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Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak? - Son Dakika

Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?

22.01.2022 10:38
Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika kar yağışı uyarısı daha geldi. Meteoroloji bugün için yaptığı değerlendirmede yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ile birlikte zirai don olayları beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altında olması bekleniyor. Öte yandan; Meteoroloji kar yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı da vatandaşları uyardı.

Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?

Meteoroloji'nin yeni paylaştığı haritaya göre kar yağışı yaşanacak bölgeler ve iller ise şu şekilde:

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji yeni hava durumu haritasını paylaştı! İşte yoğun kar yağışı yaşanacak iller

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur, İç Ege'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-100 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

YORUMLAR (1)
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Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak? - Son Dakika
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