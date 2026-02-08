SÜPER LİG
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
1'İNCİ LİG
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
BASKETBOL
-Erkekler Süper Lig
13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)
20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)
-Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet (Beşiktaş GAİN)
VOLEYBOL
-Efeler Ligi
14.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Bld. (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
15.00 Gebze Bld. - İstanbul Gençlik (Gebze)
16.00 Gaziantep Gençlik Spor - Halkbank (Şahinbey)
16.30 İBB Spor Kulübü - Altekma (İBB Cebeci Spor Komp.)
19.00 Fenerbahçe Medicana - On Hotels Alanya Bld. (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
Son Dakika › Spor › Bugünkü Süper Lig ve Diğer Maç Programı - Son Dakika
