Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz

Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz
24.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞEHİT AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Vefa Buluşması' programının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediyesi Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

ŞEHİT AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Vefa Buluşması' programının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediyesi Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması' programına katıldı. Programda; Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçekapı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler yer aldı.

'ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASI, BİZİM İSTİKBALİMİZDİR'

Burada konuşan Bakan Yerlikaya, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu toprakların her karışı, bir bedelin, bir fedakarlığın, bir adanmışlığın şahididir. Vatanımızın bağımsızlığını, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koçbaşlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz; milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz; ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdiler. Gazilerimiz, hayatlarını ortaya koyarak, 'Bu kutsal toprak sahipsiz değildir' dediler. Baş eğmediler, aman demediler. Mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi; 'Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar. 'İşte böylesine bir iman ve sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar. Önce şehitlerimize sonra da sizlere ahdimizdir. Biz onların hatırasına zerre miskal gölge düşürmeyeceğiz. Çünkü şehitlerimizin aziz hatırası, bizim istiklalimizdir. Gazilerimizin onuru, bizim istikbalimizdir" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizden biri var ki, bu güzel memleketin evladı. Bu vatanın al bayrağına adını yazdıran bir kahraman. Şehit polisimiz Emre Albayrak. Şehidimiz Emre Albayrak, henüz 27'sindeydi. Bir gencimiz daha uyuşturucu karanlığına teslim olmasın diye, bir annenin yüreğine daha ateş düşmesin diye şehadete yürüdü. Özellikle ifade etmek isterim ki tüm şehit ailelerimiz gibi sizler de milletimize bir yiğit, devletimize bir kahraman, vatanımıza bir şehit emanet ettiniz. Şehitlerimizin, o yüce makamın hikmetiyle, her an bizlerle beraber olduğuna inanıyoruz. Onlar, milletimizin hafızasında, dualarında, gönüllerinde ilelebet yaşayacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin cesareti, bu toprakların teminatıdır. Direnci, devletimizin bekasının en sağlam zırhıdır. Biz, şehitlerimizi asla unutmayacağız. Uğruna can verdikleri değerleri büyüteceğiz. Onların emanetlerini başımızın üstünde taşıyacağız" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Türk milletinin mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu kardeşlik, bin yıllık birliktelikten süzülüp gelen bir ortak yazgıdır. Bu birlik, silahla bozulamaz, fitneyle parçalanamaz, terörle dağıtılamaz. Önce yedi düvel bir oldular, başaramadılar. Sonra bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Kardeşi kardeşe vurdurarak, kaleyi içeriden yıkabileceklerini zannettiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ifade ettikleri gibi Terörsüz Türkiye, fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip, ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenmektir. Samsun'dan sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyoruz; birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir. Bu vatan, bölünmez bir bütündür. Bu yürüyüş, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, huzurun, güvenin, adaletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, şehitlerimizin emanetini yücelten, gazilerimizin onurunu baş tacı eden bir yürüyüştür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya, Saathane Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Gökhan İÇKİLLİ-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Orhan Tavlı, Halit Doğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz - Son Dakika

Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu
Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu
Daltonlar’ın Türkmen kafes dövüşçüsü ’’Dalton İntizar’’ Azerbaycan’da yakalandı Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü ''Dalton İntizar'' Azerbaycan'da yakalandı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı 10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
10:12
Yapışık parmakla doğan Elif’in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:50:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.