GÜNDEM / 6 Ekim 2022

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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, akşam yemeği formatında kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları zirvesine katılacak. Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk'u kabul edecek Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, zirvenin "Gıda-Enerji Güvenliği ve Ekonomik Güçlükler" ile "Efektif Parlamento ve Etkili Demokrasi" konulu oturumlarında konuşacak.

(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve Toprakkale Belediyesini ziyaret edecek, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına iştirak edecek.

(Osmaniye/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüşecek. Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Personel ve Danışman Akademisi"nde açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı" ile "15. Ankiros Uluslararası Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı" açılış törenlerine, İTHİB 2021 Yılı İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak ederek.

(İstanbul/11.00/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AirShow İstanbul Fuarı'na ve Yeditepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) düzenlediği etkinliğe katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yapılacak; klasman mücadelelerine devam edilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye, çeyrek finalde Fas'la karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları yapılacak. H Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak; B Grubu'nda Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca ekibini konuk edecek.

(Monako/19.45/İstanbul/22.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları yapılacak. G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Kosova'nın Ballkani takımını konuk edecek; A Grubu'nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sivas/19.45/Riga/22.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2022-2023 sezonu başlayacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekip Bayern Münih ile karşılaşacak.

(Münih/21.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Dafni Agio Dimitriou takımıyla karşılaşacak.

(Agios Dimitrios/18.00)

7- 2022-2023 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin fikstürü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

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