GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sosyal Dayanışma Merkezi ile Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışlarını yapacak.

(Edirne/11.20-16.15)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valiliği ziyaret edecek, Sakarya İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na ve Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-15.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı, Avanos ve merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Nevşehir/11.40/13.20/15.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadirli- Osmaniye yol şantiyesinde inceleme yapıp basın açıklamasında bulunacak. Karaismailoğlu, Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediye Başkanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, TCDD Toprakkale- Bahçe istasyonları arası tünel yapım şantiyesinde incelemede bulunup basın açıklaması yapacak.

(Osmaniye/11.00-19.00)

2- TCMB, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı sona eriyor

Konferansa ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansa katılacak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitaben konuşma yapacak.

Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/17.30/14.15/15.30/12.15/09.30)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Uherske Hradiste/20.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş mücadelelerinde Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımını, Medipol Başakşehir de İzlanda'nın Breidablik ekibini konuk edecek.

(Konya/20.00/İstanbul/20.45)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Kadınlar 1. Ligi, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimleri yapılacak.

(11.00-14.30)

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