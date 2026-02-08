Bugünkü Süper Lig ve Diğer Maç Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bugünkü Süper Lig ve Diğer Maç Programı

08.02.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER LİG14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)1'İNCİ LİG13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)13.

SÜPER LİG

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

1'İNCİ LİG

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

BASKETBOL

-Erkekler Süper Lig

13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)

-Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet (Beşiktaş GAİN)

VOLEYBOL

-Efeler Ligi

14.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Bld. (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

15.00 Gebze Bld. - İstanbul Gençlik (Gebze)

16.00 Gaziantep Gençlik Spor - Halkbank (Şahinbey)

16.30 İBB Spor Kulübü - Altekma (İBB Cebeci Spor Komp.)

19.00 Fenerbahçe Medicana - On Hotels Alanya Bld. (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Beşiktaş, Eyüpspor, Rizespor, Eryaman, Tümosan, Futbol, Tüpraş, Çaykur, Iğdır, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugünkü Süper Lig ve Diğer Maç Programı - Son Dakika

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı
2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki 2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

00:23
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:29
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 01:19:50. #7.11#
SON DAKİKA: Bugünkü Süper Lig ve Diğer Maç Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.