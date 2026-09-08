Bir Yanda Aşk, Bir Yanda Haysiyet - Son Dakika
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Bir Yanda Aşk, Bir Yanda Haysiyet

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Kanal D’nin tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran yeni dizisi Haysiyet için geri sayım sona erdi. Bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak dizinin oyuncuları, karakterlerini ve hikâyenin temelini oluşturan değerleri anlattı.

DOĞUKAN GÜNGÖR: MEHMET BENDEN DAHA TUTKULU

Dizinin esas oğlanı Doğukan Güngör, aşkıyla haysiyeti arasında sıkışan Mehmet’i “Benden daha inatçı. Ben de hırslı bir insanım ama onun mücadele ettiği şartlar çok daha zor. Bu nedenle benden daha tutkulu” sözleriyle tanımladı. Yakışıklı oyuncu, “Aşk çok başka bir şey. Aslında bu iki kavramı birbirinden bağımsız hiç düşünmedim. Ama aşk ve haysiyet her zaman aynı masada oturmayabiliyor” diyerek de karakterinin en büyük çıkmazına işaret etti.

Bir Yanda Aşk, Bir Yanda Haysiyet

MERİH ÖZTÜRK: SİMAY KIRILGAN AMA GÜÇLÜ

Mehmet’in hayatına dokunan Simay’a hayat veren Merih Öztürk ise karakterini “kırılgan ama güçlü” olarak tarif etti. Öztürk, dizinin en etkileyici yanının karakterlerin gri alanlarını da göstermesi olduğunu vurguladı. Haysiyet’in güçlü ve katmanlı bir senaryoya sahip olduğuna da dikkat çeken güzel oyuncu, hikâyelerin tek bir perspektiften anlatılmadığını söyledi: Karakterler yalnızca iyi ya da kötü olarak çizilmiyor; onların gri alanlarını da görebiliyoruz.

KEREM ALIŞIK: SADIK, ANADOLU İRFANINI TEMSİL EDİYOR

Dört yıllık aranın ardından ekranlara dönen Kerem Alışık, Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Yaşar Usta’yı akıllara getiren Sadık Karlıova karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sadık’ın bilgisiyle, görgüsüyle ve yaşam tecrübeleriyle Anadolu irfanını temsil edeceğini belirten usta oyuncu, “İnsanın en büyük serveti şahsiyeti ve haysiyetidir” sözleriyle karakterinin yaşam felsefesini özetledi.

NERGİS ÖZTÜRK: YEŞİLÇAM TADINDA BİR DİZİ

Karlıova Ailesi’nin annesi Nimet’i canlandıran Nergis Öztürk, diziyi “Yeşilçam tadında, çok katmanlı bir hikâye” olarak tanımladı. “Dürüstlük, hem onun hem de Karlıova Ailesi’nin en önemli dayanağı” diyen oyuncu, ufak da bir ipucu verdi: Ailenin temelleri, Sadık’la birlikte dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulmuş. Ancak hikâye ilerledikçe bu değerlerin farklı sınavlardan geçtiğini göreceğiz.

REHA ÖZCAN: HALUK SERT AMA TUTARLI BİR KARAKTER

Dizinin güçlü karakterlerinden hukuk profesörü Haluk Narmanlı’ya hayat veren Reha Özcan, karakteri için “Sert görünse de kendi içinde oldukça tutarlı” değerlendirmesinde bulundu. Haluk’un haysiyet anlayışını ise “Ailesini ve değerlerini korumak” sözleriyle anlattı.

AYÇA VARLIER: İZLEYİCİYİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR

Şehnaz karakteriyle ekrana gelecek Ayça Varlıer de izleyiciyi sürprizlerin beklediğini belirtti: Şehnaz, ailesine bağlı, korumacı bir yapıya sahip. Bu dünyadan değil. Hafif manipülatif, iyi polisi oynayan, ailesine düşkün, yeğeni Simay’ı (Merih Öztürk) düşünen ve abisini çok seven bir kadın. Her karakterin hikâyesi açılacak, izleyiciyi sürprizler bekliyor.

AŞK MI, HAYSİYET Mİ?

Aynı şehirde yaşamalarına rağmen bambaşka dünyalara ait olan insanların yollarını kesiştiren Haysiyet, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay'ın (Merih Öztürk) imkânsız aşkını merkezine alıyor. Aşk ve haysiyet arasında sıkışan iki gencin mücadelesini anlatan dizi, Yeşilçam ruhunu yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor. Kıraç'ın imzasını taşıyan müzikler de yapımın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Hızlı çalındığında neşe, yavaş çalındığında ise hüzün hissettiren melodiler, hikâyenin duygusal atmosferini güçlendiriyor.

YILDIZLAR HAYSİYET İÇİN BULUŞTU

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Sevilen isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ü buluşturan yapımın geniş oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet de yer alıyor.

BU AKŞAM KANAL D’DE

Aşk, aile, vicdan ve onur arasında sıkışan karakterlerin mücadelesini ekrana taşıyacak Süreç Film imzalı Haysiyet, bu akşam (8 Eylül Salı) saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Kanal D, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kanal D Bir Yanda Aşk, Bir Yanda Haysiyet - Son Dakika

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