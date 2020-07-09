Bunlar da jeotermal muz - Son Dakika

Bunlar da jeotermal muz

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kullanıldığı akvaryum balığı üretilen serada ekilen muz fidanlarından ilk muz üretimi gerçekleştirildi.

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kullanıldığı akvaryum balığı üretilen serada ekilen muz fidanlarından ilk muz üretimi gerçekleştirildi.

Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti

Ziraat mühendisi Ömer Çapraz tarafından akvaryum balığı yetiştirilen tesiste yetiştirilen muz ağacı ilk meyvesini verdi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 98 derecelik termal kaynağın kullanıldığı serada muz üretiminin gerçekleştirilebileceği de yapılan çalışma ile ortaya kondu. İlk üretimin ardından muz üretimi için de elverişli olan bölgede sera büyütme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Akvaryum balığı yetiştirilen serada ilk muz ürününün alınması Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı memnun etti. Başkan Yavaş serada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Doğal Şehir Sındırgı'da Hisaralan bölgesi olarak bildiğimiz jeotermal kaynakların bulunduğu alandayız. 2004'lü yıllarda hatta bizden daha önce 30 sene önce her siyasinin ortak bir kanaati, bu suyu ilçeye götürelim ısıtalım yani Sındırgıyı jeotermalda bir marka haline getirelim istiyorlardı. Elhamdülillah bize nasip oldu. 2014 yılından bugüne de Sındırgı'da şu anda 3 binin üzerinde konut ısıtılıyor. Aynı zamanda termal turizm merkezi olan bu şehirde oteller var 800 yatak kapasiteli otellerimiz var. Jeotermal o kadar güzel bir şey ki kimi alanlarda meyve sebze kurutma alanları yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bazı alanlarda seracılıkla alakalı işler yapmaya çalışıyoruz. 2000'li yıllarda özel idare zamanında belediyemiz geçen serayı on iki on üç yıl önce Ömer Çapraz arkadaşımıza kiralamıştık. Kiralama sebebi de ilginçtir. Ben burada balık çiftliği yapacağım diye kiralamıştır. Şu anda bulunduğumuz ortamda mavi olarak gördüğünüz yerlerde 40 yakın balık yetiştirilmektedir. Süs balıkçılığı var şu anda Çin'e rakip değil Çin'in önüne geçen ülkenin en çok ihtiyacını karşılayan süs balığı çiftliğindeyiz. Ömer Çapraz aynı zamanda bir ziraat mühendisi. Araç kullanmayı bilmediği için motosiklete biner ve yanında 25 kişi çalıştırıyor. İlginç bir insan. Sındırgı'da 'muz yetişir mi' dediğinizde yetiştirilmez denirdi. Şimdi ise sera ortamında muz yetiştirme mümkün olduğunu gösteren bir çalışma içerisine girmiş. Bizde kendilerini geçenlerde sosyal medyadan tebrik ettik. Hem muzu yerinde görebilmek hem de alternatif olarak bir yerde jeotermal varsa bir yerde sera varsa ve de inanıyor iseniz imkan var fırsat var bu ortamda muz yetiştiğini gördük. Kendisini tebrik ediyorum kutluyorum."

Ömer Çapraz da yaptığı işlerden gurur duyduğunu belirterek, "Burada ben aslında akvaryum balığı üreticiliği yapmaktayım. 'Acaba burada muz olur mu? Bu nemli ortamda.' Antalya'dan 5 tane fide getirdik ve biz bu fideleri her seramıza 1'er 2'şer tane diktik ve 13 ay bekledik acaba olur mu diye 13 ay sonra muz ağacında meyvemizi aldık. Bizim buradaki amacımız girişimci arkadaşlara yardımcı olabilir miyiz. İnsanlar gördükleri bir şeye daha çok inanıyor. Biz bunu gösteriyoruz insanlar buna yatırım yaparlarsa para kazanırlar. Sındırgı ve memleketimin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz buraya 12 yıl önce keşif için geldiğimizde akvaryum balığı üretilir mi diye düşündüm. O zamanlar da yine Belediye Başkanı olan Ekrem Yavaş beyin yanına gittim. Ekrem Bey ilk önceleri soğuk baktı domates biber gibi düşündü herhalde ama daha sonra burada akvaryum balığı üreteceğimi duyunca çok değişik geldi 'al kullan, yap bakalım' ilk başlarda 3-5 tane havuz ile çevremize balık vererek başladık. Ekrem Yavaş Başkanımın destekleri çok oldu bize her gecen gün bu işi biraz daha büyüttük. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen bütün her yerine göndermekteyiz. Türkiye'de piyasayı belirleyen ve söz sahibi bir firmayız. Hiçbir zaman fiyatlarımızı artırmıyoruz. Krizlerde bile fiyatlarımız hep sabit kaldı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bunlar da jeotermal muz - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:46 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
08:20
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
08:19
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
07:33
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
03:38
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
01:19
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 09:39:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bunlar da jeotermal muz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]