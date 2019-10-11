Son Dakika Haberleri: Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş...
Son Dakika Spor Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş...

Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş...

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle: - Basketbol Süper LigiYarın: 13.

Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)


15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)


17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)


20.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)


13 Ekim Pazar:


13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)


15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)


17.30 Teksüt Bandırma-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)


20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


14.00 Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)


15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)


16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)


17.00 İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)


17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)


13 Ekim Pazar:


15.15 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


16.30 Anadolu Basket-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)


18.00 1881 Düzce Belediyespor-Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)


Yarın:


14.30 Final Gençlik-Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)


15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)


16.00 Konyaspor-Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)


16.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)


17.00 Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)


Yarın:


14.00 İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)


14.00 Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)


14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)


15.00 Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)


17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)


13 Ekim Pazar:


14.00 Mersin Üniversitesi-Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)


17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)


Galatasaray, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:06 
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