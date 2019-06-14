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Başkan Beyazgül TBB Başkan Vekilliğine seçildi

52 dakika önce

Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Meclis Toplantısı'nda Birlik Başkan Vekilliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

Başkan Beyazgül TBB Başkan Vekilliğine seçildi, System.String[]
Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Meclis Toplantısı'nda Birlik Başkan Vekilliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

Türkiye'deki bütün belediyelerin tek çatı altında buluştuğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2019 Yılı Meclis Toplantısı bugün Başkent Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılım gösterdiği toplantıya çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi katılım gösterdi. Toplantı kapsamında Birlik Başkanı Fatma Şahin tekrardan birlik başkanlığına, Başkan Vekilliğine ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

Yapılan oylama neticesinde encümen üyeleri ise şu isimlerden oluştu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Ankara, Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel
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