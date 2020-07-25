Bakan Kurum: Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına kapatma dahil tüm cezai işlemler uygulanacak - Son Dakika

Bakan Kurum: Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına kapatma dahil tüm cezai işlemler uygulanacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, jeotermal elektrik santrallerinin hava kirliliğine neden olup, olmadığını anbean denetleyeceklerini belirtip, mevzuata aykırı bir durum ile karşılaşılması halinde kapatma dahil tüm cezai işlemleri uygulayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum: Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına kapatma dahil tüm cezai işlemler uygulanacak, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, jeotermal elektrik santrallerinin hava kirliliğine neden olup, olmadığını anbean denetleyeceklerini belirtip, mevzuata aykırı bir durum ile karşılaşılması halinde kapatma dahil tüm cezai işlemleri uygulayacaklarını söyledi. Bakan Kurum ayrıca, "Yıl sonuna kadar tüm tesisler hava kirliliğini ölçmek üzere ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takmaları zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Çıldır Havalimanı'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen tarafından karşılanan Bakan Kurum, ilk ziyareti Aydın Valisi Hüseyin Aksoy gerçekleştirdi. Valilik ziyareti sonrasında Bakan Murat Kurum, Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarının da katıldığı Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'AYDIN İÇİN ÖNEMLİ KARARLARI BİRLİKTE ALDIK'Toplantıda Aydın için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Bakan Murat Kurum, "2002 yılından bugüne kadar Aydın'a tam 25 milyar liralık yatırım yaptık. Ulaşımdan turizme, çevre şehircilik anlamında birçok alanda devrim niteliğindeki yatırımları Aydın'ımıza kazandırdık. Bugün de yapılan toplantıda Aydın için önemli kararları birlikte aldık. Aydın ülkemizin yüzde 70 jeotermal kaynağına sahiptir. Şehirde 36 jeotermal tesis var. Buradaki jeotermal tesislerinin hava kalitelerini incelemek amacıyla yapacağımız Hava Kirliliği Yönetmeliği değişikliği ile tüm jeotermal tesisleri hava kalitelerini an ve an izleyeceğiz. Bakanlığımızda bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm tesisler hava kirliliğini ölçmek üzere ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takmaları zorunluluğu getiriyoruz. Bütün tesislerin çevre mevzuatına uygunluğunun takibini anlık yapıyor olacağız. Yıl sonuna kadar tüm tesislerimiz hava kalitesini ölçen hava ölçüm cihazı takmak durumundalar" dedi.'7 GÜN 24 SAAT ÖLÇÜM YAPILACAK'Jeotermal enerjiden faydalanarak şehrimizin ısıtma sistemi kurulması ve bu bölgede turizmi artıracak işlemlerin yapabilmek amacıyla bir çalışma yapacaklarına da dikkati çeken Bakan Kurum, "Bölgede seracılığı, tarımı, turizmi ve istihdamı artıracak çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Jeotermal kaynaklardan ısıtma içinde faydalanılsın. Jeotermalin neden olduğu hava kirliliğini sürekli ölçüm yapmak amacıyla Aydın'a bir adet mobil ölçüm cihazı yollayacağız. Cihaz 7 gün 24 saat ölçüm yapacak. Hava kirliliğinin, Çevre Mevzuatı'na uygun bir şekilde an be an denetimi yapacağız. Mevzuata karşı bir durum varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" diye konuştu.'MENDERES NEHRİNİ KİRLETENE CEZA YAĞACAK'Çevreye çok duyarlı olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Büyük Menderes Nehri Havzası var. Bu havza Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın bölgesini kapsıyor. Bu havza sayesinde bu bölgede tarımı güçlendirecek sulama işlemlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda da denetimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Haziran ayında yapılan denetimler çerçevesinde 14 tesisten 3'üne mevzuata uymadığı için cezai işlem uygulandı. Aynı süreçte mevzuata aykırı devam etmeleri halinde de kapatma dahil her türlü cezai işlem uygulamaya devam edeceğiz. Belediyelerin arıtma tesisi yapmaları için maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Menderes Nehri'ni koruma çalışmasını tüm bakanlıklarımızla birlikte yaparak 2023'e kadar bölgemize kazandıracağız. Menderes Nehri'ni şehrimize kazandıracağız. Kirletenler içinde her türlü cezai işlemi yaptığımızı ve yapacağımızda belirtiyorum" dedi.688 TOKİ KONUTU YAPILIYORAydın'da yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgilide konuşan bakan Kurum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Sosyal Konut Projesi'nde bugüne kadar tüm Türkiye'de 940 bin konut yapıldı. Çok yakın bir zamanda 1 milyon konutu yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İncirliova'da 206, Efeler'de 200, Söke'de 200 ve Çine'de 82 konut olmak üzere toplam 688 konut çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda bunların yapımı tamamlanarak vatandaşlara teslim edilecek."AYDIN'A MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK81 ilde Millet Bahçeleri'nin yapım çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bakan Kurum, " Nazilli'de 4 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi yapımı için inşaat çalışmaları devam ediyor. 'Efeler ilçesinde bir Millet Bahçesi yakışır 'dedik. Bu kapsamda yaptığımız görüşmede, 'Ayter Alanı' diye bilinen Adnan Menderes Üniversitesi altında bulunan 92 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi'ni Aydın'a kazandıracağız. Bu alanın hemen yanında bulunan ve kentsel dönüşüm alanı olarak çok riskli olan Ilıcabaşı mahallesi var. Burada Roman vatandaşların yaşadığı yaklaşık 485 bağımsız konutunda dönüşümünü başlatıyoruz. Bu alana yapacağım hem Millet Bahçesi hem de özel konutlarla birlikte deprem riskini azaltacak özel konut üreteceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, konuşmasının ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Söke'de yapılacak olan TOKİ konutları arazinde incelemelerde bulunacak.


Murat Kurum, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 06:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına kapatma dahil tüm cezai işlemler uygulanacak - Son Dakika
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