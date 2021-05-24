Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı - Son Dakika

Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı

24.05.2021 13:15

Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı 24 Mayıs 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından Bingöl-Elazığ karayolunda haince şehit edilen 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı

BİNGÖL - 24 Mayıs 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından Bingöl- Elazığ karayolunda haince şehit edilen 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. 33 şehidin 28'inci yılı nedeniyle Bingöl- Elazığ karayolunda bulunan şehitlik anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan anıta çelenk bıraktı. Törende şehitlerin anıtına il protokolü tarafından karanfil bırakılırken, anıt başında olan asker 33 şehit adına tekmil getirdi.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK terör örgütü hainlerine ve katliamlarında özellikle Bingöl'ü seçmişlerdi. O dönemde terörün tüm baskılarına ve tehditlerine rağmen vatansever Bingöl halkı PKK terör örgütüne ve işbirlikçilerine asla taviz vermemiştir tam aksine devletin yanında yer alarak PKK terör örgütüyle mücadele etmiştir. Bingöl halkı askerlerimizin aileleri kadar bu olaylardan üzüntü duymuş ve bu olayların acısını çekmiştir" dedi.

49'uncu Tugay Komutanlığı'nda görevli İstihbarat Kurmay Binbaşı Ahmet Erbey de törende yaptığı konuşmada "Düzenlenen bu törenle amacımız vatanımız, milletimiz ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı, bununla birlikte karşı karşıya olan hainliğin hala farkında olmayan ve terörün dini, dili ve milleti olmadığını görmek istemeyen gözlere de bu hainliği göstermektir. Eli kanlı hainlerin Bingöl'ü seçmesinin nedeni, terörün gerçek yüzünü gören Bingöllülere diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın gözünde düşman etmektir. Oysa Bingöl halkı güzel ülkemizin dört bir köşesini geçmişte olduğu gibi düşmana karşı bugün de savunmakta ve şehit yada gazi olmaktadır" şeklinde konuştu.

21-26 yaş arasındaki 33 şehidin isimleri ve memleketleri ise şöyle:

"Abdullah Kara- Antalya, Adem Zongur- Kırıkkale, Ahmet Apak- Denizli, Ahmet Aran- Manisa, Ali Arar- Konya, Aydın Kuzey- Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman- Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan- Hatay, Haydar Aslan- Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk- Denizli, Mehmet Tura- Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş- Bolu, Musa Sarıgöz- Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı- Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan- Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı- İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."

Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı

Bingöl, Terör, Asker, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bingöl'de 28 yıl önce haince şehit edilen 33 asker törenle anıldı - Son Dakika


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