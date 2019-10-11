Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)



15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)



17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)



20.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)



13 Ekim Pazar:



13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)



15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)



17.30 Teksüt Bandırma-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)



20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)



15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)



16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)



17.00 İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)



17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)



13 Ekim Pazar:



15.15 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.30 Anadolu Basket-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)



Yarın:



14.30 Final Gençlik-Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)



16.00 Konyaspor-Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)



16.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)



17.00 Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)



Yarın:



14.00 İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)



14.00 Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)



14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)



15.00 Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)



17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)



13 Ekim Pazar:



14.00 Mersin Üniversitesi-Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)



17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)



