlığı ve proje üretme kapasitesini aynı yapı altında buluşturarak Türkiye’de gayrimenkul geliştirme alanının daha şeffaf, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sunacak.