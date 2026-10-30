Çetin Altay'dan sinema sektörüne sert eleştiri: 70 filmimin 40'ından para kazanmadım - Son Dakika
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Çetin Altay'dan sinema sektörüne sert eleştiri: 70 filmimin 40'ından para kazanmadım

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Çetin Altay\'dan sinema sektörüne sert eleştiri: 70 filmimin 40\'ından para kazanmadım
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Haberler.com'da Nur Ertürk'ün sunduğu Hayatın İçinden programına konuk olan ünlü oyuncu Çetin Altay, sinema sektöründeki sorunlardan sosyal medya alışkanlıklarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar rol aldığı 70 filmin 40'ından para kazanamadığını söyleyen Altay, sinema sektörünün fabrikasyona dönüştüğünü savundu. Sevilen oyuncu, Oflu Hoca serisinin yedinci filmi için hazırlıklara başladıklarını da duyurdu.

Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Çetin Altay, Haberler.com ekranlarında Nur Ertürk'ün sunduğu Hayatın İçinden programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinden tiyatroya, sinema sektörünün sorunlarından toplumsal değişime kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Altay, hem meslek hayatında yaşadığı zorlukları hem de yeni projelerini anlattı.

"BENİM 70 TANE FİLMİM VAR, 40 TANESİNDEN BİR ŞEY KAZANMADIM"

Sinema sektörünün ekonomik zorluklarına değinen Çetin Altay, yıllardır birçok yapımda rol almasına rağmen bazı projelerden maddi kazanç sağlayamadığını açıkladı. Altay, "Benim 70 tane filmim var, 40 tanesinden bir şey kazanmadım." sözleriyle sektörde yaşadığı deneyimi paylaştı.

Sinema yapmanın büyük bir ekonomik risk taşıdığını vurgulayan oyuncu, tüm zorluklara rağmen sinemadan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Sinema çok büyük bir risk! Ama ben sinema diye tutturdum, yine sinema yapacağım." dedi.

"SİNEMA FABRİKASYONA DÖNÜYOR"

Film çekim sürelerinin giderek kısalmasını da eleştiren Altay, yapımların üretim süreçlerinde yaşanan değişime dikkat çekti.

"Bir filmi normalde dört haftada çekiyoruz, şimdi üç haftada bitiriyorlar! İş fabrikasyona dönüyor." diyen oyuncu, sinema sektöründeki üretim anlayışına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Yapımcıların yeni projeler ve farklı karakterler üretmek yerine alışılmış kalıplara yöneldiğini savunan Altay, "Bizim yapımcılarda üretim yok, hazırdan gitmek var! Bir oyuncuya hep aynı rolü veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çetin Altay'dan sinema sektörüne sert eleştiri: 70 filmimin 40'ından para kazanmadım

OFLU HOCA HAYRANLARINA MÜJDE: YEDİNCİ FİLM GELİYOR

Çetin Altay, geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Oflu Hoca serisinin devamına ilişkin de açıklamada bulundu. Yeni filmin hazırlıklarına başladıklarını duyuran oyuncu, "Oflu Hoca 7'yi yazdırıyoruz, yeni filmin hazırlıklarına başladık." dedi.

Oflu Hoca karakterinin kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Altay, bu rolle özdeşleşmesinin zaman zaman diğer çalışmalarının önüne geçtiğini anlattı.

"Tiyatroda bile benden Oflu Hoca esprisi istiyorlar, bu başka bir oyun diyorum." sözleriyle yaşadığı durumu aktaran oyuncu, farklı karakterleri canlandırmasına rağmen izleyicilerin kendisini çoğunlukla Oflu Hoca olarak tanıdığını ifade etti.

Altay, canlandırdığı karakterlerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu anlatırken, "Hasbi'yi de ben oynadım diyorum, kadın bana inanmıyor! İki rolü de ben oynadım." sözleriyle yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

"SOSYAL MEDYA ESİRİ OLMUŞUZ"

Programda yalnızca oyunculuk kariyerine değil, toplumsal değişime de değinen Çetin Altay, sosyal medya kullanımına yönelik eleştirilerde bulundu.

"Sosyal medya esiri olmuşuz, hayatımız oradan ibaret." diyen Altay, insanların gerçek hayattaki olaylara karşı duyarsızlaşmaya başladığını savundu.

Özellikle yardıma ihtiyaç duyan insanların görüntülenmesini eleştiren oyuncu, "Yanındakine bir şey oluyor, yardım etmek yerine telefonla çekiyorsun!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİZ KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAMAYAN BİR ÜMMETTİK"

Toplumdaki dayanışma ve yardımlaşma anlayışının değiştiğini düşündüğünü belirten Altay, geçmişteki komşuluk ilişkilerine dikkat çekti.

"Biz komşusu açken tok yatamayan bir ümmettik! Ne oldu, niye bu hale geldik?" ifadelerini kullanan oyuncu, insanların birbirine karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Ön yargılardan da rahatsız olduğunu belirten Altay, "Çok ön yargıyı sevmiyorum, insanlar birbirini tanımadan hüküm veriyor." diyerek insanların birbirlerini tanımadan değerlendirmesine karşı çıktı.

"BİR AYDA 24 OYUN OYNADIK"

Tiyatro çalışmalarından da söz eden Çetin Altay, yoğun sahne temposunu anlattı. Bir ay içerisinde 24 kez sahneye çıktıklarını belirten oyuncu, "Bir ayda 24 oyun oynadık, film yoğunluğu olmasa 30'da 30 yapardık!" dedi.

Tiyatro ekibiyle alışılmışın dışında bir turne deneyimi yaşadıklarını anlatan Altay, "Bugüne kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptık, kimsenin gitmediği yerlere gittik." sözleriyle sahne çalışmalarının kendisi için taşıdığı önemi aktardı.

"YERE DÜŞTÜĞÜN ZAMAN KALKIP DEVAM EDECEKSİN"

Kariyerinde karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmediğini belirten Çetin Altay, başarıya ulaşmak için çalışmanın ve kendini geliştirmenin önemine dikkat çekti.

"Yere düştüğün zaman orada yatacak mısın? Kalkıp devam edeceksin, kendini geliştireceksin!" diyen oyuncu, hayatındaki zorluklarla nasıl başa çıktığını anlattı.

Çetin Altay'ın sinema sektörüne yönelik eleştirileri, Oflu Hoca 7 müjdesi ve özel hayatına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Hayatın İçinden programı, Haberler.com ekranlarında izleyiciyle buluştu.

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SON DAKİKA: Çetin Altay'dan sinema sektörüne sert eleştiri: 70 filmimin 40'ından para kazanmadım - Son Dakika
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