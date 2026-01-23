Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Beyoğlu\'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti
23.01.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Imrağ, yengesi İsmihan K. ile tartışma sonrası bacağından bıçaklandı ve kurtarılamadı.

BEYOĞLU'nda Ümit Imrağ (21), 6 ay önce eşini kaybeden yengesi İsmihan K. (31) ile arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Olay, 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K., 1 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ yengesinin evine girdi. İmrağ'dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve girdi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

KAY KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından İsmihan K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit İmrağ'ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ'ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÜMİT NE YAPTIN' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ'ın tartıştığı yengesi İsmihan K.'yı gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.'nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden 'Ümit ne yaptın' şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekipleri,inin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ'ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

'HEPİNİZİ KESERİM' DİYEREK SANAL MEDYADA NOT PAYLAŞTI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ'ın poliste 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. İsmihan K.'nın sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani' notuyla paylaştığı görüldü.

EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

Öte yandan İsmihan K.'nın 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nın yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fatih'te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.'nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği belirlendi. Doğukan K. ile İsmihan K.'nın 1 yaşında da kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Cinayet, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye’yi terk etti Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti
Gülseren Erbil’den net çıkış: ’’Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin’’ Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:24:52. #7.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.