Utku Çakırözer: İktidar Baskıyı, Sansürü Artıracak Yasalarla Meclis'e Geliyor. Bu Yasanın Bu Şekilde Meclis'ten Geçmesine İzin Vermeyeceğiz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 'Eylül Ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. Çakırözer, raporla ilgili değerlendirmesinde, " Türkiye'de gazeteci dövülüyor, gözaltına alınıyor, engelleniyor. Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmesi gereken bu iktidar ise baskıyı, sansürü artıracak yasalarla Meclis'e geliyor. Basın ve milyonlarca vatandaşımız üzerindeki baskıyı, sansürü daha da artıracak bu yasanın bu şekilde Meclis'ten geçmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Mesleği gazetecilik olan Utku Çakırözer, 'Eylül Ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu bugün açıkladı. Raporda, basın ve ifade özgürlüğü alanındaki ihlaller şöyle sıralandı:

"Eylül ayında Hazal Ocak, İpek Özbey, Alican Uludağ, Miyase İlknur, Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60'tan fazla gazeteci hakim karşısına çıktı. Gazetecilere toplam 27 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası verildi. Eylül ayında farklı şehirlerdeki basın açıklamaları ve protestoları takip eden onlarca gazetecinin haber takibi, emniyet güçlerince şiddet kullanılarak engellendi. Gazeteciler tehdit ve darp ile karşı karşıya kalırken haber takibi yapan bir gazeteciye de silah çekildi. 2 gazeteci ise gözaltına alındı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, yaptığı haber nedeniyle tutuklandı. Ramazan Dişarı hakkında tutuklama kararı verildi.

Adliyelerde basın açıklamalarını takip eden DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ile gazeteci Elif Bayburt gözaltına alındı.

Eylül ayında hakim karşısına çıkan Sadiye Eser, Sadık Topaloğlu, Rojda Oğuz, Hatice Şahin, Kadri Esen, Rabia Önver ve Nurcan Yalçın, hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteciler Can Dündar, Oktay Candemir, Ferhat Çelik, İdris Yayla hakkında yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle soruşturmalar, davalar açıldı.

Eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş hakkında, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

İleri Haber Yayın Yönetmeni İzel Sezer ve yazarı Doğan Ergün hakkında 20 bin TL tazminat davası açıldı.

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında İstanbul ve Van'da düzenlenen mitingleri takip eden gazeteciler, polis tarafından şiddet kullanılarak engellendi. Van'daki 1 Eylül yürüyüşünü takip eden gazeteci Berivan Kutlu ile Zelal Tunç, ölümle tehdit edildi. Polis gazeteci Elfazi Toral'a silah çekerken gazeteci Mesut Bağcı yere yatırılarak darp edildi ve kamerası kırıldı.

İstanbul Kadıköy'deki 1 Eylül eylemlerinde Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz, sivil polis tarafından engellendi ve fiziki tacize uğradı.

Beykoz Tokatköy'de 'kentsel dönüşüm' yıkımlarını ve tepkileri takip eden gazeteciler engellendi. Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, darp edilerek alandan uzaklaştırıldı.

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için Taksim'de düzenlene yürüyüşü takip eden basın mensuplarına da polis kalkanlarıyla müdahale edildi. Bir polis memuru, gazeteci Emre Orman'ı 'Seninle ayrıca görüşeceğiz' diyerek tehdit etti.

Eylül ayında gazetecilerin adliyelerde haber takibinin de engellendiği gözlendi. Gözaltına alınan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın adliyeye getirilişini fotoğraflayan gazetecilerin basın odası, Gasp Büro Amiri tarafından basıldı. Gazeteciler, 'Fotoğrafları yayınlayamazsınız' diye tehdit edildi.

Cumartesi Anneleri'nin duruşmasının basın açıklamalarını takip eden gazeteciler Artı TV muhabiri Meral Danyıldız ve Medyascope muhabiri Edanur Tanış, polis müdahalesiyle engellendi.

Tutuklu yakınlarının Adalet Nöbeti eylemini takip eden gazeteci Doğan Kaynak, şiddete maruz kaldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında çıkan yangını takip eden İHA muhabiri Said Vakkas Yağcı, 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Gazetecilerin telefonları gasp edildi.

Sivas'ta bir binada çıkan yangını takip eden DHA muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan, polis müdahalesiyle engellendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın toplantısında Fox TV muhabirinin soru sormasına bakan danışmanı müdahale etti.

Eylül ayında gazetecilere polis müdahalelerindeki artışın yanı sıra şiddet uygulayan emniyet güçlerinin cezasız kalması da dikkat çekti. Gezi direnişinin 9. yıl dönümü nedeniyle yapılan protesto eylemlerini takip eden gazetecilere şiddet uygulayan polisler hakkında İstanbul Valiliği'nce, soruşturma izni verilmesi ve disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığı kararı verildi.

RTÜK'ün televizyon kanallarına cezaları eylül ayında hız kesmedi. RTÜK, Halk TV'ye beş kez program durdurma ve yüzde 5 para cezası verdi. Medya Mahallesi ve Sözüm Var programındaki değerlendirmeler nedeniyle de yine Halk TV'ye iki kez yüzde 3 para cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1975'ten bu yana basın kartı sahibi olan gazeteci Tuğrul Eryılmaz'ın sürekli basın kartını iptal etti.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin web sitesindeki içerik engellemelerine ilişkin raporlarına göre; eylül ayında erişim engeli getirilen haberler arasında, Bodrum Vogue Hotel ve Vogue Oteller sahibi hakkındaki tweetler ve haberler, Sedat Peker'in Sermaye Piyasası Kurulu hakkındaki iddialarıyla ilgili haberler, Hürriyet Gazetesi'ne saldıran grupta yer alan AKP milletvekili hakkındaki haberler, TRT İzmir Radyo Müdürü hakkındaki haberler, TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren ihalesindeki rüşvet iddiaları hakkındaki haberler başı çekti. Etkin Haber ve Kızılbayrak haber siteleri, eylül ayında da erişime engellendi. Derneğin web sitesindeki içeriklere de engelleme getirilirken bazı içerikler de silindi."

Utku Çakırözer, raporla ilgili değerlendirmesinde, "Türkiye'de gazeteci dövülüyor, gözaltına alınıyor, engelleniyor. Hatta silah çekiliyor, ölümle tehdit ediliyor. Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmesi gereken bu iktidar ise baskıyı, sansürü artıracak yasalarla Meclis'e geliyor. İfadesi nedeniyle yurttaşları hapse atacak düzenlemeler getiriyor. Basın ve milyonlarca vatandaşımız üzerindeki baskıyı sansürü daha da artıracak bu yasanın bu şekilde Meclis'ten geçmesine izin vermeyeceğiz" dedi.